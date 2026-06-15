Los cuatro restaurantes de Málaga elegidos como los mejores de toda Europa por una de las guías más prestigiosas del mundo: "Si te encanta la cocina de tu abuela, no puedes perdértelos"

Cuatro de los mejores restaurantes de toda Europa están en la provincia de Málaga. Así lo ha señalado la prestigiosa guía internacional Opinionated About Dining (OAD), que ha asegurado que estos negocios destacan por recrear "aromas, texturas y sabores de antaño", lo que los convierten en los que mayor calidad culinaria tienen de todo el continente.

De ese modo, entre la cumbre de la cocina europea destaca cuatro establecimientos malagueños, como son el restaurante Kaleja de Dani Carnero, el restaurante Sollo de Diego Gallegos, el restaurante Beluga de Diego René y el restaurante José Carlos García.

El restaurante Kaleja, uno de los mejores de toda Europa

Sobre el primero de estos restaurantes, Kaleja, con una estrella Michelin y dos Soles de la Guía Repsol, la guía lo sitúa en el puesto 128 a nivel europeo y 42 de España. "Si te encanta la cocina de tu abuela española, no puedes perderte el restaurante de Dani Carnero", ha señalado al respecto.

"Recrea los aromas, texturas y sabores de antaño cocinando en un horno de leña tradicional", ha añadido sobre este restaurante que cuenta con dos ambientes, una pequeña barra cerca de la entrada con algunas mesas y una barra para seis personas donde "podrás disfrutar de los aromas que emanan de las ollas que llevan horas cocinándose a fuego lento".

Tal y como ha recalcado la guía, este negocio situado en la calle Marquesa de Moya número 9 de Málaga capital ofrece dos menús, el Memoria de 13 platos y el Gran Menú Memoria de 16 platos.

Otro de los escogidos en Europa: el restaurante Sollo

El segundo restaurantes malagueño que se encuentra en esta guía es el Sollo, de Diego Gallegos, un negocio con una Estrella Michelin y dos Soles de la Guía Repsol que ocupa el puesto 362 a nivel europeo y 96 en España.

"El chef brasileño Diego Gallegos ha hecho de Málaga su hogar adoptivo. Si bien el uso de pescado de río en la alta cocina es común en Brasil, lo es mucho menos en España", ha señalado.

Tal y como ha recalcado la publicación, desde su local situado en la planta superior del Hotel Doubletree, Gallegos se dedica a "la singular tarea de crear una cocina basada en la recuperación del uso del pescado de río andaluz".

"Su menú degustación incluye productos como la tenca, la trucha, la tilapia, el salmón y el esturión, procedentes de los productores del caviar de Riofrío", ha indicado sobre este restaurante situado en la avenida del Higuerón de Málaga.

El restaurante de Málaga con un Sol Repsol y recomendado por la Guía Michelin

Otro de los restaurantes destacados por la guía, situado en el puesto 642 a nivel europeo, es Beluga, de Diego René, un negocio recomendado por la Guía Michelin y con un Sol de la Guía Repsol que realiza un recorrido por la costa mediterránea a través de sus cocinados, desde Tabarca hasta Málaga.

Tal y como señalan desde el propio restaurante, su cocina marinera está basada en los productos del mar y la pesquería de Alborán y de otros puestos de Mediterráneo, mientras que su cocina es conocida como Meridiana porque es "meridianamente clara, directa y transparente, entendible y reconocible".

Un restaurante en pleno Muelle Uno, distinguido entre los mejores de Europa

Y cerrando el listado de los mejores negocios gastronómicos de Málaga, según esta guía, se encuentra el restaurante José Carlos García, situado en pleno Muelle Uno.

Sobre este establecimiento situado en el puesto 664 a nivel europeo y 152 español, ha señalado la publicación: "En un lugar privilegiado del Muelle Uno, en pleno corazón del puerto de Málaga, José Carlos García dirige este magnífico restaurante".

"Con una larga trayectoria como referente de la gastronomía malagueña, ofrece una carta que fusiona productos locales con recetas tradicionales y técnicas contemporáneas", ha recalcado la guía.

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Además, ha afirmado que su menú degustación Sueños propone un recorrido gastronómico por más de 20 creaciones donde "mar y tierra se entrelazan", donde destacan su versión del gazpacho blanco y cualquiera de las numerosas preparaciones de pescado que ofrece.