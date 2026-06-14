La cueva escondida de Málaga frente a la playa que lleva habitada 500.000 años: por ahí han pasado preneandertales, neandertales y cromañones

En el mítico barrio malagueño de La Araña, existe una cueva desconocida para gran parte de la ciudadanía a pesar de guardar en su interior uno de los legados prehistóricos más importantes de Andalucía, con 500.000 años de antigüedad: la Cueva del Humo.

Se trata de una cavidad situada a menos de 100 metros de la costa, en la antigua carretera de Almería y en el límite entre Málaga y Rincón de la Victoria, que supone el principal hallazgo y la cavidad de mayor tamaño de los Yacimientos Arqueológicos de La Araña, un complejo de gran valor arqueológico e histórico que le ha servido para contar con el máximo nivel de protección al ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Una cueva con 500.000 años de presencia humana en Málaga

Conocido durante años como Cueva del Montijano o Raja del Humo, esta Cueva del Humo debe su nombre actual a la gruesa capa de hollín que cubre el techo de la entrada, creada por las numerosas fogatas realizadas por sus ocupantes.

El arqueólogo Julián Ramos señala la recreación de una familia de preneandertales en una de las cuevas de La Araña, una estampa de más de 100.000 años de antigüedad / Alex Zea

Y es que en este yacimiento arqueológico situado en una zona kárstica repleta de cuevas y abrigos se han encontrado evidencias continuadas de la presencia humana desde hace medio millón de años hasta nuestros días, un hecho que demuestran las 100.000 piezas arqueológicas excavadas en las distintas cuevas que conforman el complejo.

Un refugio natural frente a la costa de La Araña

Y entre estas cavidades, destaca la Cueva del Humo, que queda separada de la costa por la actual autovía A-340, que se convirtió durante milenios en el mejor refugio para el ser humano debido a las condiciones favorables para la vida con las que contaba, al predominar un clima mediterráneo que lo hacía habitable incluso durante las peores épocas de las glaciaciones.

Además, la presencia de recursos marinos, terrestres, cuevas y abrigos donde cobijarse en el lugar hacían de este entorno uno perfecto para la supervivencia humana.

Hogueras, hollín y las mejores condiciones para habitar la cueva

Tal y como han demostrado las expediciones, la propia forma de la cueva ayudaba a convertirla en un refugio. Asimismo, la entrada concentraba las mejores condiciones de habitabilidad, ya que tenía una buena iluminación natural por su orientación sur, mientras que la escasa altura de su acceso hacía que fuera fácil taponarla para defenderse de las inclemencias meteorológicas.

Es por este motivo por el que la espesa capa de hollín que da nombre a esta cueva se localiza en el inicio de la gruta, ya que era aquí donde los primeros pobladores hacían sus hogueras y coexistían.

Preneandertales, neandertales y cromañones en La Araña

Un espacio que se empezó a investigar y explorar en 1995 y que, desde entonces, ha mostrado la presencia a través de sus restos de preneandertales, neandertales, cromañones y grupos del Neolítico y el Calcolítico.

Por el momento, el desarrollo conocido de la cavidad alcanza unos 300 metros de galerías estrechas y de difícil tránsito, con pocas posibilidades de habitabilidad en la mayor parte de su interior a excepción de su sala grande, de unos 40 metros de largo y 20 metros de ancho, a la que se accede por la actual puerta metálica y que es la única sala que hasta ahora ha aportado restos arqueológicos.

Grabados, restos de comida y el respaldo de Atapuerca

Entre esos hallazgos destacan grabados que demuestran que los neandertales conocían el pensamiento abstracto y el arte, además de miles de restos de talla y abundantes restos de comida, con kilos de huesos, espinas de pescado y conchas.

La importancia de este yacimiento es tal que incluso ha sido respaldado por los 'padres' de Atapuerca, los codirectores del famoso yacimiento de Burgos, Juan Luis Arsuaga y Eudald Carbonell, que han visitado en numerosas ocasiones La Araña para apreciar su riqueza histórica y arqueológica.

Grabado realizado por neandertales, uno de los hallazgos del complejo. / Alex Zea

El conjunto puede visitarse durante el verano en horario de 10.00 a 14.30 horas, mientras que en invierno su hora de cierre se extiende hasta las 15.00 horas. Una oportunidad única para conocer de cerca una de las cuevas más sorprendentes de Málaga, situada frente a la playa y habitada durante cientos de miles de años.