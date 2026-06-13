Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud

Un total de 16.676 personas han solicitado cursar un grado el próximo año académico 2026/2027 en las universidades públicas andaluzas en las primeras 24 horas de plazo, de las que 10.625 corresponden a mujeres y 6.051 a hombres, según datos recopilados por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

Enfermería, la más solicitada en la UMA

Si se toma en consideración las distintas universidades públicas que componen el sistema de educación superior andaluz y el total de peticiones, se concluye que en todas las universidades públicas andaluzas Medicina y Enfermería son «las dos principales enseñanzas con más demanda de estudiantes», salvo en el caso de la Pablo de Olavide. En la Universidad de Málaga, las más demandadas son Enfermería (1.389), Medicina (1.057), Psicología (710), Educación Primaria (587) y Fisioterapia (499).

Según informó la Junta de Andalucía en una nota, tomando como referencia todas las peticiones registradas, las enseñanzas más demandadas por los jóvenes que desean iniciar estudios universitarios el próximo curso son Enfermería, con 11.656 peticiones; Medicina, con 8.044; Psicología, con 4.595; y Educación Primaria, con 4.087. A estas carreras se suman Derecho (3.849), Fisioterapia (3.839), Educación Infantil (2.807), Administración y Dirección de Empresas (2.475), Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (1.894) e Ingeniería Informática (1.781).

En función del sexo de los solicitantes, los hombres se decantan por Medicina, Enfermería, Ingeniería Informática, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por su parte, las mujeres optan más en sus preferencias por Enfermería, Medicina, Psicología, Educación Primaria y Derecho.

Más de 95.000 peticiones

En esta línea, la admisión se realiza mediante la cumplimentación del formulario electrónico disponible en el Distrito Único Andaluz (DUA). Dicha solicitud es única y contempla por orden de preferencia todas las peticiones de los títulos que el estudiantado desee cursar. Ese orden será vinculante durante todo el proceso de admisión, por lo que «es fundamental que la persona incluya el suficiente número de peticiones y en el orden que desee con el fin de evitar problemas por no rellenar correctamente o en un número insuficiente».

Teniendo en cuenta esto, esas 16.676 solicitudes inscritas en el sistema llevan asociadas un total de 95.201 peticiones, de las que 62.380 pertenecen a las inscripciones realizadas por alumnas y 32.812 por alumnos.