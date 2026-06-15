Educación
Familias de un colegio de Málaga recaudan fondos para climatizar las aulas
La AMPA de Santa Amalia impulsa una campaña para recaudar 4.300 euros y financiar parte de las obras necesarias para instalar el aire acondicionado
El calor extremo vuelve a ser foco de debate en las escuelas públicas malagueñas. Como cada año, padres y alumnos denuncian la escasez de climatización en las aulas. Una situación que ha llevado a las familias del colegio Santa Amalia de Fuengirola a autofinanciar el aire acondicionado del colegio en el que estudian sus hijos.
La campaña, impulsada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Suel, busca recaudar 4.300 euros, ya que la ayuda recibida a través del Plan de Confort Térmico de la Junta de Andalucía «no cubre la totalidad de la infraestructura necesaria».
«Llevamos años luchando para que nuestros hijos e hijas tengan lo que merecen: aire acondicionado en todas las aulas», dicen desde la AMPA Suel Santa Amalia. La asociación de madres y padres insiste en que la situación no puede alargarse más: «El bienestar de nuestros peques no puede esperar más. Hace demasiado calor para aprender».
Estado del cableado del colegio
Sobre el estado actual del centro, desde la AMPA señalan que «la instalación eléctrica y el cableado del colegio se encuentran en un estado muy deficiente» y es por ello que «la mayor parte de la subvención recibida de la Junta de Andalucía tenga que destinarse íntegramente a la redacción de un proyecto técnico y a la renovación total del cableado, así como a la adecuación de la instalación eléctrica». La Junta de Andalucía aportó algo más de 14.000 euros a través del Plan de Confort Térmico. En concreto, la delegación de Educación asegura a este periódico que el colegio recibió a comienzos de curso 14.050,76 euros dentro del Plan de Confort Climático de la Junta de Andalucía.
Sin embargo, la cantidad no cubre los 22 espacios que necesita el colegio, construido en 1990. Desde la AMPA advierten de que no se pueden instalar los equipos sin esas actuaciones previas: «Sin estos arreglos, es imposible y peligroso encender cualquier aparato de climatización».
Desde la AMPA subrayan que la ayuda pública no cubre todas las necesidades: «Los fondos públicos no alcanzan para comprar todos los equipos de aire acondicionado». Por su parte, la delegación de Educación explica que los propios centros son los encargados de gestionar, con la cantidad que han recibido, la instalación de aparatos o la adecuación de espacios para la mejora del confort térmico en los centros. Es decir, el propio centro decide qué compra e instala con ese dinero. La campaña de captación de fondos puesta en marcha por la AMPA Suel tiene como fecha límite para conseguir el objetivo de los 4.300 euros el próximo 30 de junio.
La asociación pide la implicación de la comunidad educativa: «Para que el curso que viene todas las aulas estén acondicionadas, necesitamos ayuda. Cualquier aporte suma».
Finalmente, desde la AMPA lanzan un mensaje de agradecimiento y esperanza: «Llevamos mucho tiempo peleando por esto y ahora que estamos en la recta final, no podemos permitir que el mal estado del cableado nos frene. Con vuestro apoyo, por fin conseguiremos un entorno digno y fresco para el alumnado».
Plan de Bioclimatización
Según los datos aportados por la Consejería de Educación, hasta la fecha, se han instalado un total de 2.805 unidades de aire acondicionado o similares; 254 radiadores o similares; 190 unidades de toldos o sombreado exterior; 118 unidades de arbolado; y 122 unidades de cierres o ventanas.
Este plan es diferente al Plan de Bioclimatización, que ejecuta directamente la Consejería a través de APAE. En Málaga, en la primera fase, se beneficiaron 30 centros de la instalación de un sistema de refrigeración adiabática, y en la segunda fase se le suman otros 8. La inversión en este caso ha sido de 12,3 millones de euros. Mediante este plan se han repartido 9,3 millones de euros entre 546 centros públicos de 86 municipios de la provincia de Málaga.
Un problema que afecta a decenas de colegios españoles
La denuncia pública del colegio Santa Amalia de Fuengirola se suma al caso de otros muchos colegios españoles que también han reclamado soluciones urgentes ante las altas temperaturas en las aulas, una situación que se repite en distintos puntos del país y que ha llevado a familias, docentes y alumnado a movilizarse para exigir medidas. La falta de climatización en numerosos centros educativos ha obligado a muchas comunidades escolares a buscar alternativas por su cuenta, aunque insisten en que se trata de respuestas provisionales ante un problema que requiere una solución estructural.
En Vélez-Blanco, Almería, los padres de un colegio han llegado a sortear un televisor para poder climatizar las clases; en Huesca, padres y abuelos se han encargado directamente de la instalación del aire acondicionado; y en Sevilla, profesores, familias y alumnos se han concentrado para denunciar el calor que se vive en los centros educativos: «Las familias compramos pingüinos o ventiladores, pero esa no es la solución», aseguran. Son ejemplos que evidencian hasta qué punto las familias están asumiendo iniciativas que, según denuncian, no deberían depender de su esfuerzo económico ni de soluciones improvisadas.
También en Madrid los padres han salido a la calle y han llevado sus quejas ante el Defensor del Pueblo, denunciando que en la capital hay 600.000 alumnos en centros públicos y que la mayoría estudia en instalaciones sin aire acondicionado.
Un malestar que se ha visto agravado por las declaraciones de Mariano de Paco, actual consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, quien afirmó que: «El calor, a lo mejor, también es fuente de inspiración».
Sus palabras han generado aún más indignación entre unas familias que reclaman medidas reales para garantizar unas condiciones adecuadas en las aulas, especialmente en episodios de altas temperaturas y con las denuncias públicas de diversos colegios.
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