El tiempo en Málaga: la Aemet avisa de una DANA y de su "incertidumbre" de cómo afectará a Andalucía

Málaga pasa del calor a una DANA. La Agencia Estatal de Meteorología avisa de que a partir del domingo y durante los primeros días de la semana que viene este fenómeno afectará a la Península. Y la Aemet confiesa su "incertidumbre espacial todavía", se esperan algunos chubascos localmente tormentosos en determinadas áreas de Andalucía: "Mucha incertidumbre todavía sobre el tiempo significativo que se puede generar en Andalucía", indican.

De hecho, en las costas de la autonomía ya vaticinan este fenómeno, con los avisos amarillos activos en la costa de Granada y Cádiz por oleaje. Sin embargo, en Málaga, esta DANA traerá terral y subida de temperaturas. En la provincia —por ahora— los datos de la Aemet no hablan de precipitaciones.

Sin lluvias y con calor en la provincia

De hecho, en la capital este fin de semana, desde este viernes hasta el domingo inclusive, se esperan máximas de 29ºC, cielos despejados con alguna que otra nube y mínimas de 19ºC. Y tampoco se esperan lluvias la semana que viene. Los datos de la Agencia muestran qué tiempo hará hasta el jueves 12 y, de momento, no se esperan chubascos. Lo que sí se espera es una subida de las temperaturas.

En el interior de la provincia se mantendrá también el calor. En Coín, con cielos parcialmente despejados, se alcanzarán máximas de 31ºC el domingo. El calor se hará notar especialmente a partir del lunes, cuando se llegará a los 34ºC, y a los 35ºC el martes.

En Antequera, con alerta amarilla por viento este viernes, tampoco se esperan lluvias, pero sí calor. Este fin de semana se llegarán a los 30ºC y las temperaturas subirán hasta los 34ºC el próximo martes. En Ronda, en alerta amarilla por viento tanto viernes como sábado, las máximas serán parecidas durante el fin de semana y los próximos días, pasando de los 28ºC a los 32ºC del martes. En la Axarquía se esperan cielos despejados y máximas de 30ºC estos días.

El tiempo para lo que queda de primavera

Según la Aemet, la semana del 15 al 21 de junio llegará marcada por el calor de pleno verano y por cierta inestabilidad atmosférica durante los primeros días. La semana del 15 al 21 de junio comenzará con el crecimiento de nubes a partir del mediodía, lo que podrá dejar chubascos y tormentas en zonas del interior peninsular.

Estos episodios serán más probables durante la jornada del lunes y, aunque tenderán a remitir en los días posteriores, no se descarta que vuelvan a formarse en puntos del noroeste peninsular. En cualquier caso, el protagonismo lo tendrán unas temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas, con un ambiente muy cálido, especialmente en el centro y la mitad norte del país.