El tiempo
Málaga, entre las máximas de España por el terral: el aeropuerto alcanza los 36,4 grados
La capital malagueña registró hasta 36,4 grados, situándose entre las diez temperaturas más altas de España a causa del viento cálido y seco.
El terral ha vuelto a hacerse notar en Málaga. La entrada de viento cálido y seco de componente norte y noroeste disparó este lunes los termómetros en la capital hasta situar al aeropuerto de Málaga entre las diez estaciones con temperaturas más altas de España, con una máxima de 36,4 grados registrada a las 17.30 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El episodio dejó a Málaga en el listado nacional de máximas del día, en concreto en octavo lugar, por detrás de varios registros medidos en estaciones de Murcia, Navarra, Teruel y Zaragoza. La temperatura más elevada se alcanzó en Cieza, en Murcia, con 38 grados, seguida de Archena, con 37,5, y de la propia capital murciana, con 37,2 grados.
El terral dispara la temperatura en Málaga
La subida se explica por la entrada del terral, un viento seco y cálido que llega a la costa malagueña desde el interior, habitualmente de componente norte o noroeste. Su efecto es especialmente acusado en la capital malagueña y en el Valle del Guadalhorce, donde puede provocar incrementos rápidos de temperatura en pocas horas.
En esta ocasión, el viento cálido elevó el ambiente hasta valores propios de un episodio intenso de calor, aunque la previsión apunta a un cambio de escenario en las próximas jornadas. Aemet prevé que, tras la máxima de 34 grados prevista para este lunes en Málaga capital, los termómetros bajen hasta los 30 grados el martes y el miércoles.
Cambio de viento en Málaga: más humedad y menos calor extremo
La clave estará en la evolución del viento. La previsión muestra un giro hacia vientos de componente sur y sureste, de procedencia marítima. Este cambio suele traer un ambiente más húmedo, pero también ayuda a suavizar las temperaturas y a frenar las subidas bruscas asociadas al terral.
Ese alivio será relativo. La previsión mantiene valores altos para los próximos días, con un nuevo repunte el jueves, cuando podrían alcanzarse los 32 grados en la capital. De cara al fin de semana, las máximas previstas se moverán entre los 30 grados del viernes, los 31 del sábado y los 33 del domingo.
Previsión para la semana en Málaga
El calor seguirá presente, aunque sin los valores más extremos registrados con la entrada del terral. Aemet prevé cielos mayoritariamente despejados y una probabilidad de lluvia prácticamente nula, por lo que la sensación térmica dependerá en buena medida del viento y de la humedad.
El episodio deja de nuevo a Málaga ante una situación muy reconocible en los primeros compases del verano: jornadas de fuerte calor cuando entra el terral y descensos moderados cuando el viento gira hacia el mar. Para los próximos días, el cambio a componente sur y sureste permitirá contener los termómetros, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego.
- Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
- Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: 'Lo he dado todo por la carrera de mis sueños
- El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
- El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
- Este lunes se abre el plazo del sorteo de 91 viviendas protegidas de alquiler junto a la Universidad
- La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales