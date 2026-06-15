La araña violinista hace saltar las alarmas en Málaga: "Es habitual en las casas"

Mucho se ha hablado de ella estos días. La araña violinista ha hecho saltar las alarmas en Málaga, por los testimonios que han salido a la luz. El caso más reciente conocido es el de un hombre de 37 años en El Palo, que casi le cuesta la pérdida del brazo tras una picadura atribuida a esta especie, mientras realizaba tareas de jardinería.

Pese a la alarma generada, las picaduras de araña violinista en España son poco frecuentes, aunque sí existen casos documentados. Un estudio publicado en 2024 en la Revista de Salud Ambiental recoge 12 casos de loxoscelismo humano entre 2005 y 2023 y describe otros cuatro episodios presuntamente atribuibles a Loxosceles rufescens en Mallorca, Girona y Bizkaia.

La araña violinista es una de las más grandes de su especie. / La Opinión

La araña violinista (Loxosceles rufescens), mide generalmente entre 8 y 30 milímetros con las patas extendidas y es una especie "muy habitual en Málaga", afirma Juan J. Zamudio García, supervisor de servicios en RapiPlaga, perito judicial y experto en control de plagas.

Pese a la alarma generada, Zamudio llama a la calma. La araña violinista puede encontrarse en viviendas, pero eso no significa que suponga un peligro constante para quienes conviven cerca de ella: "Es súper habitual en las casas, pero es muy difícil llegar a tener un problema con ellas. Lamentablemente, en algunos casos sí que se puede complicar", explica.

¿Cómo es su veneno?

Su veneno puede provocar lesiones importantes en determinados casos, ya que tiene una acción esencialmente proteolítica —capacidad de descomponer, romper o degradar proteínas— y necrótica.

Sin embargo, el experto insiste en que la mayoría de incidentes no llegan a ese extremo: "Aunque el veneno es relativamente potente, la mayoría de incidentes con ellas son muy leves. Inyectan tan poquita cantidad y a tan poca profundidad que suele quedarse en una molestia", afirma el experto.

Picadura de la araña violinista. / La Opinión

El comportamiento de esta especie también ayuda a entender por qué los encuentros graves son poco frecuentes: "Aunque suelen estar cerca de humanos, son huidizas y tienden a ocultarse. Tienen un carácter asustadizo", señala Zamudio. Además, según aclara, no lo tienen fácil para morder: "Mecánicamente les resulta difícil mordernos, ya que los 'colmillos' que tienen son pequeñitos y súper frágiles".

Aun así, su apariencia genera rechazo: "Su aspecto sí que asusta, pero es la típica araña amarilla, finita y pequeña que se ve muy a menudo", apunta el experto. Normalmente, suele aparecer en zonas poco visibles de la vivienda: "Están en lugares ocultos, detrás de muebles o en cortinas, porque les gustan los pliegues".

Cómo evitar la presencia de la araña violinista en casa

Para reducir su presencia en casa, la prevención pasa sobre todo por mantener una limpieza constante, revisar rincones y evitar que encuentren alimento: "Una limpieza concienzuda y constante ayuda mucho a no tener arañas. Además, como se suelen alimentar de otros insectos, el uso de mosquiteras y barreras de exclusión, como burletes en las puertas, podría frenar la entrada de alimento para ellas", recomienda.

Sobre si es mejor dejarlas en casa o retirarlas, Zamudio se muestra partidario de no asumir riesgos innecesarios: "Hay gente que dice que las deja porque ayudan con los mosquitos. Yo soy más conservador: como no sabemos qué reacción podríamos tener ante una picadura, aunque sea improbable, mejor que no estén en casa", concluye.