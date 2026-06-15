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Defensa convoca nuevas plazas de Tropa y Marinería en Málaga dentro del segundo ciclo de 2026

El proceso oferta 4.523 puestos en toda España, con destinos para el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio; la cita previa podrá solicitarse hasta el 12 de julio

Soldados españoles del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 cargan un misil en una lanzadera Nasams en Estonia.

Soldados españoles del Regimiento de Artillería Antiaérea 94 cargan un misil en una lanzadera Nasams en Estonia. / EMAD

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La Opinión

El Ministerio de Defensa ha abierto el segundo ciclo de selección de 2026 para el ingreso en las escalas de Tropa y Marinería, con un total de 4.523 plazas para nacionales y extranjeros. La convocatoria incluye destinos en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

En el conjunto del país, la oferta se reparte entre 3.200 plazas para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

En la provincia de Málaga, Defensa convoca 50 plazas del Ejército de Tierra: 30 para el Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión y 20 para el Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos de la Legión. A ellas se suman nueve plazas del Ejército del Aire y del Espacio, de las que ocho corresponden a la Base Aérea de Málaga y una a la Escuadrilla Logística de Bobadilla.

La Armada, por su parte, oferta 184 plazas en buques y unidades desplegados en la zona sur, con destinos en Rota, San Fernando, Cádiz, Málaga, Ayamonte y Ceuta.

Requisitos para participar

Entre los requisitos mínimos para optar a una de estas plazas figuran tener nacionalidad española o la de alguno de los países con acuerdo establecido con España, cumplir 18 años antes de la incorporación al centro docente militar de formación y no haber cumplido los 29 años con anterioridad a esa fecha.

Los aspirantes deberán superar el reconocimiento médico, la prueba de personalidad y las pruebas físicas correspondientes a cada especialidad. También será necesario contar con el nivel de estudios o la titulación exigida para cada plaza.

La convocatoria incorpora cambios en las pruebas físicas respecto a procesos anteriores. Los ejercicios previstos son flexo-extensiones de brazos, prueba de fuerza abdominal, carrera continua de 2.000 metros y circuito de agilidad-velocidad.

Solicitud de cita previa

La cita previa para participar en el proceso de selección podrá solicitarse hasta el 12 de julio de 2026 a través de la web de reclutamiento del Ministerio de Defensa o de forma presencial en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Málaga, situada en el Paseo de la Farola, 10.

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Los interesados también pueden contactar a través de los teléfonos 952 06 18 25 y 952 06 17 82, o mediante el correo electrónico reclutamientomalaga@oc.mde.es.

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