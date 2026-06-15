El incendio del hotel Ibis de Málaga reabre el debate sobre la seguridad en el centro histórico: "El centro de Málaga es un auténtico polvorín incendiario"

El incendio que hace tres semanas arrasó el hotel Ibis y el establecimiento hostelero ubicado en sus bajos ha dejado de ser únicamente una emergencia para convertirse en un asunto de ciudad. Mientras los bomberos continúan vigilando posibles reactivaciones en el inmueble y los investigadores trabajan para determinar el origen del fuego, el siniestro ha abierto un intenso debate sobre la seguridad en el centro histórico, la prevención de incendios y la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.

La polémica ha llegado este lunes a la Comisión de Urbanismo, donde vecinos, sindicatos y grupos políticos han debatido sus puntos de vista sobre lo ocurrido y sobre las lecciones que debe extraer Málaga de uno de los incendios más complejos que recuerda la ciudad en los últimos años.

El miércoles 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

Un fuego con consecuencias semanas después

Aunque el incendio fue controlado desde las primeras horas de la intervención, la presencia de estructuras de madera en el edificio y la dificultad para acceder con seguridad a determinadas zonas han prolongado durante semanas las labores de extinción. Los equipos de emergencia han tenido que mantener una vigilancia constante para evitar reactivaciones provocadas por focos ocultos en el interior del inmueble.

La magnitud del operativo y la duración del incendio han generado inquietud entre residentes y comerciantes de la zona, que han convivido durante días con restricciones de acceso, olor a humo y la incertidumbre sobre el estado real del edificio.

Precisamente esa preocupación ha sido trasladada a la comisión por el presidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, Carlos Carrera, quien ha vinculado el incendio con un problema más amplio relacionado con la configuración actual del centro histórico. Según ha afirmado, la elevada concentración de establecimientos hosteleros y de ocio bajo edificios residenciales, junto a las dificultades de acceso para los vehículos de emergencia, convierten determinadas zonas en un espacio especialmente vulnerable. Carrera ha llegado a definir el centro como "un auténtico polvorín incendiario" y "una auténtica ratonera", reclamando medidas preventivas y mayor control sobre las actividades que se desarrollan en el corazón de la ciudad.

El miércoles 27 de mayo, cuando ya se daba por controlado y "prácticamente extinguido", el incendio del Hotel Ibis se ha reactivado por tercera vez en tres días / Álex Zea

El representante vecinal también ha cuestionado la falta de información sobre el plan de inspecciones anunciado por el Ayuntamiento tras los incendios ocurridos en varias discotecas de Murcia en 2023. "Queremos hechos", ha reclamado ante los concejales, exigiendo conocer qué actuaciones se han llevado a cabo y qué garantías existen actualmente para los residentes.

Las críticas de los bomberos

Las reivindicaciones vecinales han encontrado respaldo en el Sindicato Andaluz de Bomberos. Su representante, Pedro David Pacheco, ha asegurado que el incendio del Ibis ha puesto de manifiesto problemas que los profesionales llevan años denunciando. "La falta alarmante de recursos humanos y materiales nos pone a todos en peligro", afirma, además de acusar al equipo de Gobierno de minimizar una situación que, a su juicio, evidencia carencias estructurales en el servicio.

Pacheco ha criticado el argumento de que la larga duración del incendio se deba exclusivamente a las características constructivas del edificio. En su opinión, trasladar ese mensaje supone generar la percepción de que cualquier inmueble antiguo con estructura de madera y actividad hostelera en planta baja podría acabar completamente destruido en caso de incendio.

La oposición exige explicaciones

Las críticas han sido recogidas por los grupos de la oposición. La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha considerado que el incendio ha puesto de relieve la ausencia de una estrategia integral de prevención frente a incendios en el centro histórico y ha recordado que la ciudad cuenta actualmente con menos efectivos de bomberos que hace casi dos décadas. "¿Cómo puede ser que tengamos un Cuerpo Municipal de Bomberos con menos personal del que tenía en 2008?", reclamando además una revisión de los protocolos de emergencia y de las licencias concedidas en el centro urbano.

Incendio Ibis Hotel en la capital / Álex Zea

Por su parte, el portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha sostenido que la ciudadanía sigue sin recibir explicaciones suficientes sobre lo ocurrido. El edil ha llegado a afirmar que el caso "va camino de convertirse en una serie de ficción" debido a la falta de información pública y defendió que "Málaga merece respuestas" sobre las causas del incendio y sobre las medidas que se adoptarán para evitar situaciones similares en el futuro. El PSOE ha reclamado que se hagan públicos los resultados de las inspecciones anunciadas tras los incendios de Murcia y ha propuesto revisar la accesibilidad de los servicios de emergencia en el centro histórico, así como las ocupaciones de la vía pública que puedan dificultar una intervención urgente.

Desde Vox, Antonio Alcázar ha defendido la necesidad de abrir una reflexión más amplia sobre la evolución de los servicios públicos en una ciudad que no ha dejado de crecer en población, turismo y actividad económica. "La seguridad no se improvisa, la seguridad se planifica", reclamando una evaluación permanente de los recursos disponibles.

La defensa del Ayuntamiento

Frente a las críticas, el concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, ha rechazado que la prolongación del incendio pueda atribuirse a una insuficiencia de medios. "Esto no va de falta de medios materiales ni humanos", ha asegurado durante la comisión, defendiendo que la complejidad de la emergencia estuvo determinada por las características técnicas del inmueble y por la necesidad de proteger a los propios bomberos ante el riesgo de colapso de los forjados de madera.

Barrionuevo ha insistido en que los protocolos de movilización de efectivos extraordinarios existen y están regulados, y ha recordaod que el Ayuntamiento continúa desarrollando el plan de inspecciones puesto en marcha tras los sucesos de Murcia. Según ha explicado, dichas actuaciones siguen vigentes y se están realizando en distintos establecimientos de ocio y restauración de la ciudad.