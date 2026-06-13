La Junta de los Caminos en Málaga reclama cerrar ya el expediente e impedir otro vertedero en el Puerto de la Torre

En junio de 2025, la Asociación de Vecinos Junta de los Caminos y Diseminados, al norte del Puerto de la Torre, presentó ante la Gerencia de Urbanismo un extenso escrito con alegaciones contra el proyecto de instalar, a unos 2 kilómetros de sus casas, en la zona de Los Verdiales, un centro de gestión de residuos de construcción y demolición que ocuparía 400.000 m2, con reserva de suelo de otros 260.000 m2 para futuras ampliaciones.

Para los vecinos, «en la práctica» se trata de «un gran vertedero de escombros en suelo rústico», critica un escrito vecinal.

Una imagen de la asamblea informativa sobre el vertedero, en 2024, en el Puerto de la Torre, organizada por la Asociación de Vecinos de la Junta de los Caminos. / La Opinión

El motivo de las alegaciones de los vecinos radicó en que la empresa Verosa, promotora del proyecto, presentó un recurso de reposición contra el acuerdo de noviembre de 2024, de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, de inadmitir a trámite el proyecto.

«La espada de Damocles»

Un año después, crece la inquietud entre los vecinos de la Junta de Los Caminos, ante la falta de respuesta municipal.

«Lo que queremos es que cierren ya el expediente, que nos informen y que al vertedero de escombros le busquen sitio fuera del Distrito del Puerto de la Torre», informa a este diario el presidente vecinal Rafael Linares, quien destaca que «mientras el expediente siga abierto, es como la espada de Damocles».

Entre las alegaciones, los vecinos argumentan que se trata de una «ilegalidad urbanística», dado que, para instalar un centro de ese tipo hay que acreditar «de forma expresa y documentada la utilidad pública o el interés social», destaca el escrito vecinal.

Reunión de los vecinos de la Junta de los Caminos y diseminados con representantes de Verosa, en la sede del Distrito del Puerto de la Torre, en 2024. / La Opinión

Además, los vecinos creen que es incompatible con el PGOU de Málaga, porque prohíbe desmontes y terraplenes no autorizados y tendría un gran impacto ambiental y en la salud pública, a 5 kilómetros del Parque Natural Montes de Málaga; «y a metros del diseminado de Los Verdiales, Santa Catalina y otras poblaciones rurales».

«Carga ambiental histórica e injusta sobre este distrito»

Por otra parte, otro argumento que esgrime la asociación de vecinos, es que el Puerto de la Torre es un distrito que en su día cargó con el sellado vertedero de Los Asperones, y lleva más de tres décadas con el de Los Ruices. Por eso, entienden que, un nuevo vertedero «supondría perpetuar una carga ambiental histórica e injusta sobre este distrito».

Vertedero de Los Ruices. / Gregorio Torres.

«La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, nos dijo en diciembre que iba a hablar con la empresa Verosa y, de algún modo, buscar otro sitio; habló incluso del área metropolitana», recuerda Rafael Linares. Como advierte, si no se cierra el expediente, «quiere decir que, en cualquier momento, se puede reactivar».

El PP en 2024: no habrá apoyo sin consenso de los vecinos

Como informó este periódico, en septiembre de 2024 el grupo municipal popular presentó una moción urgente en la que resaltaba que el Ayuntamiento no apoyaría ni iniciaría la tramitación del proyecto, "en tanto no exista consenso vecinal".

Fuentes municipales informaron ayer de que el recurso «aún no se ha resuelto».