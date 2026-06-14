La noche en la que miles de jóvenes guardaron silencio para escuchar al papa León XIV

Madrid llevaba horas esperando cuando el papa León XIV apareció en la Plaza de Lima. El sol comenzaba a caer sobre el paseo de la Castellana y miles de jóvenes, llegados de todos los rincones de España, apretaban banderas, mochilas y teléfonos móviles para intentar inmortalizar un momento que muchos llevaban meses imaginando. Había cantos, abrazos, nervios y esa mezcla de alegría y expectación que solo se produce cuando se tiene la sensación de estar viviendo algo que estos jóvenes recordarán durante años.

Jóvenes y familias esperando al papa León XIV en Madrid / Esperanza Mendoza

Un diálogo a medida para los jóvenes

La primera gran cita del Pontífice con la juventud española no tuvo el aire solemne de los grandes discursos; fue más bien como una conversación. León XIV escuchó antes de hablar. Escuchó preguntas sobre la fe, sobre el futuro, sobre las dudas que acompañan a una generación acostumbrada a vivir conectada y, sin embargo, tantas veces sola. Y respondió con la serenidad y la paciencia de un padre que aconseja a sus hijos sobre algún tema que les preocupa.

Durante más de una hora, el Papa tuvo un diálogo cercano, salpicado de referencias a su vida, a su vocación agustiniana y a los años que pasó como misionero en Perú. Habló de la verdad en tiempos de ruido, de la necesidad de pensar por uno mismo cuando las redes sociales parecen dictar lo que hay que creer y lo que hay que sentir. "Las ideologías pasan, la verdad permanece", dijo. Y la frase resonó entre una multitud que guardó silencio para escucharle, aunque no todos permanecieron en completo silencio. Familias enteras con sus hijos pequeños, jóvenes muy jóvenes que experimentaban su primer encuentro con el Papa o personas que simplemente no eran conscientes del todo de la importancia del momento que se estaba viviendo en pleno centro de Madrid.

El sector C12 escuchando las palabras de el Papa / Esperanza Mendoza

El momento que mejor definió aquella noche llegó cuando León XIV pidió a los jóvenes algo aparentemente sencillo: "Sed humanos". No les habló de éxitos ni de conquistas. Les habló de la compasión frente a la indiferencia, de la fraternidad frente a la división, de la necesidad de construir puentes en una sociedad cada vez más acostumbrada a levantar muros.

Diez minutos de silencio

La Plaza de Lima pasó entonces de la fiesta al recogimiento. Las canciones y los cánticos como "esta es la juventud del Papa" dejaron paso al silencio. Miles de jóvenes se arrodillaron sobre el asfalto o permanecieron sentados en el suelo durante la adoración eucarística. Resultaba difícil encontrar una imagen más impactante: una de las zonas más transitadas de Madrid convertida en un inmenso espacio de oración. No se escuchaba apenas nada. Solo el silencio compartido de una generación que había acudido para ver al Papa y terminó encontrándose también consigo misma. Más de diez minutos de completo silencio y de gente arrodillada rezando al Santísimo. Una estampa que se queda en la memoria de cualquiera.

Miles de jóvenes eufóricos ante la llegada de el Papa a la Castellana / Esperanza Mendoza

A la mañana siguiente, Madrid amaneció con el eco de aquella vigilia todavía presente. Las calles que conducen a la Plaza de Cibeles volvieron a llenarse desde primera hora. Familias enteras, religiosos, peregrinos y curiosos caminaban hacia el centro de la ciudad mientras el calor comenzaba a hacerse notar, justo como la tarde anterior. El gran altar levantado frente al Palacio de Cibeles dominaba el paisaje madrileño y transformaba, por unas horas, uno de los lugares más emblemáticos de la capital en el corazón espiritual del país.

La unidad como mensaje

La misa del Corpus Christi fue distinta en el tono, pero no en la intensidad. Si la noche anterior había estado marcada por las preguntas de los jóvenes, la mañana del domingo estuvo atravesada por una invitación a la unidad. León XIV habló de la Eucaristía como un lugar de encuentro en una época marcada por la polarización y el enfrentamiento. Habló de una fe que no se vive en solitario, sino junto a los demás; de una Iglesia capaz de acoger y de una sociedad necesitada de vínculos más fuertes que las diferencias que la separan.

Los aplausos se mezclaron con los cantos litúrgicos mientras la celebración avanzaba. Desde muchos puntos de la plaza apenas podía verse el altar, pero nadie parecía preocupado por ello. Miles de personas se quedaron sin poder entrar a los accesos por la gran concentración de gente que llenó hasta el más pequeño hueco con taburetes plegables de Decathlon. Aunque lo importante era estar allí, compartir el momento y formar parte de una imagen que quedará asociada para siempre a la primera visita de León XIV a España.

Madrid. 06.06.2026. El Papa León XIV en la Plaza de Lima / José Luis Roca

La despedida llegó con la tradicional procesión del Corpus. El papamóvil avanzó lentamente entre una multitud que intentaba prolongar unos minutos más el encuentro. Había quienes agitaban pañuelos, quienes levantaban a sus hijos para que pudieran verlo y quienes simplemente observaban en silencio, aunque estos últimos eran pocos. Después de dos días intensos, Madrid se despedía del Papa con la sensación de haber vivido algo más que una visita institucional.

Porque si algo dejó León XIV en la capital fue precisamente la impresión de cercanía a ojos de los jóvenes que le acompañaron ese fin de semana. La noche de los jóvenes y la mañana de Cibeles mostraron a un Pontífice dispuesto a escuchar antes que a hablar y a acompañar antes que a señalar el camino.