Defensa convoca nuevas plazas de Tropa y Marinería en Málaga dentro del segundo ciclo de 2026

El Ministerio de Defensa ha abierto el segundo ciclo de selección de 2026 para el ingreso en las escalas de Tropa y Marinería, con un total de 4.523 plazas para nacionales y extranjeros. La convocatoria incluye destinos en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

En el conjunto del país, la oferta se reparte entre 3.200 plazas para el Ejército de Tierra, 693 para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

En la provincia de Málaga, Defensa convoca 50 plazas del Ejército de Tierra: 30 para el Tercio Alejandro Farnesio 4º de la Legión y 20 para el Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos de la Legión. A ellas se suman nueve plazas del Ejército del Aire y del Espacio, de las que ocho corresponden a la Base Aérea de Málaga y una a la Escuadrilla Logística de Bobadilla.

La Armada, por su parte, oferta 184 plazas en buques y unidades desplegados en la zona sur, con destinos en Rota, San Fernando, Cádiz, Málaga, Ayamonte y Ceuta.

Requisitos para participar

Entre los requisitos mínimos para optar a una de estas plazas figuran tener nacionalidad española o la de alguno de los países con acuerdo establecido con España, cumplir 18 años antes de la incorporación al centro docente militar de formación y no haber cumplido los 29 años con anterioridad a esa fecha.

Los aspirantes deberán superar el reconocimiento médico, la prueba de personalidad y las pruebas físicas correspondientes a cada especialidad. También será necesario contar con el nivel de estudios o la titulación exigida para cada plaza.

La convocatoria incorpora cambios en las pruebas físicas respecto a procesos anteriores. Los ejercicios previstos son flexo-extensiones de brazos, prueba de fuerza abdominal, carrera continua de 2.000 metros y circuito de agilidad-velocidad.

Solicitud de cita previa

La cita previa para participar en el proceso de selección podrá solicitarse hasta el 12 de julio de 2026 a través de la web de reclutamiento del Ministerio de Defensa o de forma presencial en el Área de Reclutamiento de la Subdelegación de Defensa en Málaga, situada en el Paseo de la Farola, 10.

Los interesados también pueden contactar a través de los teléfonos 952 06 18 25 y 952 06 17 82, o mediante el correo electrónico reclutamientomalaga@oc.mde.es.