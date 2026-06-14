Incendio en el hotel Ibis de Málaga: las mediciones revelan que el fuego no alteró la calidad del aire

Las mediciones de las estaciones más cercanas al hotel Ibis Málaga Centro, en el que se originó un incendio el pasado 25 de mayo que se ha reavivado en varias ocasiones, revelan que el fuego no alteró el estado de la calidad del aire en el entorno.

La integración de todas las pruebas físicas recopiladas dictamina que la mayor parte de las variaciones observadas durante esas semanas respondieron a la evolución habitual de la contaminación urbana o a intrusiones de polvo sahariano, y el efecto del incendio quedó reducido a un evento menor sin consecuencias ambientales para la salud pública de la zona.

A 7 de junio seguían algunos focos de combustión

En concreto, se ha analizado la posible afección a la calidad del aire en la ciudad a causa del incendio en dicho edificio el 25 de mayo, así como su evolución hasta el 7 de junio de 2026, fecha en la que aún se registraban focos residuales de combustión, ha informado este domingo el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

A 7 de junio seguía saliendo humo de las instalaciones del hotel Ibis. / Laura Rubio

Según los análisis desarrollados, el impacto real del incendio fue puntual, temporal y localizado, y no generó un aumento generalizado de la contaminación en la ciudad.

Además de dichos análisis, desde el inicio del incendio el Cuerpo de Bomberos viene realizando mediciones de manera frecuente mediante lecturas de gases con detectores en el exterior que han marcado niveles nulos en todo momento.

Estas acciones de seguimiento se llevan a cabo en el marco de la seguridad laboral de los efectivos que están interviniendo en el siniestro.

Chaima Laghrissi

Confianza en poder cerrar el incendio en breve

El Ayuntamiento de Málaga confía en poder cerrar en breve el episodio del incendio registrado en el hotel Ibis Málaga Centro. Así lo indicó el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, quien explicó que la previsión municipal es declarar extinguido el fuego en un plazo corto, siempre que la evolución de la zona afectada lo permita.

El edil quiso matizar que la intervención no se ha prolongado porque el inmueble haya permanecido ardiendo durante dos semanas, sino por la complejidad constructiva de la parte dañada. En concreto, el forjado afectado cuenta con madera revestida por otro material, lo que ha condicionado la actuación de los equipos de emergencia y ha obligado a mantener una vigilancia constante por motivos de seguridad.

Garantizar la seguridad de los profesionales

Esa circunstancia ha impedido una intervención directa inmediata de los Bomberos en algunos puntos, ya que los efectivos han tenido que esperar a que los elementos afectados terminaran de consumirse antes de actuar sin asumir riesgos innecesarios. La prioridad, según el Ayuntamiento, ha sido garantizar que las labores se desarrollaran con seguridad tanto para los profesionales como para el entorno del edificio. Mientras tanto, los trabajos preventivos continúan activos.