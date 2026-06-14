Pedro Bendala, director del Aeropuerto de Málaga: «Recibir a diario a 100.000 personas requiere de un esfuerzo muy grande»

Usted ha sido testigo, en los últimos siete años, de una crisis como la pandemia, inédita en un siglo, y a la vez los mejores crecimientos anuales de toda la serie histórica en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. ¿Cómo analiza en su conjunto ese periodo tan complicado que se vivió a partir de marzo de 2020?

Si nos remontamos a mi llegada, que fue en 2019, el escenario era totalmente diferente al que vivimos hoy. Aquel fue un año muy importante para el aeropuerto, porque fue en el que se cumplía el centenario. Ya sabéis que estamos ante el recinto aeroportuario que, manteniendo su lugar, es el más antiguo de España, y así lo tenemos reconocido. Celebramos así aquel hito tan importante e íbamos a empezar el año 2020, después de haber rozado los 20 millones de pasajeros en el ejercicio anterior, con buenas perspectivas y mucha ilusión. Pensábamos que teníamos un futuro brillante por delante, con muchas cosas por hacer y mucho récord por batir. Pero en marzo pasó lo que pasó, la pandemia, y nos fuimos a casa. La economía en cierta medida se paró, y sobre todo la vinculada con el transporte y el turismo. Y pasamos de 20 a 5 millones. La actividad se redujo a los últimos seis meses, pero llegamos a tener varios días con un único vuelo diario. Era la conexión entre Málaga y Barcelona, que era claramente un servicio público para repatriar ciudadanos extranjeros.

Y desde ese instante tocó crecer, sin descanso, como nunca y aumentando la conectividad hasta ser lo que se es actualmente.

Ya pasados los años, creo que podemos estar satisfechos con cómo se gestionó la pandemia. Sé que tuvo un coste personal grande para mucha gente, pues fueron muchas vidas humanas. Pero, dada la magnitud de la tragedia, creo que estuvo bien gestionada. Y, en concreto, lo estuvo en el transporte aéreo. Fuimos el medio que más rápido tomó medidas y que mejor se preparó para la recuperación. Los aeropuertos se recuperaron de forma muy rápida porque, de entrada, no perdimos nuestras capacidades. Estábamos en casa muchos, pero los aeropuertos seguían abiertos porque eran servicios públicos necesarios para funcionar. Con la capacidad de crecimiento que teníamos en Málaga, comparativamente estuvimos además mejor preparados que otros espacios internacionales de similares características. Las compañías aéreas así lo entendieron y apostaron por España y también por la provincia de Málaga.

¿Repasamos algunos de los récords superados hasta aquí?

El récord de 2019 lo recuperamos rapidísimamente. Pasamos de 5 a 18 millones, a 22, a recuperar y recuperar pasajeros. Fueron casi 24 millones después. Y en 2025 alcanzamos esa cifra tan importante como es la de 26,7 millones anuales.

Para quien no venga con frecuencia al aeropuerto, no imagina el tránsito que en este momento hay casi a todas horas y en cualquier época del año. Cuando rozan las 100.000 personas diarias, ¿podemos hacernos a la idea de que el director se convierte en alcalde de una ciudad como Mijas o Vélez-Málaga?

Recibir a diario a casi un centenar de miles de personas requiere de un esfuerzo muy grande, muy significativo en todos los aspectos. Un día normal puede haber 600 vuelos y estamos en esa frontera que dictan los 100.000 pasajeros en 24 horas. Por este motivo tenemos más de 10.000 trabajadores en el aeropuerto. No vienen todos los días, porque como es lógico tenemos turnos para cubrir las 24 horas. Pero son 500 empresas y más de 52 aerolíneas. Lo que es complejo son las interacciones y las interrelaciones entre cada una de las partes. Y es el trabajo específico de Aena. Aportamos uno de cada 20 trabajadores del aeropuerto. No es una cuota importante, pero es la que garantiza, como operador, que los otros 19 trabajadores puedan desarrollar su labor sin problema. Somos los que establecemos procedimientos, normativas, supervisiones. Y realmente así funciona el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Cualquiera que viniera aquí pensaría que esto puede ser anárquico, porque hay tantas empresas, tantas ocupaciones... Pero está todo perfectamente coordinado.

No es sólo la torre de control...

Eso pudiera imaginarse. Pero tenemos centros de coordinación, no sólo para la actividad de la torre de control, también hay centros de control para los equipajes, o un equipo de personas que coordinan todos los movimientos de los vehículos dentro del aeropuerto. Unos en el lado tierra, otros en el lado aire. O se controlan los servicios de seguridad, los de los pasaportes. Todo está coordinado. Lo importante para que esto funcione es precisamente regular cómo fluye la información entre las distintas partes. Hay veces que hacemos una metáfora ilustrativa, si se me permite. La diferencia entre un kilo y medio de neuronas y un cerebro sólo son las conexiones que hay entre ellas.

Imagino que el pasajero a veces pierde la perspectiva cuando llegan determinados retrasos y en realidad ustedes no sólo dependen del estado del tráfico aéreo en España. ¿Cuesta hacer ver esa labor global, o la propia meteorología, que les condiciona en el día a día?

Totalmente de acuerdo. Es importante esta puntualización, porque muchas veces podemos olvidarnos de algo fundamental. Málaga no es la capital de Andalucía, tampoco es la capital de España. Pero es una ciudad económicamente muy interesante, culturalmente muy atractiva, sin ser la cabeza de nada. Málaga es importante para nosotros, sí. Pero en ese contexto, tiene un activo que no tiene casi nadie. Con los condicionantes ya reseñados, posee 252 rutas, conexión con 140 ciudades del mundo, con más de 40 países, gracias a la labor de más de 50 aerolíneas. Esa conectividad es un activo de un valor impresionante. Basta con recordar que sólo carecemos de conexión directa con dos de las capitales de país de la Unión Europea. Es algo absolutamente inimaginable hace no tantos años.

¿Qué supone este aspecto en el desarrollo de la provincia?

Le da a Málaga una gran ventaja competitiva, que no es fácil de encontrar fuera de las grandes capitales de país o de las principales capitales dentro de las diferentes regiones. Permite, primero, que el turismo se desarrolle, porque puedes ir y venir de todos los lados del mundo y las empresas pueden tener o sus sedes o sus trabajadores o sus actividades comerciales en todos los lugares del mundo. Es un gran activo de la ciudad, de la Costa del Sol, incluso de Andalucía. Y de eso aquí son muy conscientes las administraciones. Sus responsables, tanto en el Gobierno central, como en la Junta, en la Diputación o en los ayuntamientos, hacen partícipe a la ciudadanía de lo que tenemos, en cuanto a movimiento económico y, como destino, en términos estrictamente turísticos.

¿Qué podemos añadir en cuanto a esa coordinación que también desarrollan con las principales patronales del sector turístico?

Hemos referido la participación de todas las administraciones, que como en pocos sitios van todas de la mano con unos mismos objetivos. Pero en efecto, la coordinación también se extiende mediante mesas de trabajo conjuntas a dirigentes de la Confederación de Empresarios o de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol. Ahora mismo tenemos la suerte de que en Málaga nadie va por libre, sino que aquí en estas mesas a las que me refiero se habla, se explican qué objetivos resultan más interesantes que otros. Se acuerdan estrategias... Todo esto contribuye al éxito de una ciudad y de una provincia.

Con la vista puesta en las inminentes obras de ampliación y sin perder la perspectiva actual, ¿hasta qué punto es importante que España en el contexto bélico actual tenga garantizadas, a diferencia de otros países, sus reservas de combustible?

Sí que es para sentirnos orgullosos como país. Efectivamente, a nivel internacional se ha hablado mucho en la prensa, sobre este asunto. En nuestro aeropuerto en concreto, que es el que yo conozco, en ningún momento hemos tenido problemas de suministro de combustible. Es un tema que vigilamos porque nos tiene que preocupar, pero podemos decir que sólo estamos alerta, pues en ningún momento ni las compañías ni las petroleras nos han trasladado que pueda haber un riesgo de falta de suministro. Tenemos que vivir con los riesgos políticos, que no los podemos gestionar desde lo local, pues supera incluso lo nacional, y lo único que tenemos que hacer es saber leerlos a tiempo para tomar las medidas necesarias que haya que tomar, según se precisen.

Hablemos de tecnología, de ese manejo del denominado Big Data, que permite a una entidad pública como Turismo Costa del Sol proporcionarnos herramientas fundamentales a la hora de descubrir nuevos flujos de visitantes o tendencias como destino.

Has dado en una de las claves de este territorio. El turismo en la Costa del Sol no es una cosa de hace diez años. Esta provincia es pionera en turismo desde hace casi 40 años, pero lo es no sólo en ofrecer productos de calidad o al saber leer muy bien las necesidades del cliente, sino en tener información. Ha tenido observatorios, ha tenido espacios de turismo, ha tenido profesionales dedicados con mucho conocimiento desde hace décadas y eso crea una cultura. Cuando tú dices el Big Data, no es solo que tengas herramientas de Big Data, es que sabes lo que hay que buscar en el Big Data y eso es conocimiento. Aquí el profesional es capaz de adelantarse, de convertirse en el primer destino internacional en detectar una nueva tendencia. Y lo digo yo que conozco otros destinos turísticos de España y de fuera del país. Otros colegas tienen a los profesionales de Málaga como un referente. ¿Eso qué permite? Pues, por ejemplo, que la oferta de productos turísticos que hay aquí en la Costa del Sol sea excepcional.

¿Qué le diría a todos esos profesionales y compañeros de los que se despedirá en breve?

Quiero darle en su conjunto las gracias a toda Málaga, a los malagueños, a todas las personas de la provincia. Y en especial a mis compañeros del aeropuerto, pues he pasado aquí siete años fabulosos. Me he sentido dentro de un equipo, así que la camiseta de Málaga me la llevo puesta. Además, dejo parte de mi familia. Mi hijo vive aquí y tengo el corazón muy anclado aquí. Seguiré volviendo a esta tierra tan especial por tantos motivos.

Y además, con la desestacionalidad ya alcanzada, podrá volver en cualquier momento del año.

Es cierto. Yo creo que es una asignatura ya aprobada. De hecho, en invierno, en enero, que es un mes que, digamos, lo califican del mes triste, porque acaban las fiestas navideñas, podemos tener casi el 60% del tráfico que tenemos en julio. Eso antes era absolutamente impensable. Cada vez hay menos hoteles que no permanecen abiertos todo el año. Y pasas por las playas en invierno, por cualquier municipio, y aunque haya menos gente, todo el litoral tiene actividad, tiene vida. En eso consiste la desestacionalización a la que desde hace muchas décadas aspiran tantos y tantos destinos. Es otro motivo por el que venir a Málaga, en cualquier momento del año.