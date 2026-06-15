Despiden a 6 de los 8 miembros del comité de huelga de los socorristas de Málaga

La UTE SGGA- Atlantic, encargada del Servicio de Socorrismo y Salvamento en Málaga capital, despidió el pasado viernes a seis de los ocho socorristas que integran el comité de huelga, ha denunciado este lunes el sindicato CGT, que además confirmó a La Opinión, en boca del secretario de Organización de Andalucía, Miguel Montenegro, que la huelga, que iba a durar hasta el 21 de junio, se prolongará «hasta el 1 de noviembre».

Según informó este lunes Emiliano Cortes, uno de los seis socorristas despedidos, que se encontraba concentrado delante del Ayuntamiento, la empresa le había comunicado que se trata de un «despido disciplinario por, supuestamente, no acatar el servicio mínimo que nunca existió, porque lo tiene que decretar la Junta de Andalucía».

Los socorristas en huelga en Málaga creen que la empresa les despidió sin base legal para ello. / A.V.

«Serán despidos nulos»

Por su parte Miguel Montenegro, calificó la medida de la UTE de «una barbaridad», lamentó que las cartas de despidos se enviaran después de un encuentro con el alcalde, Francisco de la Torre, en el que se comprometió a buscar una solución, y vaticinó que «serán despidos nulos», dado que «no hay servicios mínimos», una potestad que corresponde «a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía», que todavía no ha sentado a las partes para fijarlos, recordó.

El alcalde, Francisco de la Torre, habla con los socorristas en huelga, en una foto de archivo. / A.V.

Demanda contra el Ayuntamiento

A este respecto, criticó que el Consistorio, a través de la concejala de Medio Ambiente, Penélope Gómez, estableciera unos servicios mínimos, cuando no le compete. Por este motivo, recordó que, hace dos semanas, el Ayuntamiento ya «se ganó el ser demandado por vulnerar el derecho de huelga», y anunció que los servicios jurídicos del sindicato estaban también estudiando demandar a la UTE SGGA-Atlantic.

Para Montenegro, los despidos forman parte de una estrategia empresarial, para aprovechar «la lentitud de la Justicia, y contratar estando en huelga a trabajadores como sustitutos, en un intento de pasar página del conflicto».

Los socorristas Emiliano Cortés y Pedro Fernández, dos de los despedidos que formaban parte del comité de huelga, la pasada primavera en La Malagueta. / A.V.

Además, el secretario de Organización denunció que, aparte de los seis miembros del comité de huelga, la UTE SGGA-Atlantic ha despedido a fijos discontinuos que mantenían la huelga porque «querían dignificar la profesión»; y en su lugar, está contratando a socorristas que han sido formados para trabajar en piscinas y no en las playas. «Incluso alguno ha comentado que le daba miedo meterse en el agua».

En su opinión, todo parte de que la empresa no ha cumplido con lo acordado en el SERCLA el pasado mes de marzo, cuando finalizó la anterior huelga de los socorristas, ni trasladado esos acuerdos al convenio colectivo.

Este periódico, como en anteriores ocasiones que ha informado del conflicto, trató este lunes de recabar el punto de vista de la UTE SGGA-Atlantic, sin resultado.

Socorristas de Málaga en el SERCLA, el pasado mes de marzo. / La Opinión

«La Junta no nos tiene que decretar nada»

Sí habló la concejala de Servicios Operativos Teresa Porras, quien ayer, durante la rueda de prensa por el inicio de la temporada alta de Playas, defendió la competencia municipal para decretar los servicios mínimos: «A nosotros la Junta no nos tiene que decretar nada».