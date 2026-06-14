Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de viviendas en MálagaMálaga CF-UD AlmeríaCarreras más demandadasCueva escondidaUnicaja baloncestoReyerta en Palma-PalmillaFallece Ángel Diego Sancho-Melero ParadasEstabilizado el incendio en Alpandeire
instagramlinkedin

Sucesos

Reyerta en Palma-Palmilla: cuatro personas heridas por arma blanca y trece detenidos

El suceso tuvo lugar alrededor de las 23.10 horas de este sábado en la calle Deva

Vehículo Policía Nacional

Vehículo Policía Nacional / JEFATURA - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nacho Agote

EFE

Málaga

Cuatro personas, entre ellas, una mujer de 39 años, han resultado heridas por arma blanca y trece personas han sido detenidas por la Policía durante una reyerta en un barrio de Málaga, han informado este domingo a EFE fuentes policiales y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 23.10 horas de este sábado, cuando el teléfono 112 recibió un aviso que alertaba de que en la calle Deva, en el distrito de Palma-Palmilla, se estaba produciendo una reyerta y había personas corriendo con cuchillos por la vía pública.

En ese momento, el centro coordinador alertó a la Policía Nacional y a los efectivos sanitarios del 061, que trasladaron a una mujer de 39 años, que presentaba heridas por arma blanca, al Hospital Clínico Virgen de la Victoria.

Pocos minutos después, a las 23.30 horas, el teléfono 112 recibió otra llamada procedente, en este caso, del Hospital Regional Universitario de Málaga, en la que se requería de la presencia policial para garantizar la seguridad al haber otras tres personas del mismo distrito que también presentaban heridas por arma blanca.

Estas tres personas se trasladaron por sus propios medios al Hospital Regional Universitario de Málaga para ser atendidos de sus heridas de diversa consideración.

Los trece detenidos por un presunto delito de riña tumultuaria tienen edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, según la Policía, que mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Apuñalamiento de un joven de 19 años mientras trabajaba

El domingo anterior, un joven de 19 años recibió tres puñaladas en la espalda, en un brazo y en un hombro cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de hostelería en el Centro de Málaga capital.

Noticias relacionadas y más

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió a las 23.20 horas del pasado domingo la alerta de varias personas que informaban de que una persona había sido herida en la plaza Marqués del Vado del Maestre, conocida como plaza Mitjana. Inmediatamente, se dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que atendieron al joven en el lugar antes de trasladarlo a un centro hospitalario

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
  2. Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo
  3. El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
  4. La playa de Málaga de arena oscura y poco oleaje que apenas nadie conoce a pesar de tener su propia 'Bandera Azul': está en el pueblo con mejor clima de Europa
  5. Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: 'Lo he dado todo por la carrera de mis sueños
  6. El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
  7. El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
  8. Este lunes se abre el plazo del sorteo de 91 viviendas protegidas de alquiler junto a la Universidad

Reyerta en Palma-Palmilla: cuatro personas heridas por arma blanca y trece detenidos

Reyerta en Palma-Palmilla: cuatro personas heridas por arma blanca y trece detenidos

Estabilizado el incendio forestal en Alpandeire: movilizados 5 helicópteros para su control

Estabilizado el incendio forestal en Alpandeire: movilizados 5 helicópteros para su control

Más de 1.000 participantes en la marcha por el cáncer infantil en Málaga recaudan 9.000 euros para la investigación

Más de 1.000 participantes en la marcha por el cáncer infantil en Málaga recaudan 9.000 euros para la investigación

Incendio en el hotel Ibis: las mediciones revelan que el fuego no alteró la calidad del aire

Incendio en el hotel Ibis: las mediciones revelan que el fuego no alteró la calidad del aire

El PP afea al Gobierno que recaude un 94% más en impuestos en la provincia de Málaga

El PP afea al Gobierno que recaude un 94% más en impuestos en la provincia de Málaga

Sevilla golea a Andalucía en senadores, Dani Pérez quiere volver y en el PP, lotería y pedrea de cargos

Sevilla golea a Andalucía en senadores, Dani Pérez quiere volver y en el PP, lotería y pedrea de cargos

Estas son las carreras más demandadas para el próximo curso en la Universidad de Málaga: las primeras son de salud

La increíble vida del republicano Juan López, el miliciano que salvó a un soldado enemigo de Cártama

La increíble vida del republicano Juan López, el miliciano que salvó a un soldado enemigo de Cártama
Tracking Pixel Contents