Piden 17 años de cárcel para cinco acusados de una red de trata de mujeres en Málaga

La Fiscalía de Málaga ha acusado a cinco personas por formar parte de una red radicada en la capital malagueña, aunque con ramificaciones en otros países, que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual de mujeres migrantes a las que trasladaban a España a cambio de grandes cantidades de dinero.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, desde 2010, los procesados formaban una organización, liderada por una de las acusadas, que tenía ramificaciones en otras provincias españolas y en países como Nigeria, de donde procedían la mayoría de las mujeres, Marruecos, Dinamarca y Alemania.

Cada uno de los supuestos miembros, señala la acusación pública en su escrito inicial, al que ha tenido acceso Europa Press, tenía presuntamente una función en esta red, que se encargaba del traslado, alojamiento y régimen de trabajo de las mujeres "con evidente ánimo de lucro".

Trabajar como peluqueras

En esta causa se relatan los actos supuestamente realizados por los acusados respecto a dos víctimas, mujeres nigerianas a las que, conociendo "su situación de extrema necesidad y precariedad económica", convencieron para que vinieran a España a trabajar como peluqueras, aunque en realidad serían explotadas sexualmente.

En uno de los casos, dice el fiscal, la principal acusada sabía que la familia de esta víctima carecía de recursos "incluso para comer" y, antes de partir de su país, se le indicó que debía entregar por el traslado 35.000 euros, además de que "la obligaron a someterse a un ritual de vudú".

"No daría de comer al niño"

Supuestamente fue obligada a ejercer la prostitución "para así saldar su deuda, de forma que entregaba todo el dinero" e incluso fue enviada a otros países, mientras su hijo pequeño se quedó con esta acusada, amenazándola, supuestamente, con que "no daría de comer al niño si no pagaba y lo entregaría a las autoridades españolas".

Finalmente, cuando ya no puso abonar más dinero, dice la Fiscalía, y "dado el temor que sentía por el bienestar de su hijo, acudió a las autoridades alemanas, que finalmente alertaron de la terrible situación de aquélla a la Policía Nacional, que logró que los Servicios Sociales se hicieran cargo del pequeño".

En cuanto a la segunda mujer, dice el fiscal que también la convencieron dada "la necesidad y precariedad económica" para que viniera a estudiar y trabajar a España como peluquera; un viaje que realizó "en condiciones penosas" hasta Marruecos, donde también la obligaron a prestar "un juramento de juju".

Jornadas de más de 10 horas

Según esta acusación, "tras un viaje en condiciones infernales en patera llegó a España", donde fue obligada por ésta a ejercer la prostitución y como se negara a ello, ya que creía que trabajaría de peluquera, fue golpeada hasta obligarla a realizar jornadas de más de diez horas.

El fiscal señala en sus conclusiones provisionales que la principal acusada realizó más de 200 operaciones monetarias y recibió "numerosos envíos de dinero de hasta 13 mujeres nigerianas y de tres hombres daneses". Otro de los procesados es su pareja, que ayuda a los traslados de las mujeres.

Otra acusada, la hermana de la primera, presuntamente también acompañaba a las mujeres y colaboraba en los envíos de dinero, al igual que hacía supuestamente otro procesado; todo esto una vez que las víctimas eran reclutadas en Nigeria por el último de los procesados.

Trata de seres humanos

Este juicio está previsto que se celebre este mes de junio en la Audiencia de Málaga. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros dos de trata de seres humanos en concurso con dos relativos a la prostitución.

Así, solicita en total por todos los delitos que se imponga a cada acusado la pena de 17 años de prisión. Además, considera que los procesados de forma solidaria deben indemnizar a cada una de las víctimas con 25.000 euros.