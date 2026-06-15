El barrio malagueño de Soliva quiere más y mejores zonas verdes

En Soliva, asegura Sergio Blázquez, presidente de la asociación de vecinos, terreno hay. Este barrio de bloques bajos en el Oeste de Málaga tiene ahora mismo mucho espacio, sí, pero eso no quita para que los vecinos reclamen más zonas verdes y que las que haya sean de mejor calidad, gracias a algunas mejoras que no creen que sean de gran presupuesto.

En esta línea, la laguna de Soliva sigue siendo motivo de preocupación en el barrio porque, hasta la fecha, los planes urbanísticos contemplan su desaparición.

Un cartel reclama la protección de la Laguna de Soliva. / A.V.

Como destaca Sergio Blázquez, contar ya con esta laguna llena de vida natural todo el año es algo que el Ayuntamiento debe proteger, y, por tanto, trasladar a otro sitio las urbanizaciones y viales previstos.

A este respecto, Sergio Blázquez muestra el punto de vista de la asociación: «Nosotros defendemos la Laguna de Soliva como espacio natural», y cuando se le pone el ejemplo de la Laguna de la Barrera, otro espacio de origen artificial reconvertido en parque y punto de encuentro de muchas especies naturales, señala que la laguna sería un buen lugar para hacer deporte.

Parque de Soliva, una zona verde mejorable

Con respecto al Parque de Soliva, que en la última visita de La Opinión estaba siendo vallado, ya se ha completado esta obra. No obstante, el colectivo vecinal, que aplaude la medida, estima que «siempre hay margen de mejora». Por eso, el presidente cree que se podrían ampliar «las zonas de juegos y ponerlas para distintas edades», pues hoy solo cuenta con una.

Los vecinos quieren más zonas de juego y allanar los poco frecuentados cerros verdes del Parque de Soliva. / A.V.

También entra de lleno Sergio Blázquez en el propio diseño del parque, ahora mismo, un ancho pasillo central de tierra, mientras que lo que son propiamente las zonas verdes están en los laterales en forma de cerros, que invitan poco al paseo.

Por eso, el presidente de los vecinos pide «un pequeño rediseño y aprovechar la zona verde para modificarla un poco», al tiempo que propone que esos cerros «se aplanen»; para que el resultado final sea «un parque mucho más funcional».

El solar con ratas frente al parque

El presidente vecinal aprovecha para denunciar el trasiego de una parcela, «de la que no sabemos de quién es», frente al parque, en la avenida Catedrático Cristóbal Cuevas, se utiliza de almacén de materiales. «Es un Bricomar en pequeño, por aquí entran y salen los camiones y hay cero seguridad», critica, al tiempo que destaca que es un paso peatonal de muchos niños.

Denuncian el estado de este solar de acopio de materiales en Soliva y frente al parque del barrio. / A.V.

Por otra parte, llama la atención sobre los matorrales que acumula el solar, y las ratas de gran tamaño que salen de ahí.

Unir una calle de forma peatonal

Unos jardines de los que la asociación de vecinos está muy satisfecha son los que escoltan la curva que el arroyo de las Cañas hace en el barrio, junto a la calle que recuerda al teólogo José María González Ruiz. «Como parque da gusto, como zona verde no tiene comparación», destaca.

Eso sí, señala la necesidad de sombra para su parque infantil, «porque si no los niños se van a morir», con el calor.

Piden la conexión peatonal del final de la calle José María González Ruiz con la avenida Escritor Antonio Soler. / A.V.

Lo que la asociación de vecinos sí reclama para la calle José María González Ruiz, ahora mismo sin salida, es una conexión peatonal con la vecina avenida Escritor Antonio Soler, pues la calle termina en un cerro, una continuación de los mencionados jardines, «y es bastante incómodo para los vecinos, sobre todo los del último bloque, que tienen que dar toda la vuelta», señala.

Mediante una escalera, una rampa o la medida que vea más acertada el Ayuntamiento, los vecinos piden una solución.

Sin sede vecinal en Soliva

La Asociación de Vecinos de Soliva, por cierto, sigue sin sede social, pese a los muchos locales municipales que hay en el barrio.

Locales cerrados en Soliva. / A.V.

Para Sergio Blázquez, que lleva un año al frente del colectivo, contar con una sede social daría más vida al barrio, «porque al final, no tenemos un punto fijo donde la gente se pueda encontrar, y no quiere que le lleguen 25 notificaciones al día. Aun así, estamos avanzando», recalca.

Falta de comercios en Soliva: barrio dormitorio

Y con respecto a los locales municipales, el colectivo vecinal vuelve a mostrar su oposición a que el barrio se llene de locales comerciales reconvertidos en viviendas para personas mayores o con movilidad reducida, como anunció el Ayuntamiento el pasado 10 de marzo.

Como hace hincapié Sergio Blázquez, la asociación no se oponen a la llegada de nuevos vecinos. «El problema es si vienen y no tienen la capacidad de hacer una vida normal», resalta, y apunta que hacen falta más comercios para que tenga la vida de un barrio normal de Málaga, y no sea «un barrio dormitorio». «Los vecinos que no tienen coche y que son mayores hacen su supervivencia con el chino», pone de ejemplo.

La asociación de vecinos lamenta que Soliva tenga tan pocos comercios, lo que van en contra del barrio. / A.V.

Por último, lamenta que las peticiones de sendas reuniones de los vecinos con las concejalas de Urbanismo, Juventud y Participación Ciudadana, siguen sin respuesta.

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales se limitaron a responder que, para tratar según qué asuntos, los vecinos «pueden acudir a los consejos territoriales» o bien «a la Junta Municipal de Distrito». De otras cuestiones, el propio distrito ha informado «a las áreas específicas». La cuestión del local vecinal la deben solicitar «al Área de Participación Ciudadana».