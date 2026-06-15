Familias de un colegio de Málaga recaudan fondos para climatizar las aulas

El calor extremo vuelve a ser foco de debate en las escuelas públicas malagueñas. Como cada año, padres y alumnos denuncian la escasez de climatización en las aulas. Una situación que ha llevado a las familias del colegio Santa Amalia de Fuengirola a autofinanciar el aire acondicionado del colegio en el que estudian sus hijos.

La campaña, impulsada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Suel, busca recaudar 4.300 euros, ya que la ayuda recibida a través del Plan de Confort Térmico de la Junta de Andalucía «no cubre la totalidad de la infraestructura necesaria».

«Llevamos años luchando para que nuestros hijos e hijas tengan lo que merecen: aire acondicionado en todas las aulas», dicen desde la AMPA Suel Santa Amalia. La asociación de madres y padres insiste en que la situación no puede alargarse más: «El bienestar de nuestros peques no puede esperar más. Hace demasiado calor para aprender».

Estado del cableado del colegio

Sobre el estado actual del centro, desde la AMPA señalan que «la instalación eléctrica y el cableado del colegio se encuentran en un estado muy deficiente» y es por ello que «la mayor parte de la subvención recibida de la Junta de Andalucía tenga que destinarse íntegramente a la redacción de un proyecto técnico y a la renovación total del cableado, así como a la adecuación de la instalación eléctrica». La Junta de Andalucía aportó algo más de 14.000 euros a través del Plan de Confort Térmico. En concreto, la delegación de Educación asegura a este periódico que el colegio recibió a comienzos de curso 14.050,76 euros dentro del Plan de Confort Climático de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la cantidad no cubre los 22 espacios que necesita el colegio, construido en 1990. Desde la AMPA advierten de que no se pueden instalar los equipos sin esas actuaciones previas: «Sin estos arreglos, es imposible y peligroso encender cualquier aparato de climatización».

Desde la AMPA subrayan que la ayuda pública no cubre todas las necesidades: «Los fondos públicos no alcanzan para comprar todos los equipos de aire acondicionado». Por su parte, la delegación de Educación explica que los propios centros son los encargados de gestionar, con la cantidad que han recibido, la instalación de aparatos o la adecuación de espacios para la mejora del confort térmico en los centros. Es decir, el propio centro decide qué compra e instala con ese dinero. La campaña de captación de fondos puesta en marcha por la AMPA Suel tiene como fecha límite para conseguir el objetivo de los 4.300 euros el próximo 30 de junio.

La asociación pide la implicación de la comunidad educativa: «Para que el curso que viene todas las aulas estén acondicionadas, necesitamos ayuda. Cualquier aporte suma».

Finalmente, desde la AMPA lanzan un mensaje de agradecimiento y esperanza: «Llevamos mucho tiempo peleando por esto y ahora que estamos en la recta final, no podemos permitir que el mal estado del cableado nos frene. Con vuestro apoyo, por fin conseguiremos un entorno digno y fresco para el alumnado».

Plan de Bioclimatización

Según los datos aportados por la Consejería de Educación, hasta la fecha, se han instalado un total de 2.805 unidades de aire acondicionado o similares; 254 radiadores o similares; 190 unidades de toldos o sombreado exterior; 118 unidades de arbolado; y 122 unidades de cierres o ventanas.

Este plan es diferente al Plan de Bioclimatización, que ejecuta directamente la Consejería a través de APAE. En Málaga, en la primera fase, se beneficiaron 30 centros de la instalación de un sistema de refrigeración adiabática, y en la segunda fase se le suman otros 8. La inversión en este caso ha sido de 12,3 millones de euros. Mediante este plan se han repartido 9,3 millones de euros entre 546 centros públicos de 86 municipios de la provincia de Málaga.