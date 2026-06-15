La carga de coches eléctricos está expuesta a ciberamenzas: cuáles son y qué propone un equipo de investigadores de la UMA

Málaga ha acelerado la transición hacia la movilidad sostenible. El aumento de coches eléctricos en las carreteras de la ciudad ha levantado sospechas acerca de nuevas formas de acecho a la privacidad de los usuarios que ya han dejado de lado la gasolina y el gasóil. Si este mercado sigue creciendo como se espera, las ciberamenazas estarán a la orden del día. La buena noticia es que la Universidad de Málaga ya ha abierto una línea de investigación para proteger a los conductores. Y funciona.

El futuro de la movilidad eléctrica no puede entenderse sin una ciberseguridad que la acompañe. "El número de amenazas que pueden darse entorno a los coches eléctricos son numerosas, principalmente porque las estaciones de carga no dejan de ser espacios que están al área libre, con acceso para todo el mundo", explica la profesora de la Escuela de Ingeniería Informática de la UMA Cristina Alcaraz y una de las autoras de este trabajo.

Alcaraz explica a La Opinión que la moneda de cambio de las amenazas informáticas son los datos del usuario. "Hay información de usuario y, sobre todo, el 'metering', es decir, el consumo", explica. La catedrática entiende que "a priori" se pueda pensar que no es un problema que alguien sepa sobre el consumo del coche, pero argumenta por qué sí es relevante preservar esa información. "Yo como atacante te puedo rastrear y puedo saber qué tipo de consumo gastas, cuánto y dónde cargas porque las estaciones son puntos localizables desde un punto de vista geográfico y con eso se pueden hacer deducciones y, al final, va en contra también de la privacidad del usuario", afirma.

Imagen de archivo de un coche enchufado en un punto de carga. COCHE ELÉCTRICO / Eduardo Parra / Europa Press

Agentes software en estaciones de recarga

La propuesta, desarrollada por la UMA, se fundamenta en el despliegue de un conjunto de agentes software integrados en las propias estaciones de carga capaces de monitorizar, supervisar y analizar en tiempo real el estado de las estaciones de carga desde diferentes perspectivas funcionales, controladas de manera centralizada por un sistema principal.

En conjunto, la solución se basa en un sistema de inteligencia distribuida con soporte en técnicas de IA, mecanismos de consenso para el diagnóstico continuo y colaborativo y el uso de tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad, integridad y confianza asociadas al proceso de diagnóstico.

La red de agentes inteligentes distribuidos por las diferentes estaciones no operan de manera aislada. Cada uno de ellos analiza el estado de su entorno inmediato, es decir, "la salud" de la estación de carga, y comparte la información obtenida con otras estaciones y con un centro de supervisión común. Esta cooperación permite construir una representación global de la infraestructura, que se enriquece con el conocimiento generado desde múltiples puntos de la red.

Según explica la investigadora de la UMA, esta propuesta supera las limitaciones de los modelos tradicionales de monitorización, que suelen limitarse a detectar incidencias individuales. Al incorporar mecanismos de conciencia situacional, la plataforma no solo identifica la existencia de una anomalía, sino que también interpreta su contexto. De este modo, puede determinar qué elementos están implicados, localizar el origen del problema y comprender las circunstancias en las que se produce. Así se obtendría información clave para agilizar la toma de decisiones y la aplicación de medidas correctivas.

La investigación plantea un cambio de paradigma en la protección de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. La combinación de inteligencia distribuida, intercambio de información y tecnologías emergentes permite desarrollar redes más robustas, capaces de anticiparse a incidentes y mantener unos elevados niveles de seguridad y disponibilidad ante escenarios cada vez más complejos.

La investigación ha sido publicada en la revista científica 'International Journal of Critical Infrastructure Protection', según ha informado la UMA en un comunicado. Además de la investigadora Cristina Alcaráz, también son autores de este estudio el catedrático de Ingeniería Telemática Javier López y el investigador Alberto García.