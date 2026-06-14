El PP afea al Gobierno que recaude un 94% más en impuestos en la provincia de Málaga

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga, Margarita del Cid, ha afeado al Gobierno de España que recaude del bolsillo de los malagueños un 94% más en impuestos que en 2018, "fruto de las más de cien subidas aplicadas desde que Pedro Sánchez es presidente", y que ese "incremento histórico" apenas se traduzca en una subida del 8,8% de las entregas a cuenta de los ayuntamientos.

De este modo, ha recriminado la "infrafinanciación" en la que el Ejecutivo de Sánchez mantiene tanto a Andalucía, que recibe 1.500 millones de euros menos al año, como a las entidades locales, "que aún están lejos de alcanzar la suficiencia financiera, pese a ser la administración más cercana al ciudadano y asumir competencias delegadas del Gobierno careciendo de una financiación adecuada".

Del Cid ha advertido de que los consistorios siguen trabajando con los recursos derivados de un sistema de financiación local diseñado hace casi 25 años, una realidad que ha quedado completamente superada por el incremento sostenido y desbocado de los precios, especialmente en los últimos años, y por el aumento de las demandas ciudadanas.

Modelo de financiación justo

"Los ayuntamientos somos la primera puerta a la que llaman los vecinos cuando tienen un problema, pero seguimos sin contar con un modelo de financiación justo, actualizado y suficiente para prestar todos los servicios que se nos exige", ha señalado.

Así, ha indicado que las arcas estatales ingresarán este año, según las previsiones, 248.000 millones de euros más que en 2018, "un sablazo histórico" que, según ha señalado Del Cid, "le sirve a Sánchez para paliar la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, pero que no repercute en una financiación justa para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tal y como ha quedado demostrado".

La también alcaldesa de Torremolinos ha lamentado que el PSOE "venda como un logro" el pago de las entregas a cuenta y ha reivindicado que se trata de "un mandato legal". "No es un regalo ni tenemos que darles las gracias; es una obligación del Gobierno para garantizar liquidez y que los consistorios puedan prestar sus servicios durante todo el año", ha incidido.

Del Cid ha insistido en que la revisión del modelo de financiación local "no puede seguir aplazándose", especialmente cuando los ayuntamientos asumen servicios vinculados a la vivienda, la movilidad, los servicios sociales, la dependencia, la limpieza, la seguridad o la gestión de residuos, todos ellos cada vez más costosos para las arcas municipales.

En este sentido, ha defendido que la reforma de la financiación autonómica y la local debe abordarse de manera conjunta, "porque los ayuntamientos no pueden quedar relegados ni resignarse a recibir lo que sobre después de que el Gobierno cierre otros repartos".

Los ayuntamientos, perjudicados

Por último, Del Cid ha insistido en que la falta de Presupuestos Generales del Estado desde hace tres años y la no actualización de la Participación en los Tributos del Estado "también perjudica a los ayuntamientos y les genera un problema de tesorería".

"Tenemos un Gobierno que no elabora unas cuentas actualizadas desde 2023 y que trata de paliar este déficit con más impuestos del bolsillo de los ciudadanos, una subida histórica que destina a pagar favores políticos pero que no repercute en una financiación adecuada ni para las comunidades autónomas ni para los municipios", ha concluido.