La escalada de costes por la crisis de Oriente Medio dispara las licitaciones de obra pública desiertas: 300 en Andalucía y 41 de ellas en Málaga

El Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) ha advertido este lunes de que, según sus datos, el número de obras públicas que han quedado desiertas en Andalucía se ha "disparado" en lo que va de año hasta rozar las 300 (41 de ellas en la provincia de Málaga), como consecuencia, en la mayoría de los casos, del "fuerte incremento de los costes de construcción" provocado por la crisis geopolítica en Oriente Medio. "Estos contratos representan ya casi el 12% del volumen total adjudicado en la comunidad autónoma, es decir, se ha duplicado el porcentaje que se registró en el mismo periodo de 2025", ha comentado esta patronal.

En términos económicos, las actuaciones que han quedado desiertas alcanzan los 116 millones de euros, lo que supone triplicar la cifra interanualmente y ya supera el montante total contabilizado a lo largo del conjunto del ejercicio pasado. "De no incrementarse el presupuesto de licitación y no habilitarse una fórmula de revisión de precios, dichas iniciativas no podrán ser atendidas por el mercado", afirma Ceacop.

La tipología de proyectos en esta situación es muy heterogénea y figuran desde el mantenimiento de carreteras hasta la construcción de todo tipo de edificios públicos. Fuentes de Ceacop afirman a este periódico que las licitaciones que quedan desiertas pueden obedecer a que no se haya presentado ninguna oferta o a que, una vez presentadas, las candidatas hayan renunciado finalmente.

"Cuando salió el concurso y optaron al mismo había unos costes de construcción que son los mismos que ahora, y eso puede provocar que se hayan producido estas renuncias", señalan.

Ceacop pone en el foco la "dificultad" de las empresas constructoras para ejecutar los contratos "que fueron licitadas y adjudicadas bajo unas condiciones económicas que hoy han cambiado sustancialmente". Y lamenta la "falta de un paraguas legislativo" que contemple estas eventualidades para adaptar los contratos a las circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

Licitaciones de obras desiertas en Málaga

En el caso de Málaga, la lista de obras licitadas desiertas de enero a junio de 2026 asciende a 41, con un importe total de 15,7 millones de euros, según la información recabada por este periódico de Ceacop,que cita entre las más signficativas varias obras de diferentes ayuntamientos de la provincia.

Así, menciona las actuaciones para la construcción del pabellón polideportivo cubierto de Sierra de Yeguas; el proyecto de adaptación a normativa de proyecto de ejecución de glorieta en la barriada de Osunilla en Mijas; y la conservación, consolidación y restauración de la Iglesia Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera. También habla en Málaga capital las obras del proyecto para la construcción de las salas de ensayo del Teatro Cervantes y las obras de prolongación de la conducción de desagüe de Jaboneros.

Además, Ceacop incluye el contrato de obras para la ejecución del proyecto de pasarela peatonal desde carretera A-7150 hacia Puerto Lugar en Casares y la construcción del aparcamiento Arroyo La Fuente en Alpandeire.

Escala de costes por la crisis en el Estercho de Ormuz

El secretario general de Ceacop, Arturo Coloma, afirma este incremento responde a la escalada de costes de materias primas derivadas de la crisis en el estrecho de Ormuz, así como a la "falta de mecanismos eficaces de revisión de precios en los contratos de obra pública", un problema este último que, según Ceacop, "no es nuevo y viene afectando al sector de forma continuada, especialmente agravado en periodos de crisis como ocurrió con el Covid, con la guerra de Ucrania y actualmente, con el conflicto en Oriente Medio".

Un trabajador de la construcción en Málaga. / Álex Zea

“Una vez más, asistimos a una situación sobrevenida e imprevisible provocada por la inestabilidad geopolítica internacional; en esta ocasión, por la creciente tensión en Oriente Medio y sus efectos sobre los mercados energéticos y las materias primas. Mientras tanto, las constructoras se ven obligadas a asumir al incremento de costes, ya que no existen medidas de actualización de precios", señala Coloma.

Ceacop afirma que, desde el inicio del conflicto bélico en febrero de 2026, los costes de materiales esenciales para la ejecución de infraestructuras se han "disparado", citnado casos como el betún (hasta un 50%), el acero corrugado y el hormigón, en ambos casos por encima del 15%. A esto se suma un encarecimiento de la energía cercano al 47%. Esto ha puesto en serias dificultades a las empresas constructoras para ejecutar los contratos, que se han visto obligadas a reducir el ritmo de ejecución.

"Más del 50% de las obras adjudicadas están experimentando ralentizaciones significativas. Las empresas intentan reorganizar compras, suministros y procesos productivos a la espera de una estabilización de los mercados que permita recuperar parte de los sobrecostes sufridos. Hay contratos cuya ejecución resulta extraordinariamente compleja o directamente imposible en las condiciones actuales, sin mecanismos que permitan compensar ni siquiera de forma parcial los incrementos de costes", ha añadido Arturo Coloma.

Especialmente significativo es el del plan extraordinario de inversiones de la Junta de Andalucía para obras de asfaltado, con una dotación de 140 millones de euros. Estos contratos se licitaron antes de la escalada del conflicto con Irán y carecen de cualquier fórmula de revisión de precios, por lo que las empresas adjudicatarias están asumiendo un sobrecoste que ya rebasa el 30%.

Revisión extraordinaria de precios

Ante este escenario, la patronal exige al Gobierno central la aprobación inmediata de un real decreto que establezca un sistema extraordinario de revisión de precios y la incorporación estructural de estos mecanismos en la Ley de Contratos del Sector Público.

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En este sentido, Ceacop advierte de que una respuesta administrativa tardía provocará la "paralización de obras, la pérdida de inversión pública y graves problemas económicos" para un sector estratégico que representa una parte esencial de la actividad económica y del empleo en España.