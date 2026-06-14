Reyerta en Palma-Palmilla: cuatro personas heridas por arma blanca y trece detenidos

Cuatro personas, entre ellas, una mujer de 39 años, han resultado heridas por arma blanca y trece personas han sido detenidas por la Policía durante una reyerta en un barrio de Málaga, han informado este domingo a EFE fuentes policiales y del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 23.10 horas de este sábado, cuando el teléfono 112 recibió un aviso que alertaba de que en la calle Deva, en el distrito de Palma-Palmilla, se estaba produciendo una reyerta y había personas corriendo con cuchillos por la vía pública.

En ese momento, el centro coordinador alertó a la Policía Nacional y a los efectivos sanitarios del 061, que trasladaron a una mujer de 39 años, que presentaba heridas por arma blanca, al Hospital Clínico Virgen de la Victoria.

Pocos minutos después, a las 23.30 horas, el teléfono 112 recibió otra llamada procedente, en este caso, del Hospital Regional Universitario de Málaga, en la que se requería de la presencia policial para garantizar la seguridad al haber otras tres personas del mismo distrito que también presentaban heridas por arma blanca.

Estas tres personas se trasladaron por sus propios medios al Hospital Regional Universitario de Málaga para ser atendidos de sus heridas de diversa consideración.

Los trece detenidos por un presunto delito de riña tumultuaria tienen edades comprendidas entre los 20 y los 45 años, según la Policía, que mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Apuñalamiento de un joven de 19 años mientras trabajaba

El domingo anterior, un joven de 19 años recibió tres puñaladas en la espalda, en un brazo y en un hombro cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de hostelería en el Centro de Málaga capital.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió a las 23.20 horas del pasado domingo la alerta de varias personas que informaban de que una persona había sido herida en la plaza Marqués del Vado del Maestre, conocida como plaza Mitjana. Inmediatamente, se dio aviso a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que atendieron al joven en el lugar antes de trasladarlo a un centro hospitalario.