De la Torre defiende la ZBE de Málaga tras la sentencia del TSJA: "Es totalmente legal y una obligación"

Tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la regulación del acceso de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones de Málaga, el alcalde, Francisco de la Torre, ha defendido la continuidad de esta medida. Según ha explicado, la creación de estas zonas es una obligación legal para las ciudades como Málaga y su existencia no está en cuestión, pese al fallo judicial.

Sobre el alcance de la sentencia, el alcalde ha subrayado que el fallo no cuestiona la existencia de la ZBE. "Ha quedado muy claro que es totalmente legal. Es obligación el hacerlo. Eso la sentencia lo deja clarísimo", ha afirmado. De la Torre ha señalado que la resolución judicial responde a aspectos concretos de la regulación aprobada por el Ayuntamiento y no a la legalidad de la propia Zona de Bajas Emisiones. Ha considerado que Vox, como partido que presentó el recurso contra la ordenanza, mantenía dudas sobre la obligatoriedad de implantar esta medida, una cuestión que, a su juicio, queda despejada en el fallo.

El alcalde ha explicado que los servicios municipales estudiarán el contenido de la sentencia para analizar las modificaciones que puedan resultar necesarias. Según ha indicado, el Consistorio trató de introducir cierta flexibilidad para los residentes de Málaga, mientras que el recurso presentado por Vox planteaba objeciones relacionadas con el principio de igualdad en las condiciones de acceso.

Entra en vigencia las zonas de bajas emisiones. (Fotografía: Gregorio Marrero) / Gregorio Marrero

"El planteamiento del recurso que plantea el grupo Vox dice que no, y la sentencia apunta a un plano de igualdad que trataremos de ver cómo lo podemos resolver", ha señalado. Pese a la decisión judicial, el regidor ha garantizado que la Zona de Bajas Emisiones seguirá vigente. "Ahora mismo se mantiene por razones obvias de que es legalmente obligado y tenemos que hacerlo", ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que la implantación de las ZBE forma parte de los compromisos adquiridos por las administraciones españolas en materia de movilidad sostenible y calidad del aire, además de estar vinculada al acceso a fondos europeos para proyectos de transporte y movilidad urbana. "Las propias normas europeas, si no tienes la Zona de Bajas Emisiones, te cortan el camino a los apoyos europeos en tema de movilidad", ha concluido.

¿Por qué se ha "anulado" la regulación de la Zona de Bajas Emisiones?

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no cuestiona la obligación de Málaga de contar con una zona de bajas emisiones, una medida exigida por la legislación estatal para las grandes ciudades. El fallo estima parcialmente el recurso presentado por Vox contra la Ordenanza de Movilidad al considerar que algunos aspectos de la regulación del acceso de vehículos no respetan el principio de igualdad.

En concreto, los magistrados ponen el foco en las excepciones y condiciones de acceso previstas por el Ayuntamiento para determinados conductores y residentes, al entender que estas pueden generar diferencias de trato que no están suficientemente justificadas. Por ello, el tribunal anula la regulación de acceso incluida en la ordenanza, aunque no la existencia de la propia zona de bajas emisiones.

A raíz de la sentencia, el Ayuntamiento deberá estudiar posibles modificaciones en la normativa para adaptarla a los criterios fijados por el TSJA, mientras mantiene activa la medida al considerar que su implantación sigue siendo una obligación legal.