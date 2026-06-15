Casa Ronald McDonald: el hogar que planta cara a la tormenta del hospital y brinda apoyo a las familias que lo necesitan

Cruzar una provincia entera con una maleta hecha a toda prisa y el diagnóstico grave de un hijo bajo el brazo es una de las distancias más largas y dolorosas que existen. Cuando el día a día se congela en la sala de espera de un hospital, la verdadera salud no solo se recupera a través de tratamientos médicos, se sostiene encontrando un refugio que transmita normalidad. Este es el compromiso que la Casa Ronald McDonald desempeña con el respaldo de Fundación Unicaja: ofrecer un hogar totalmente gratuito a las familias que deben desplazarse a Málaga capital para que sus hijos e hijas con enfermedades graves reciban el tratamiento médico que necesitan en los hospitales de la ciudad y que en sus localidades o provincias no se les puede proporcionar.

La Casa Ronald McDonald lleva en la ciudad de Málaga desde 2012 apoyando a las familias que lo necesitan dándoles un segundo hogar mientras sus hijos e hijas reciben tratamiento médico. "Hay que tener en cuenta que estas familias ya pagan una hipoteca o un alquiler en el lugar en el que viven, y difícilmente pueden asumir el coste de vivir en Málaga durante dos meses, seis meses o incluso un año, como es el caso de muchas de ellas", explica Belén Collantes, gerente de la Casa Ronald McDonald de la ciudad. Además de este apoyo integral económico, la entidad proporciona también un soporte emocional y anímico "muy importante", indica Collantes, que añade que este se centra en cuidar el bienestar de toda la familia, no solo de los jóvenes pacientes.

10 años de colaboración y compromiso con la infancia

La colaboración entre la Casa Ronald McDonald y Fundación Unicaja no es nueva. Esta alianza se prolonga desde 2016, y ha permitido que las familias se sientan arropadas durante momentos tan adversos. Desde 2024, Fundación Unicaja refuerza su compromiso con la infancia y la juventud, apadrinando la zona de juegos exterior de la casa, rincón pensado para que los menores sigan jugando al aire libre, para que sus padres puedan desconectar unos minutos, y para que todo el núcleo familiar encuentre un pequeño respiro en medio de un proceso hospitalario que, en muchas ocasiones, es largo y difícil. "Nos centramos mucho en los padres, que a veces son los grandes olvidados de estas situaciones. Aquí también realizamos actividades para ellos", afirma Belén Collantes.

Las familias de la Casa Ronald McDonald suelen salir a tomarse un descanso a la zona exterior. / Nacho Agote

Las instalaciones de la casa están totalmente equipadas para satisfacer las necesidades de los núcleos familiares que la habitan: cada familia cuenta con una habitación propia diseñada para garantizar su comodidad, con baño y terraza propios. Además, dos de estas habitaciones están totalmente adaptadas para personas con diversidad funcional. Por otro lado, existe una amplia variedad de zonas comunes en la casa además del patio exterior, como una sala para ver películas, un salón con videoconsolas o una cocina común, donde las familias suelen coincidir, conversan y crean profundos vínculos entre ellas al compartir y escuchar las situaciones de cada una: "Aquí se crea una atmósfera muy bonita. De hecho, hay familias que tienen grupos de WhatsApp y que quedan fuera de la casa. Ese apoyo y esa energía que dan estos lazos y relaciones son realmente fuertes y ayudan a sobreponerte en el día a día", explica Collantes.

Además de cuidar el bienestar de los padres y de los menores con enfermedades, la Casa Ronald McDonald también vela por los hermanos mayores y menores de los pequeños pacientes: "Un gran daño colateral de este tipo de enfermedades es el hermano que se queda en casa de sus abuelos y ve cómo su hermanita, que está enferma, desaparece junto a sus padres. Las consecuencias emocionales para ese hermano son tremendas. Entonces, que pueda estar aquí, en la casa con su familia, también aporta muchísimo, y ayuda a que esta pueda estar unida en uno de los peores momentos de su vida», exponelica Collantes.

El recinto exterior cuenta con mesas, asientos, una zona de sombra y juegos para los niños. / Nacho Agote

El hogar fuera del hogar

Juan Antonio, junto a su mujer María Teresa, llevan 17 meses en la Casa Ronald McDonald acompañando a su hija Paula, de 4 años. Paula tiene un neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil que comienza cuando las células nerviosas inmaduras crecen de manera descontrolada y que, con el tiempo, generan un tumor sólido. Para esta familia, esta casa es como su segundo hogar: "Durante los momentos duros en los que hemos estado mucho tiempo hospitalizados, la casa ha sido un refugio. Aquí, nos hacen sentir como si fuera nuestra casa, lo que hace que sea un pequeño desahogo durante la estancia en el hospital", explica Juan Antonio, que trajo también recientemente a las instalaciones a su hijo Álvaro, de 6 años, pocos días antes de que empezara el periodo de las vacaciones de verano para que pudiese acompañar a su hermana Paula.

Para María Teresa, tener la casa a escasos metros del Hospital Materno Infantil es una tranquilidad por las facilidades que le ofrece durante el día a día: "Sabes que puedes cruzar en dos minutos, despejarte un poco, ducharte y salir corriendo en cualquier momento si hiciese falta. Al llevar 17 meses aquí, nos ha venido muy bien, dado que, siendo de Jaén, habría sido muy complicado buscar en Málaga un hotel o un alquiler, sobre todo sin saber si se iba a tratar de un mes, tres, o 17".

La Casa Ronald McDonald ofrece películas, libros, videojuegos y mucho más a los pequeños pacientes y sus familias. / Nacho Agote

Espacios como el patio exterior, donde Álvaro suele salir a jugar al fútbol con otros niños o Paula se sienta a colorear son muy importantes para la evolución favorable de la enfermedad en los jóvenes pacientes. "Aunque siempre hablamos de lo que es la casa para los padres y el vínculo que se hace con otras familias, creo que se habla poco de lo que les ayuda a los niños a recuperarse. Puedo decirlo por mi hija, que tras salir de una operación importante se sube a la bicicleta. Se olvida de lo que tiene, se olvida de que le han puesto un tratamiento de quimio, de la cirugía, de que está enferma, y se pone aquí a jugar. Eso lo hace también gracias al voluntariado y la gente con la que se rodea. La casa hace eso", explica María Teresa.

La familia de Paula es una de las más de 1.700 que la Casa Ronald McDonald de Málaga ha acogido y apoyado desde 2012. Este espacio, de 1.700 metros cuadrados, no solo alberga zonas comunes, habitaciones equipadas para todo tipo de necesidades y espacios al aire libre para jugar y desconectar. También es hogar de alegrías, de esperanza, de lucha y de apoyo que, gracias a su red de voluntariado, se ofrece con éxito los 365 días del año. Todo con un objetivo claro: mantener el cuidado de las familias, la sonrisa y el juego de los más pequeños, incluso en tiempos de adversidad.