El PSOE exige al consejero de Salud que comparezca en el Parlamento por los falsos diagnósticos de cáncer de colon

Josele Aguilar, líder de los socialistas malagueños y diputado en la cámara autonómica por la provincia, ha solicitado este viernes, un día después de la toma de posesión de su acta como diputado, la "inmediata comparecencia" del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia del Gobierno andaluz en funciones, Antonio Sanz, en el Parlamento de Andalucía con el objetivo de que "dé cumplidas explicaciones" sobre los 400 falsos diagnósticos de cáncer de colon que han salido a la luz estos días y que, según últimas informaciones, habrían sido contaminados con un líquido de limpieza.

La noticia de los falsos cribados de cáncer de colon no ha pasado desapercibida esta semana en la que ha arrancado la XIII Legislatura andaluza. A las puertas del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, Aguilar ha denunciado que "el Gobierno de Juanma Moreno ha vuelto a fallar en lo que no se puede fallar", que es en "la detección precoz del cáncer".

La respuesta de la Junta no es suficiente para el PSOE

Desde la Junta han precisado estos días que la incidencia no ha producido falsos negativos ni pérdida diagnóstica, ya que el efecto del problema fue aumentar artificialmente el número de positivos y no ocultar posibles casos. Insisten en que una vez detectada la causa, se corrigió la incidencia, se revisaron y reforzaron los procedimientos protocolarios.

Pero las explicaciones de la Junta no han bastado al secretario general del PSOE malagueño, que considera que "esto no es un error técnico", sino "una enorme negligencia sanitaria" como, en su opinión, ocurrió con el cribado de cáncer de mama. "Ahora se pretende decir que el problema ha sido la contaminación con líquido desinfectante, limpiador de las muestras, pero sabemos también desde hace una semana que en el Hospital Comarcal de la Axarquía se ha estado utilizando material caducado para realizar las muestras sanitarias, los análisis clínicos, con la posibilidad de que también se hayan dado falsos diagnósticos en esas muestras que se estaban realizando con los reactivos caducados, por instrucción también de la Gerencia" de dicho hospital, ha expresado.

Los cribados de cáncer de colon y mama se entrelazan

El representante socialista ha criticado "la forma de abordar la crisis del cribado de cáncer de mama" por la que optó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que situó al frente de la Consejería de Sanidad a Antonio Sanz tras la dimisión de Rocío Hernández. Entonces, Moreno lo describió como "un político que lo que tiene es capacidad de gestión" en relación a "crisis políticas". Aguilar opina que con este nombramiento la Junta buscaba "preservar y salvar la imagen" del jefe del Ejecutivo andaluz.

Aguilar ha criticado también la "comedia bufa" que, en su opinión, se vivió este pasado jueves en la sesión constitutiva de la XIII legislatura en el Parlamento andaluz al resultar reelegido como presidente el exconsejero de Salud Jesús Aguirre, alguien al que el PSOE andaluz considera como "principal responsable de la crisis del cribado de cáncer de mama", porque dirigía dicha consejería "en el momento en el que se produjo" el caso.

"Paripé y desencuentro fingido" entre PP y Vox

El arranque de la legislatura dio de qué hablar a los medios este jueves porque se inició sin pactos de gobierno. Josele Aguilar ha aprovechado hoy su intervención para criticar el "paripé" y el "desencuentro fingido" que, en su opinión, escenificaron el Partido Popular y Vox, que no habían alcanzado un acuerdo previo a la composición de la Mesa del Parlamento. El líder del PSOE augura que "en los próximos días se pondrán de acuerdo" para gobernar la comunidad, "como se han puesto" de acuerdo ambas formaciones en otras comunidades autónomas y ha afirmado que los populares aceptarán la "infame prioridad nacional" de los de Abascal.

Aguilar ha finalizado su intervención con una pregunta para el gobierno en funciones de Moreno: "¿Dónde están aquellas medidas que se anunciaron por parte de la Junta de contratación de nuevos personales y de protocolos con los que se iban a solucionar los problemas del cribado de cáncer?".