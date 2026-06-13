Dos ejemplos de frescor botánico, contra las islas de calor, en la Universidad de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha un catálogo de refugios climáticos, para que turistas, visitantes -y los malagueños que aún resisten a la burbuja inmobiliaria- sepan bajo qué buen árbol arrimarse.

La intención es más que loable en una Málaga que, como evidenciaba en 2023 la combinación de tres estudios, es la primera ciudad europea en fallecimientos a causa de las islas de calor urbanas, esa dosis letal de urbanismo setentero -y neo setentero- que nos ha regalado, en buena parte de nuestra ciudad, bloques, acera, asfalto y pocos árboles.

Vista parcial de los terrenos de Repsol, en 2025. / A.F.

Nuestros cargos públicos, cierto, tratan de aminorar esta carencia histórica de zonas verdes, aunque de vez en cuando nos regalan inexplicables exhibiciones de involucionismo urbanístico, como la indecente ‘quita’ de zonas verdes en la parcela de Repsol, que dejan sus buenas intenciones a los pies de los caballos.

En realidad, para crear refugios climáticos no es buena idea achicar gigantescos parques planificados hace 40 años; pero tampoco es necesario destrozar el paisaje de la ciudad para las próximas generaciones, como ha ocurrido con la ‘gesta urbanística’ que propició el parque de Martiricos.

Otra vista del Jardín Botánico de la UMA. / A.V.

Bastaría con que nuestros políticos se dieran una vuelta por la Universidad de Málaga para encontrar dos modelos a elegir para bajar las temperaturas con éxito.

22 años de un estupendo jardín botánico

El primer modelo, ciertamente elaborado, ya que aúna educación con frescor, es el Jardín Botánico de la UMA, que ya tiene 22 años, pues fue inaugurado en 2005, gracias al tesón de su primer director, el catedrático y académico de Ciencias Alfredo Asensi, y al interés de la entonces rectora Adelaida de la Calle.

El umbráculo del Jardín Botánico de la UMA, este mes. / A.V.

Incluso en este junio agosteño, el frescor impera en este ordenado universo de las plantas, presidido por un imponente umbráculo, una gran cúpula metálica que tamiza el sol, dedicada al médico y botánico malagueño de los siglos XI y XIII Ibn Al-Baytar.

En estas dos hectáreas conviven plantas de los cinco continentes y es una isla verde en mitad de la UMA.

Pérgola cafetería Turismo Ciencias de la Comunicación, UMA / Ayuntamiento de Málaga

La pérgola de los estudiantes de Turismo y Periodismo

Pero, si no alcanzara el presupuesto, ahí está la modesta terraza de la cafetería de las facultades de Turismo y Ciencias de la Comunicación, con una pérgola con plantas trepadoras que regala sombra y fresco a partes iguales, hasta que llegue la caída de las hojas y asome el sol cuando toque.

Jardines con plantas de medio mundo o pérgolas con plantas de hoja caduca. A elegir.