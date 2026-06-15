Aedas Homes lanza una nueva promoción de 137 viviendas en el Distrito Zeta de Málaga: estos son los precios

La promotora Aedas Homes ha lanzado su cuarto proyecto residencial en el Distrito Zeta de Málaga capital y supera ya a las 400 viviendas en desarrollo en este sector, conocido anteriormente como Sánchez Blanca. La nueva promoción consta de 137 inmuebles de uno, dos y tres dormitorios y zonas comunes, destinada para un perfil de clientes compuestos "por jóvenes -‘singles’ y parejas- y también para matrimonios de mediana edad e inversores", según ha informado este lunes la empresa.

Este nuevo proyecto, denominado Zeta Crown, se suma a las promociones Zeta Valley, Zeta Avenue y Zeta Place, las tres ya en construcción. La compañía comercializa Zeta Crown y el producto que queda disponible en Zeta Valle, y Zeta Avenue, además de la más reciente promoción Zeta Place (lanzada este pasado mes de mayo) en una oficina situada en el mismo Distrito Zeta.

Precios de la nueva promoción Zeta Crown en el Distrito Zeta de Málaga

Según se puede consultar en la web de Aedas Homes, los precios de Zeta Crown se mueven entre los 272.000 euros y los 286.000 para las viviendas de una habitacion (de 62 a 67 metros cuadrados de superficie útil), y entre los 313.000 y los 361.000 en el caso de los pisos de dos habitaciones. Los de tres habitaciones, con precios de 444.000 y 488.000 euros, tiene superficies útiles de 102 y 110 metros cuadrados.

La nueva promoción Zeta Crown estará integrada por un total de 137 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con garaje, trastero y zonas comunitarias que incluirán piscinas al aire libre de adultos y niños de cloración salina y con solárium, jardines, espacio de juegos infantiles, gimnasio, sala coworking o aparcamiento de bicicletas, entre otras.

Otra imagen proyectada de la promoción Zeta Crown de Aedas Homes en el Distrito Zeta de Málaga. / L. O.

"Con Zeta Crown, Aedas Homes da continuidad al éxito que representa Distrito Zeta en su conjunto y de los proyectos de la promotora en particular. El interés por una vivienda en las promociones de la compañía es máximo en esta zona de Málaga y con este cuarto proyecto queremos seguir dando la mejor respuesta a esa fuerte demanda”, ha explicado el gerente de Promociones de la promtora en la Costa del Sol, Roque Ballesteros. La promoción cierra el bulevar principal, lo que hará que un porcentaje elevado de viviendas disfrute de "espectaculares vistas", según ha añadido.

Calidad, zonas comunes y sostenibilidad

“Aedas Homes ha vuelto a diseñar una promoción diferencial en Distrito Zeta replicando la filosofía de los tres primeros proyectos y que tan buena acogida han tenido: cuidadas zonas comunes, buenas calidades de serie y medidas de sostenibilidad, como aerotermia o placas fotovoltaicas, entre otras, que supondrán la certificación energética de consumo doble A y el consiguiente ahorro en las facturas”, indica.

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Exterior de la promoción Zeta Crown de Aedas Homes en el Distrito Zeta de Málaga, en una imagen recreada que ha faclitado la propia compañía.. / L. O.

"Los primeros vecinos de Distrito Zeta llegarán a finales de 2026 de la mano de Aedas Homes al residencial Zeta Valley y unos meses después a Zeta Avenue", ha afirmado.