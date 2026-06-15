La Guardia Civil detiene a cuatro personas por asaltos a negocios en varios pueblos de Málaga

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en numerosos robos con fuerza en establecimientos de varios pueblos de la provincia de Málaga. Según ha informado la Comandancia de Málaga, los investigados residían en la localidad cordobesa de Puente Genil, desde donde se desplazaban para cometer sus asaltos. Hasta el momento, los investigadores les atribuyen robos en los municipios malagueños de El Burgo, Arriate, Ardales y Benamargosa y en Noguerones-Alcaudete (Jaén).

Primeros asaltos en El Brugo y Arriate

Las pesquisas se iniciaron tras dos robos cometidos en un breve periodo de tiempo en dos bares de las localidades de El Burgo y Arriate. Los agentes comprobaron rápidamente que los dos asaltos los habría cometido un mismo grupo criminal que utilizaba el mismo modus operandi, "actuar a altas horas de la madrugada y en municipios con escasa población" y buscar las cajas registradoras de los negocios para acceder al dinero en efectivo.

La investigación determinó que los sospechosos también serían los supuestos autores de otros cinco robos cometidos en las localidades malagueñas de Ardales y Benamargosa y en la de Noguerones-Alcaudete (Jaén). "La itinerancia en sus desplazamientos nocturnos dificultaba la investigación de los guardias civiles que, gracias a las numerosas pruebas obtenidas en los robos cometidos, lograron identificar a los cuatro individuos", han explicado antes de añadir que todos tenían antecedentes por hechos similares.

La investigación sigue abierta

Tras varios meses de investigación, los agentes explotaron el pasado mes de mayo la denominada operación Burtys con la detención de los cuatro sospechosos en sus domicilios de Puente Genil por los delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. De momento se les investiga por siete asaltos, aunque no se descarta que las pesquisas revelen otros hechos. La causa está en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Ronda.