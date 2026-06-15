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El centro comercial Miramar de Fuengirola abre una bolera Sould Park: pistas profesionales, más de 50 máquinas arcade, futbolín y billares

El establecimiento, con más de 1.000 metros cuadrados, cuenta también con una gran pantalla led para ver eventos deportivos

La bolera Sould Park que ha abierto en el centro comerical Miramar de Fuengirola, en Málaga.

La bolera Sould Park que ha abierto en el centro comerical Miramar de Fuengirola, en Málaga. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El centro comercial Miramar en la localidad malagueña de Fuengirola ha abierto una bolera Sould Park de más de 1.000 metros cuadrados en su terraza exterior. El espacio cuenta con cuatro pistas profesionales de bolos, más de 50 máquinas arcade o una zona de descanso, según ha explicado este lunes el centro Miramar que, con esta nueva superficie, quiere "transformar por completo" su oferta de ocio familiar.

El establecimiento cuenta, además, con una gran pantalla led para ver eventos deportivos, mesas de billar y futbolín, y una serie de máquinas de vending. Sould Park es una de las empresas líderes en ocio infantil a nivel nacional, con casi 30 años de trayectoria y más de 32 establecimientos repartidos por toda España y Portugal.

La bolera Sould Park, que está situada junto a la zona de restauración de 'La terraza de Miramar', ha activado una promoción de bienvenida que regala 50 partidas a los primeros clientes para dar a conocer las instalaciones al público.

El Sould Park de Miramar también ofrece la posibilidad de celebrar eventos especiales y cumpleaños. Los más pequeños podrán complementar la diversión en el resto de espacios de la terraza del centro, como el cine, las lonas de ‘jumping’ y otras atracciones infantiles, además de la propia ludoteca Miramar Kids.

La imagen de las máquinas arcade de la bolera Soolud Par, que ha abierto en el centro comercial Miramar de Fuengirola, en Málaga.

La imagen de las máquinas arcade de la bolera Soolud Par, que ha abierto en el centro comercial Miramar de Fuengirola, en Málaga. / L. O.

Además de sus boleras, Sould Park también cuenta con salas de camas elásticas, parques de atracciones y zonas más dedicadas a los juegos recreativos. Con varios puntos en Málaga, la provincia se convierte en una de sus ubicaciones de mayor valor estratégico.

Oferta de resturación del centro Miramar de Fuengirola

"Esta apertura ofrece una amplia variedad de planes de fin de semana para los más pequeños, al tiempo que los adultos pueden disfrutar de los espacios de restauración de la zona como Casa Carmen, Lizarran, 100 Montaditos o la terraza Chill Out", ha explicado el gerente del centro comercial, Ignacio Domínguez

Esta incorporación está también orientada a consolidar el centro "como un punto de ocio de referencia de la provincia, con atractivo tanto para el público local como para el turístico".

El centro Miramar, un centro contruido en 2004 on 140 establecimientos

Construido en el año 2004, el centro Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol.

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El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración , a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

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