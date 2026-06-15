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Málaga, entre las máximas de España por el terral: el aeropuerto alcanza los 36,4 grados

La capital malagueña registró hasta 36,4 grados, situándose entre las diez temperaturas más altas de España a causa del viento cálido y seco.

Los termómetros en Málaga capital han marcado temperaturas por encima de los 36 grados por la llegada del terral.

Los termómetros en Málaga capital han marcado temperaturas por encima de los 36 grados por la llegada del terral. / L. O.

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La Opinión

El terral ha vuelto a hacerse notar en Málaga. La entrada de viento cálido y seco de componente norte y noroeste disparó este lunes los termómetros en la capital hasta situar al aeropuerto de Málaga entre las diez estaciones con temperaturas más altas de España, con una máxima de 36,4 grados registrada a las 17.30 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio dejó a Málaga en el listado nacional de máximas del día, en concreto en octavo lugar, por detrás de varios registros medidos en estaciones de Murcia, Navarra, Teruel y Zaragoza. La temperatura más elevada se alcanzó en Cieza, en Murcia, con 38 grados, seguida de Archena, con 37,5, y de la propia capital murciana, con 37,2 grados.

El terral dispara la temperatura en Málaga

La subida se explica por la entrada del terral, un viento seco y cálido que llega a la costa malagueña desde el interior, habitualmente de componente norte o noroeste. Su efecto es especialmente acusado en la capital malagueña y en el Valle del Guadalhorce, donde puede provocar incrementos rápidos de temperatura en pocas horas.

En esta ocasión, el viento cálido elevó el ambiente hasta valores propios de un episodio intenso de calor, aunque la previsión apunta a un cambio de escenario en las próximas jornadas. Aemet prevé que, tras la máxima de 34 grados prevista para este lunes en Málaga capital, los termómetros bajen hasta los 30 grados el martes y el miércoles.

Cambio de viento en Málaga: más humedad y menos calor extremo

La clave estará en la evolución del viento. La previsión muestra un giro hacia vientos de componente sur y sureste, de procedencia marítima. Este cambio suele traer un ambiente más húmedo, pero también ayuda a suavizar las temperaturas y a frenar las subidas bruscas asociadas al terral.

Ese alivio será relativo. La previsión mantiene valores altos para los próximos días, con un nuevo repunte el jueves, cuando podrían alcanzarse los 32 grados en la capital. De cara al fin de semana, las máximas previstas se moverán entre los 30 grados del viernes, los 31 del sábado y los 33 del domingo.

Previsión para la semana en Málaga

El calor seguirá presente, aunque sin los valores más extremos registrados con la entrada del terral. Aemet prevé cielos mayoritariamente despejados y una probabilidad de lluvia prácticamente nula, por lo que la sensación térmica dependerá en buena medida del viento y de la humedad.

Noticias relacionadas y más

El episodio deja de nuevo a Málaga ante una situación muy reconocible en los primeros compases del verano: jornadas de fuerte calor cuando entra el terral y descensos moderados cuando el viento gira hacia el mar. Para los próximos días, el cambio a componente sur y sureste permitirá contener los termómetros, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.

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