Así será la ampliación del aeropuerto de Málaga: adiós a la T1 y nuevas zonas de embarque

Málaga está un paso más cerca de la ampliación de su aeropuerto. Aena ha formalizado este viernes la adjudicación de la redacción del diseño y la asistencia técnica del proyecto de ampliación del área terminal del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol por una cantidad de algo más de 44,1 millones de euros, impuestos incluidos. Las tres empresas reunidas bajo las siglas UTE, Unión Temporal de Empresas, son la firma malagueña de ingeniería Cemosa; la empresa especialista en el diseño de edificios aeroportuarios y de terminales de pasajeros que ya tuvo encomendado el diseño de la T3 en 2010, Fairbanks Arquitectos; y el grupo de ingeniería y tecnología Sener.

Lo cierto es que el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol vive uno de los mejores momentos desde su llegada a la provincia. Cerró 2025 con unos resultados históricos de 26,7 millones de pasajeros y se prevé que alcanzará los 30,8 millones de usuarios en el horizonte de 2031, según recoge la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) III, correspondiente a los próximos cinco años.

El nuevo proyecto de ampliación es ambicioso. Con una inversión aproximada de 1.500 millones de euros prevé aumentar su capacidad a 36 millones de pasajeros. La UTE cuenta con 60 meses para diseñar el proyecto y 48 para la supervisión de las obras una vez arranquen.

Proyecto de ampliación del aeropuerto de Málaga / L.O

Actuaciones en Edificio Terminal: demolición de la T1

"La solución propuesta para la ampliación del Edificio Terminal se basa en las actuaciones del Diseño Funcional con las modificaciones y mejoras que han surgido durante el proceso de análisis posterior a este", indica el pliego del contrato. En este sentido, detalla que la solución propuesta plantea:

La construcción de un nuevo dique E que transcurrirá de Norte a Sur con una longitud aproximada de 987 metros lineales.

que transcurrirá de Norte a Sur con una longitud aproximada de 987 metros lineales. La ampliación del edificio procesador para unir lo existente con el dique E, en dirección este, con unas dimensiones aproximadas de 85 x 130 m2. Esta actuación debe ser compatible con la operatividad de la Torre de Control.

para unir lo existente con el dique E, en dirección este, con unas dimensiones aproximadas de 85 x 130 m2. Esta actuación debe ser compatible con la operatividad de la Torre de Control. La ampliación del edificio Terminal Picasso hacia el sur con unas dimensiones aproximadas de 130 m de largo x 110 m de ancho.

hacia el sur con unas dimensiones aproximadas de 130 m de largo x 110 m de ancho. La demolición de las edificaciones destinadas actualmente a diques B y C, y el edificio Terminal T1.

Solución propuesta en el diseño de las plantas P30, P40 y P50 / L.O

Plantas P20, P30, P40 y P50

Son muchas las actuaciones que se van a acometer, conviene resumirlas. El pliego propone la ampliación de la planta P30, P40, y P50 en 60,50 metros hacia el este. Entre las actuaciones propuestas en esta planta del procesador se encuentra la ampliación de las oficinas actuales con una superficie por planta de 1.035,00 m2 aproximadamente.

La P20 es una planta que cobra bastante importancia dentro del conjunto de las instalaciones al realizarse el desembarque de pasajeros No Schengen, es decir, aquellos que proceden de Irlanda y Chipre, que son los únicos dos países miembros de la Unión Europea que no forman parte del espacio. Se propone la construcción de una zona mezanine de unión (algo parecido a un piso intermedio entre dos plantas) entre el nuevo dique E y el edificio procesador.

Se crean superficies para usos comerciales, nuevos aseos, núcleos verticales de comunicación con P00, además del que conectará con la zona de distribución entre la P20 y la P00. Otros espacios del dique se dedican a locales y áreas técnicas, distribución de mercancías, núcleo vertical para suministros y personal del aeropuerto. En la planta P00 se planifica una zona comercial con una superficie aproximada de 1.650,00 m2.

Más zonas de aparcamiento

La ampliación del edificio y el aumento de su capacidad de viajeros debe suponer también un mayor volumen de plazas de aparcamiento y una reorganización de la urbanización en general. En la actualidad, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol cuenta con un aparcamiento general, también exprés y preferente, y otras superficies diferenciadas para abonados, autobuses, empleados, alquiler de vehículos (RAC), larga estancia y bolsa de taxis.

Aena prevé ampliar las plazas para estacionamiento de vehículos eléctricos y propone un nuevo edificio de aparcamientos Larga Estancia (PN) donde actualmente se encuentra el Edificio Check Point y la Gasolinera. Se trata de la construcción de un edificio de aparcamiento con capacidad para 3.374 plazas, destinado a aparcamiento general, de cinco plantas sobre rasante y dos plantas subterráneas.

También prevé un nuevo edificio de aparcamientos para Abonado (P0 y P0A) y para Depósito RAC, este segundo con capacidad para unas 3.880 plazas destinadas a Rent a Car y contará con dos plantas en altura, que se podría ampliar a tres en un futuro. Se propone además la ampliación del edificio de aparcamiento P2 con dos nuevas plantas sobre la existente que incrementará las plazas a un total de 2.352, que serán destinadas a Rent a Car.

Fases del proyecto de ampliación

La primera piedra de las obras se estima que se podría celebrar entre finales de 2028 y principios de 2029, tal y como informó el director del aeropuerto, Pedro Bendala, en una entrevista con este periódico hace menos de un año. El aeropuerto no frenará su actividad durante las obras, como es natural. Por eso mismo, el proyecto se desarrollará en varias fases para garantizar la menor afectación a la circulación de pasajeros.

Las terminales serán el primer cometido con la ampliación del procesador y ejecución parcial del dique E. La demolición de la T1 será lo primero que se haga. Tras la reconfiguración de las terminales se abordará el proceso de urbanización y de aparcamientos, que pasará por la construcción de un aparcamiento de cuatro plantas en la parcela norte dedicada a express salidas y preferente llegadas y un refuerzo de plazas de estacionamiento con la ejecución de dos plantas adicionales en el aparcamiento P2, entre otras muchas intervenciones. En último lugar se procederá a la fase de ampliación y remodelación de plataforma.