Juan Carlos Miranda, el enfermero malagueño con más de 141.000 seguidores: “Tenemos que estar donde está la gente, y la gente está en redes sociales”

Juan Carlos Miranda siempre tuvo claro que quería ser enfermero. “Desde pequeño me llamaba el mundo de las inyecciones, sacar sangre, curar”, recuerda. Lo que nunca se imaginó es que acabaría creando una comunidad con más de 141.000 seguidores con la que comparte su día a día profesional, consejos y la realidad de la enfermería desde dentro.

Con 21 años empezó a trabajar como enfermero y, dos décadas después, asegura que la profesión le sigue removiendo y apasionando. Sigue vinculado, además, a lo que más le atrae de su trabajo: el paciente crítico, la urgencia y esa primera línea sanitaria donde la vida puede cambiar en cuestión de segundos.

Durante 16 años trabajó en las Urgencias del Hospital Costa del Sol. Una etapa intensa y exigente, en un área “muy cañera”. “Al principio fue un sufrimiento, porque las urgencias son muy duras. Necesitas aprender, experiencia y es un sitio muy complejo”, cuenta. Pero aquel estrés inicial terminó convirtiéndose en una forma de vida profesional. “Al final se convierte en algo adictivo”, admite.

Trabajar en Urgencias: en primera línea donde la vida cambia en segundos

Desde hace tres años, tras obtener plaza, trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. “Necesitaba un cambio”, afirma. Pero no quería alejarse demasiado de los pacientes críticos. “Es lo que me gusta, para lo que me he formado y donde más cómodo me siento”.

Juan Carlos Miranda / L.O.

Trabajar tantos años en urgencias y cuidados intensivos, asegura, deja huella y te cambia la forma de ver la vida. “Yo creo que, en general, todos los profesionales de la salud que estamos día a día con el sufrimiento y con la enfermedad tomamos conciencia de que la vida que tenemos en la cabeza de un día para otro te cambia, se acaba o te falta la salud”, reflexiona. En urgencias, añade, esa sensación se multiplica: “Ahí te das cuenta de que no importa la edad, tu estatus ni tu profesión. Un día llega y se acaba todo lo que tengas planeado”.

Del hospital al móvil: la enfermería contada desde dentro

Pero Juan Carlos Miranda no es solo enfermero de UCI. También es conocido en redes sociales como @enfermero_de_urgencias, una cuenta que empezó mucho antes de que Instagram se convirtiera en el gran escaparate que es hoy en día.

Todo comenzó hace más de una década con un blog y con un doble objetivo: compartir la realidad de los enfermeros del mundo de las urgencias para darla a conocer y ayudar a otros compañeros que estaban empezando. Después llegaron las redes sociales y aquel hobby fue creciendo hasta convertirse en otra parte de su trabajo. “Al final ya te lo tomas como que es un escenario más de nuestro trabajo como divulgador o como docente”, apunta.

Una de las razones que le llevó a compartir su profesión en internet fue, precisamente, la sensación de que la enfermería sigue siendo una gran desconocida. “La población tiene una idea incompleta de lo que hacen los enfermeros”, sostiene Miranda, que considera que esa falta de conocimiento es aún mayor en áreas como urgencias.

Contenido para estudiantes y otros enfermeros

A día de hoy, suma más de 141.000 seguidores en Instagram y 98.000 en TikTok. En su perfil combina contenido para profesionales sanitarios, vídeos sobre el día a día de la enfermería y publicaciones divulgativas para la población general, especialmente sobre hábitos saludables y nociones de primeros auxilios. También comparte reflexiones personales, parte de su vida cotidiana y algunas dosis de humor. No quería, dice, que fuera una cuenta puramente técnica. “Al final, son perfiles que a veces aburren. Yo pensaba en lo que a mí me gustaba”, apunta.

“La población tiene una idea incompleta de lo que hacen los enfermeros”

Su éxito, cree, tiene que ver con esa mezcla de cercanía, utilidad y humanidad. “Siempre he intentado transmitir que soy un profesional normal, una persona normal, con ganas e ilusión”. Intenta ofrecer también una visión positiva de la profesión, pero sin miedo a señalar aquello que debe mejorar: “Hay días que estoy enfadado y he compartido un contenido denunciando la situación”. Esa naturalidad, sostiene, también ayuda a conectar con la gente.

Juan Carlos Miranda durante una formación. / L.O.

“Es otro trabajo”: la responsabilidad de divulgar salud

Aun así, reconoce que todavía le cuesta asumir el alcance de sus redes y, sobre todo, las personas que hay detrás de esas cifras. “No deja de ser un número brutal de gente que interactúa contigo, que te pregunta, que comparte y que, al final, te genera una responsabilidad”, apunta Miranda, que insiste en que las redes no son un entretenimiento menor, sino una tarea que le requieren mucho tiempo. “Es otro trabajo”, remarca el enfermero malagueño. “Te obliga a estar a la última y a estar constantemente revisando, mirando nuevas informaciones, nuevos estudios”.

Para Miranda, que cada vez haya más profesionales sanitarios divulgando en redes sociales es algo “muy positivo” y algo muy necesario para combatir la desinformación y bulos que circulan en ellas. “Las personas están en las redes sociales, consultan las redes sociales, ven noticias de salud en las redes sociales y, si nosotros los profesionales no estamos en redes sociales, estamos perdiendo un tren muy importante porque, al final, están aprendiendo sobre salud de gente que muchos de ellos no son ni sanitarios”, explica. “El enfermero, el médico y el resto de profesionales sanitarios tenemos que estar donde está la gente, y la gente está en redes sociales”, insiste.

De Instagram a las aulas y los congresos

En su caso, además, estar en redes también le ha abierto puertas a la docencia y participar en congresos. Este año, por ejemplo, ha participado en dos proyectos internacionales en El Salvador y, recientemente, en Ecuador. “Yo cuando vi la sala totalmente llena, la gente haciéndose fotos conmigo, yo decía: ¿Pero esto qué es? No me esperaba para nada la acogida tan buena que tuve estando tan lejos. Esto no me lo hubiera imaginado en la vida”, comparte el enfermero malagueño, que subraya que la docencia es un ámbito que le apasiona.

También ha escrito dos libros. El último, ‘El poder de ayudar’, es un manual de primeros auxilios dirigido a todos los públicos. Miranda lamenta que la formación básica en esta materia sigue siendo una asignatura pendiente y que debería estar regulado desde la infancia. “Da igual que venga el mejor equipo de emergencia del mundo”, advierte. “Si en los primeros 10 minutos nadie hace nada, las posibilidades de supervivencia disminuyen mucho”.

Tras 20 años trabajando en la sanidad pública, Juan Carlos Miranda sigue reconociéndose en aquel joven al que “se le saltaron las lágrimas” cuando consiguió el título de enfermero. “Sigue quedando mucha ilusión, sigue quedando un poco esa inquietud loca por aprender”, afirma. Ahora, con más experiencia, un poco de más cansancio y muchos “tiros dados”, mantiene las ganas de seguir aportando a la profesión y a la ciudadanía. En la UCI, en un aula, en un congreso o a través de la pantalla de un móvil.