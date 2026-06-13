La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: "Todos los productos son brutales"

La combinación perfecta entre antigua tienda de ultramarinos y una taberna de barrio de las de siempre se encuentra en un nuevo bar de Málaga que abrió sus puertas en diciembre del pasado año y que, desde entonces, se ha convertido en uno de los rincones favoritos de los malagueños y visitantes para redescubrir la esencia misma de la ciudad y su historia.

Se trata de La Despensa de la Victoria, un pequeño bar situado a apenas unos minutos de la plaza de la Merced que ofrece vermuts y vinos malagueños, así como quesos, gildas, bocadillos y tapas de siempre a precios de antes.

Vinos, quesos y productos de Málaga para tomar o llevar

"Un proyecto que nace con una idea clara: acercar lo mejor de nuestra tierra", recalcan desde este restaurante que buscan ofrecer "vinos con historia, quesos que hablan por sí solos y productos de aquí, de los de verdad".

Para ello, han creado este colmado en el que los ciudadanos pueden acudir como antaño para comprar y llevar a casa toda clase de chacinas, vinos y especialidades, o disfrutarlos en las mesas altas y la pequeña barra de su local.

Una taberna de barrio con tapas desde 2,80 euros en Málaga

"Solo ofrecemos sabor, producto y cariño en cada detalle", prometen desde este negocio que ha conseguido convertirse en una cápsula del tiempo en la que gastronomía, recuerdos y sabor se pueden disfrutar en cada bocado.

Este negocio que se posiciona como una taberna de siempre a pesar de su reciente apertura cuenta con distintas tapas y especialidades, como sus gildas, disponibles desde 2,80 euros.

Gildas, quesos y sabores tradicionales en pleno centro

Entre ellas destacan combinaciones como 'La clásica', de aceituna, anchoa y piparras, 'La Jaki', de aceituna, pimiento relleno con queso, piparra y pepinillo, 'La de Salchichón', con aceituna, salchichón, pimiento, queso payoyo y piparra, o 'La de Pulpo', con aceituna, pulpo, pimiento y piparra, entre otras muchas.

Además, dispone de una amplia variedad de quesos de cabra, vaca, oveja o azul desde 4,20 euros, como semicurado picante, curado con manteca, romero y tomillo; curado con miel y pétalos de flores, curado con trufa, gallego con pasta o curado rondeño, entre otros.

Ibéricos, conservas y platos del mar desde 4,80 euros

Entre sus ibéricos, disponibles desde 4,80 euros destacan la morcilla ibérica, el chorizo ibérico, salchichón y jamón ibéricos, presa ibérica a la pimienta, copa de lomo ibérica, morcón y chicharrones.

Y para los amantes de los platos 'del mar', disponen de toda clase de opciones desde 7,20 euros, como mojama de atún, ijada de atún rojo, bacalao ahumado, mejillones fritos en escabeche, boquerones en vinagre con ajo y perejil, pulpo al pimentón y navajas al ajillo.

Bocadillos, desayunos y meriendas en La Despensa de la Victoria

Otro de los favoritos de los visitantes son sus míticos bocadillos, disponibles desde 3,80 euros, como el serranito, de carne mechá, de pringá, de atún rojo de almadraba, de tartar de salchichón ibérico y de lomo de sardina ahumada.

Y para los desayunos y meriendas, se pueden escoger distintas bebidas como cafés, smothies, shakes o té desde 1,90 euros, así como dulces desde 2,20 euros, como sus croissants, su pan de chocolate, tartas, bizcochos y cookies.

La valoración de los clientes sobre este nuevo rincón malagueño

"Es un lugar que combina comida deliciosa con un trato al cliente de diez. Sin duda, un sitio para repetir y recomendar a cualquiera que quiera disfrutar de una muy buena experiencia", señalan sus clientes a través de las reseñas de Google del restaurante, que ya cuenta con una valoración media de sus usuarios de 4,9 sobre 5.

En sus comentarios, los ciudadanos aseguran que este negocio tiene "un montón de productos para probar, la atención es buenísima y los bocadillos que tienen son brutales".

Dirección y horario de La Despensa de la Victoria en Málaga

"Me encanta que haya negocios así. Se nota el mimo y el cuidado que le ponen a cada producto y al servicio, primando siempre la calidad. Todo lo que probé estaba exquisito y me hicieron sentir como en casa", asegura otro usuario.

Este negocio se sitúa en el número 26 de la calle Victoria y está abierto de lunes a jueves de 8.00 a 16.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas, mientras que el horario de viernes y sábados es de 8.00 a 22.00 horas y, los domingos, de 9.00 a 16.00 horas.