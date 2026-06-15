Los diez restaurantes de Málaga elegidos como los mejores de toda Europa por una de las guías más prestigiosas del mundo: "Si te encanta la cocina de tu abuela, no puedes perdértelos"

Diez de los mejores restaurantes de toda Europa están en la provincia de Málaga. Así lo ha señalado la prestigiosa guía internacional Opinionated About Dining (OAD), que ha asegurado que estos negocios destacan por recrear "aromas, texturas y sabores de antaño", lo que los convierten en los que mayor calidad culinaria tienen de todo el continente.

De ese modo, entre la cumbre de la cocina europea destacan diez establecimientos malagueños, como son el restaurante Kaleja de Dani Carnero, Bardal de Benito Gómez, Skina de Marcos Granda, Sollo de Diego Gallegos, Kava de Fernando Alcalá, el restaurante Nintai, Beluga de Diego René, el restaurante José Carlos García, Back Tapas Bar & Restaurant de David Olivas y Nobu Marbella.

El restaurante Kaleja, uno de los mejores de toda Europa

Sobre el primero de estos restaurantes, Kaleja, con una estrella Michelin y dos Soles de la Guía Repsol, la guía lo sitúa en el puesto 128 a nivel europeo y 42 de España. "Si te encanta la cocina de tu abuela española, no puedes perderte el restaurante de Dani Carnero", ha señalado al respecto.

"Recrea los aromas, texturas y sabores de antaño cocinando en un horno de leña tradicional", ha añadido sobre este restaurante que cuenta con dos ambientes, una pequeña barra cerca de la entrada con algunas mesas y una barra para seis personas donde "podrás disfrutar de los aromas que emanan de las ollas que llevan horas cocinándose a fuego lento".

Tal y como ha recalcado la guía, este negocio situado en la calle Marquesa de Moya número 9 de Málaga capital ofrece dos menús, el Memoria de 13 platos y el Gran Menú Memoria de 16 platos.

Otro de los escogidos en Europa: el restaurante Bardal

El segundo restaurantes malagueño que se encuentra en esta guía es Bardal, un negocio de Benito Gómez con dos Estrellas Michelin y dos Soles de la Guía Repsol situado en Ronda que ocupa el puesto número 146 a nivel europeo y 41 de España.

Sobre este establecimiento, la guía ha asegurado: "A una hora en coche a través de las montañas al norte de Marbella, se encuentra en el centro del encantador pueblo medieval de Ronda, a un paso de la plaza principal".

Además, continúa asegurando: "La cocina de Benito Gómez refleja la atemporalidad del entorno. Sus creaciones son delicadas, pero con sabores distintivos".

En este negocio se pueden encontrar dos menús de temporada de distinta extensión, cada uno con su propio maridaje de vinos. "Los menús varían según la estación, y es un lugar ideal para degustar los productos de los pequeños productores de la región", ha recalcado la publicación.

El tercer mejor restaurante de Málaga, según la guía

El tercer puesto a nivel malagueño de esta guía es para Skina, un restaurante de Marcos Granda situado en Marbella con dos Estrellas Michelin que ocupa el puesto 231 de Europa y 66 de España.

"En Marbella, con sus hoteles y restaurantes ostentosos, no es un lugar fácil para los establecimientos de alta cocina. Sin embargo, Marcos Granda lo ha conseguido en esta joya escondida en el casco antiguo de la ciudad", ha señalado la guía.

Tal y como ha indicado, la razón es la "obsesión por el más mínimo detalle", desde la selección de ingredientes hasta el servicio y la cristalería Zalto.

"Los platos se basan en recetas clásicas, pero a menudo incorporan un toque contemporáneo, como los raviolis de rabo de buey con café. Dispone de una pequeña terraza para comer al aire libre cuando hace buen tiempo, lo que en Marbella significa gran parte del año", ha recalcado..

El restaurante Sollo, otro de los favoritos de Europa

El siguiente en el listado es el restaurante Sollo, de Diego Gallegos, un negocio con una Estrella Michelin y dos Soles de la Guía Repsol que ocupa el puesto 362 a nivel europeo y 96 en España.

"El chef brasileño Diego Gallegos ha hecho de Málaga su hogar adoptivo. Si bien el uso de pescado de río en la alta cocina es común en Brasil, lo es mucho menos en España", ha señalado.

Tal y como ha recalcado la publicación, desde su local situado en la planta superior del Hotel Doubletree, Gallegos se dedica a "la singular tarea de crear una cocina basada en la recuperación del uso del pescado de río andaluz".

"Su menú degustación incluye productos como la tenca, la trucha, la tilapia, el salmón y el esturión, procedentes de los productores del caviar de Riofrío", ha indicado sobre este restaurante situado en la avenida del Higuerón de Málaga.

Kava, otro de los restaurantes destacados

Entre los mejores restaurantes de Europa, la guía también ha destacado Kava, un negocio situado en Marbella con Fernando Alcalá al frente que ocupa el puesto 483 a nivel europeo y 112 español.

Este restaurante cuenta con un Sol de la Guía Repsol y recomendado por la Guía Michelin que se caracteriza por su "producto local y técnica global".

El restaurante de Málaga con un Sol Repsol y recomendado por la Guía Michelin

Otro de los restaurantes destacados por la guía, situado en el puesto 642 a nivel europeo, es Beluga, de Diego René, un negocio recomendado por la Guía Michelin y con un Sol de la Guía Repsol que realiza un recorrido por la costa mediterránea a través de sus cocinados, desde Tabarca hasta Málaga.

Tal y como señalan desde el propio restaurante, su cocina marinera está basada en los productos del mar y la pesquería de Alborán y de otros puestos de Mediterráneo, mientras que su cocina es conocida como Meridiana porque es "meridianamente clara, directa y transparente, entendible y reconocible".

Nintai, otro de los restaurantes reconocidos por la guía

En esta emblemática guía también se puede encontrar el restaurante Nintai, situado en Marbella, que ocupa el puesto 658 del ránking europeo.

Este restaurante con una Estrella Michelin define su cocina como una con "alma japonesa" en la que el tiempo "se detiene en cada bocado".

"Hemos tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle. Nuestra apuesta es ofrecer un número reducido de asientos exclusivos con acceso a la más alta calidad", recalcan desde el propio restaurante.

Un restaurante en pleno Muelle Uno, distinguido entre los mejores de Europa

Y cerrando el listado de los mejores negocios gastronómicos de Málaga, según esta guía, se encuentra el restaurante José Carlos García, situado en pleno Muelle Uno.

Sobre este establecimiento situado en el puesto 664 a nivel europeo y 152 español, ha señalado la publicación: "En un lugar privilegiado del Muelle Uno, en pleno corazón del puerto de Málaga, José Carlos García dirige este magnífico restaurante".

"Con una larga trayectoria como referente de la gastronomía malagueña, ofrece una carta que fusiona productos locales con recetas tradicionales y técnicas contemporáneas", ha recalcado la guía.

Además, ha afirmado que su menú degustación Sueños propone un recorrido gastronómico por más de 20 creaciones donde "mar y tierra se entrelazan", donde destacan su versión del gazpacho blanco y cualquiera de las numerosas preparaciones de pescado que ofrece.

Back Tapas Bar & Restaurante de Marbella, otro de los escogidos

En el listado de los mejores restaurantes de Europa se encuentra también Back Tapas Bar & Restaurante, de David Olivas. Un restaurante con una Estrella Michelin y un Sol de la Guía Repsol que ocupa el puesto 676 del continente y 155 de España.

"Las modernas tapas que ofrece este restaurante en el centro de Marbella recuerdan el ambiente desenfadado de los bares de tapas de San Sebastián", ha señalado la guía.

Tal y como ha asegurado, aquí se puede decir a la carta cualquiera de las creaciones de la cocina de David Olivas.

"Te recomendamos el Menú Algamar, que incluye 11 platos diferentes, como un consomé de toro al estilo tailandés con gambas blancas, anguila ahumada y yema de huevo curada, o un lomo de ternera Wagyu con risotto de patata", ha recalcado.

Además, ha afirmado que Fabián Villar está al frente de la barra de este local "acogedor y con un ambiente divertido".

Nobu Marbella, entre los mejores de Europa

Cerrando el listado se encuentra Nobu Marbella, un restaurante situado en el puesto 738 del ránking a nivel europeo y 171 de España.

Este restaurante ofrece una propuesta culinaria única con platos de autor y especialidades locales elaborados por el mundialmente famoso chef Nobu Matsuhisa.

"Un ambiente de diseño vanguardista situado a pocos pasos de la playa. Un servicio atento y esmerado, impregnado de Omotenashi, el espíritu japonés de la hospitalidad", han recalcado desde el restaurante, que ha afirmado que la gastronomía es "el corazón de la experiencia de Nobu Hotel Marbella".

La lista completa de toda Andalucía

La lista de todos los restaurantes andaluces que componen esta guía son Bagá, en Jaén (2), Vandelvira, en Baeza (41), Aponiente, en El Puerto de Santa María (62), Noor, en Córdoba (72), Kaleja, en Málaga (128), Bardal, en Ronda (146), Tohqa, en El Puerto de Santa María (168) y Arrieros, en Huelva (197).

A estos se suman Mesón Sabor Andaluz, en Alcalá del Valle, Cádiz (200), El Campero, en Barbate (210), Choco by Kisko García, en Córdoba (224), Skiná, en Marbella (231), Abantal, en Sevilla (258), Dama Juana, en Jaén (309), LU, Cocina y Alma, en Jerez de la Frontera (315), Sollo, en Málaga (362), Kava, en Marbella (483) y Mantúa, en Cádiz (511).

Completando el listado se encuentran Alevante Ángel León, en Chiclana de la Frontera (553), Restaurante La Costa, en Almería (627), Manzil, en Sevilla (636), Beluga, en Málaga (642), Código de Barra, en Cádiz (645), Nintai en Marbella (568), Tribeca, en Sevilla (663), Back Tapas Bar & Restauran de Marbella (676), Nobu Marbella (738) y El Invernadero, en Granada (769),