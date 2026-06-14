Más de 1.000 participantes en la marcha por el cáncer infantil en Málaga recaudan 9.000 euros para la investigación

La Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Materno Infantil, perteneciente al Hospital Regional Universitario de Málaga y dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias; junto a Ibima Plataforma Bionand y asociaciones de pacientes, ha celebrado la segunda edición de la Marcha Solidaria por el Cáncer Infantil, una cita que ha vuelto a sacar a la calle la solidaridad de la sociedad malagueña en apoyo a los menores con cáncer, sus familias y la investigación biomédica.

Más de 1.000 participanttes

La iniciativa, que ha reunido a más de 1.000 participantes, ha consolidado el crecimiento de esta marcha solidaria tras la gran acogida registrada en su primera edición, celebrada en mayo del pasado año, según ha informado la Junta en una nota. Familias, profesionales sanitarios, asociaciones, instituciones y ciudadanía han participado en una jornada marcada por la convivencia, la sensibilización y el compromiso colectivo con el cáncer infantil.

Más de 1.000 participantes en la carrera. / hospital regional universitario

El acto inaugural ha contado con la participación del director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega junto a parte del equipo directivo del centro; además de representantes de Ibima Plataforma Bionand, la Universidad de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, junto a otras entidades sociales y colaboradoras como Unidos contra el Cáncer, AECC Málaga, Amfacij, Fundación Cudeca, Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, CaixaBank y el Club BM Costa del Sol.

Principales objetivos de la marcha

Bajo el espíritu de que cada paso contribuye a avanzar en la investigación y en el acompañamiento a los pacientes pediátricos, la marcha ha tenido como principales objetivos de "visibilizar esta enfermedad, concienciar a la sociedad sobre la realidad que viven los menores afectados y su entorno familiar, fomentar hábitos de vida saludables y recaudar fondos destinados a proyectos de investigación en cáncer infantil", según ha detallado la Junta.

El recorrido, de aproximadamente cinco kilómetros, se ha iniciado en el entorno de La Noria y ha finalizado en La Térmica, tras atravesar algunas de las principales calles y el paseo marítimo de la ciudad.

Éxito de participación en la marcha por el cáncer infantil. / hospital regional universitario

Durante la jornada, los participantes han disfrutado además de actividades lúdicas y familiares dirigidas a favorecer la convivencia y la participación, reforzando el carácter abierto y comunitario de esta iniciativa.

Apoyo y esperanza

La jornada se ha desarrollado en un ambiente festivo y solidario, poniendo de manifiesto la implicación de Málaga con una causa que busca no solo recaudar fondos, sino también generar una red de apoyo y esperanza en torno a los pacientes pediátricos y sus familias.

La recaudación obtenida, que asciende a 9.000 euros se destinará a proyectos de investigación en cáncer infantil desarrollados en el entorno de IBIMA, con el objetivo de contribuir al avance en el conocimiento de la enfermedad, al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y a la mejora de la recuperación y la calidad de vida de los menores durante y después del proceso oncológico.

La organización de esta segunda edición ha contado con el apoyo de diversas entidades y colaboradores, entre los que destacan la Agrupación de Desarrollo Unidos contra el Cáncer, Amfacij, Fundación "la Caixa", ACAE Payasos de Hospital, Asociación Superhéroes "un niño una sonrisa", Centro de Emergencias 061, Empresa de Servicio de Ingeniería P76, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial de Málaga.

"Mejorar la calidad de vida de los menores"

El director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, ha destacado que "el éxito de participación de esta segunda marcha refleja el compromiso del hospital y de toda la sociedad malagueña con la atención integral al cáncer infantil, en la que la investigación, la humanización y la implicación social son elementos clave para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de los menores y sus familias".

Por su parte, la jefa de servicio de Pediatría, Esmeralda Núñez, ha querido agradecer la respuesta de la ciudadanía y ha señalado que "es muy emocionante comprobar cómo Málaga vuelve a volcarse con una iniciativa que busca visibilizar y apoyar a nuestros pacientes y a sus familias".

Acompañamiento en el proceso oncológico

"La investigación en cáncer infantil es clave para avanzar hacia tratamientos más personalizados y eficaces, y acciones como esta marcha contribuyen a generar conocimiento, esperanza y acompañamiento durante todo el proceso oncológico", ha subrayado.

Asimismo, desde Ibima se ha subrayado la importancia de iniciativas solidarias como esta, que permiten acercar la investigación biomédica a la sociedad y reforzar el apoyo a proyectos destinados a mejorar el abordaje del cáncer infantil.

La jornada ha concluido con una alta participación y una respuesta muy positiva por parte de los asistentes, reafirmando el compromiso de la comunidad malagueña con la investigación, la salud y el bienestar de los pacientes pediátricos.