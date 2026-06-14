Málaga registra su menor venta de viviendas en cinco años pero mantiene la escalada de precios: "Están fuera de rango para muchas familias"

La provincia de Málaga ha arrancado este 2026 con sus peores cifras de venta de viviendas en cinco años, algo que no ha impedido que los precios sigan en niveles máximos en una escalada que parece no tener fin. Los datos oficiales publicados esta semana por el Ministerio de Vivienda arrojan que el primer trimestre del año ha registrado un total de 7.217 transacciones, con un descenso del 23% en relación al mismo periodo del año anterior y el dato trimestral absoluto más bajo desde el primer trimestre de 2021 (cuando se firmaron 7.080). El precio de la vivienda, en todo caso, marca un récord de 2.988 euros el metro cuadrado, con un aumento interanual del 14,2% y un promedio de 366.429 euros, una cantidad sólo rebasada por Baleares (465.699) y Madrid (393,857), con Barcelona en este caso cuarta (280.568).

El retroceso de ventas en Málaga afecta tanto al segmento de vivienda nueva, que caen un 30% con 906 operaciones, como al de segunda mano, donde el descenso es del 22% para un total de 6.311 transacciones.

Los datos oficiales del Ministerio reflejan que una vivienda nueva en Málaga se está vendiendo ya de media en 479.657 euros (lógicamente, en las estadísticas puede haber incluido hay gama de lujo que tira hacia arriba de la media), mientras que la de segunda mano tiene un valor promedio de 350.448 euros. Instituciones como el Colegio de Registradores de España o el Colegio de Arquitectos de Málaga vienen advirtiendo de que lo que se construye en Málaga responde de forma mayoritaria a un rango de precios inasequible a los residentes de nivel económico medio y sólo al alcance del comprador nacional y extranjero de renta alta o a perfiles inversores.

"Se vende todo lo que se construye", dice la ACP

¿Están los altísimos precios de las casas provocando un descenso de las ventas? La Asociación de Constructores de Málaga (ACP) admite que el encarecimiento de las casas y el repunte del Euríbor (que conlleva una mayor dificultad en el acceso a la financiación hipotecaria) puede estar pasando factura al perfil de demandantes de clase media, aunque cree que no es el único factor que explica este descenso de operaciones.

«Los precios de la vivienda están fuera de rango para muchas familias que no pueden llegar a ellos, pero también es cierto que todas las viviendas que se construyen en Málaga se venden. Más que una ralentización de ventas, lo que ocurre es que hay menos producto en el mercado que en años anteriores, porque no están saliendo nuevos desarrollos y promociones al ritmo que requiere la demanda. Como venimos diciendo, la oferta de vivienda es escasa, por eso los precios siguen subiendo», afirma a este periódico la secretaria general de la ACP de Málaga, Violeta Aragón.

Los constructores recuerdan que Málaga acumula ya un déficit de entre 50.000 y 60.000 viviendas si se compara el ritmo de formación de nuevos hogares con las casas que han salido al mercado en los últimos años.

Viviendas en construcción en la zona oeste de Málaga capital. / L. O.

Aragón afirma que la construcción de vivienda a precio más asequible es también una «ecuación difícil de cuadrar» para el sector promotor por el incremento estos años de los costes técnicos y de producción, de las materias primas, del suelo y de la mano de obra. «Cuando sumas todo eso y ves el coste real de construir una vivienda se ve que no hay mucho margen para bajar precio. Por eso, por ejemplo, las viviendas protegidas deben contar con algún tipo de ayuda pública (como los fondos europeos). De otra forma, los números no le cuadran al promotor», señala. La ACP también viene reclamando una reducción de costes fiscales, recordando que el 30% de lo que paga una persona cuando compra una casa son impuestos.

«Lo primero, en todo caso, es aumentar nuestra capacidad de producción para poder construir todas las viviendas que se requieren y, en paralelo, establecer medidas de ayuda a las familias para comprarlas», comenta la secretaria de la ACP en un mensaje para las administraciones públicas. Y es que el sector sigue reclamando medidas que agilicen las tramitaciones urbanísticas que permitan acortar los plazos urbanísticos y de desarrollo de los proyectos residenciales. «Se están dando pasos por parte de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, pero son insuficientes todavía. No observamos aún un cambio radical en estas cuestiones», expone Aragón.

Violeta Aragón, secretaria general de la ACP de Málaga. / Álex Zea

Los constructores también sostienen que el déficit de mano de obra en Málaga (se estima que el sector necesita 10.000 trabajadores más) impide también acometer con más celeridad las planificaciones y plazos de ejecución de las obras. «Estamos construyendo las viviendas en plazo, pero partiendo de los trabajadores de los que disponemos. Si tuviéramos más iríamos más rápido», reconoce.

La subida de tipos y del Euríbor impactará en las ventas de vivienda

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido esta semana elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, en la que supone la primera subida del precio del dinero en casi tres años. La institución justifica este movimiento por el repunte de la inflación en la Eurozona, impulsado por el encarecimiento de la energía y la incertidumbre geopolítica.

El portavoz y director de Estudios del portal inmobiliario Pisos.com, Ferran Font, señala que este movimiento tiene «implicaciones directas» en el mercado inmobiliario. «Si el encarecimiento de la financiación se traslada al Euríbor, podría incrementarse el coste de las hipotecas variables y enfriarse parcialmente la demanda de vivienda a corto plazo. Esto podría moderar el ritmo de compraventas, especialmente en los segmentos más sensibles a la financiación», advierte.

Por su parte, el director general de Idealista/hipotecas, Juan Villén, cree que la subida de tipos del BCE estaba ya «descontada por el mercado» y avisa de la posibilidad de nuevos incrementos «después del verano» si persiste la presión inflacionaria. a su juicio, el encarecimiento del dinero tendrá un efecto negativo para los consumidores, especialmente para aquellos con hipotecas a tipo variable así como para quienes estén en proceso de adquirir vivienda.

Municipios que más venden: cinco de Málaga en el top 60

El tirón inmobiliario del litoral malagueño dentro del panorama español se percibe bien a nivel local: Málaga capital, con 1.429 compraventas en el primer trimestre de 2026, es el noveno municipio español con más operaciones de España. Y otras cinco localidades de la Costa del Sol figuran entre los 60 que más venden de España: Marbella (la 17, con 842 operaciones), Mijas (la 29, con 693), Estepona (la 30, con 598), Benalmádena (la 47, con 441) y Fuengirola (la 53, con 417). Torremolinos (la 70, con 331 unidades), Vélez-Málaga (la 85, con 287 casas) y Manilva (la 122, con 243 viviendas) también figuran en la lista de localidades que más casas venden en España .

Una vista aérea de Málaga capital. / La Opinión

Marbella, Mijas y Estepona se colocan además entre las 15 primeras de la costa española (excluyendo capitales de provincia) con más compraventas, en una lista que lideran las alicantinas Torrevieja (1.576) y Orihuela (1.100), la barcelonesa Terrassa (902) o la asturiana Gijón (816).