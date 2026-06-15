Málaga refuerza sus playas para el verano: más socorristas, nuevos avisos por megafonía y control de medusas con IA

Las playas de Málaga han dado este lunes el pistoletazo de salida a la temporada alta con todos los servicios ya operativos y una batería de mejoras centradas en la seguridad, la accesibilidad y la sostenibilidad. El Ayuntamiento ha destinado más de 2,8 millones de euros a la puesta a punto del litoral, que vuelve a lucir las banderas azules y los distintivos de calidad en siete de sus principales zonas de baño urbanas.

La temporada arranca además con varias novedades visibles para los usuarios. Entre ellas destaca la instalación de dos nuevas torres de vigilancia para reforzar la cobertura visual de los socorristas y la renovación de la red de megafonía de las playas, una actuación que se completará durante este verano y que permitirá mejorar la emisión de avisos, recomendaciones e información de servicio a los bañistas.

Nuevos dispositivos para esta temporada de verano / Esperanza Mendoza

La concejala de Parques y Jardines, Servicios Operativos y Playas, Teresa Porras, ha subrayado que la renovación de estos equipamientos permitirá contar con un sistema "más eficaz" para informar a los usuarios. Además, ha destacado que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por unas playas inclusivas y ha recordado que "el Ayuntamiento refuerza su compromiso de accesibilidad para que todos puedan disfrutar del mar en igualdad". La edil también ha hecho un llamamiento al uso responsable de las duchas y lavapiés, especialmente en un contexto de ahorro de recursos hídricos, y ha recordado que "Málaga cuida sus playas los 365 días del año".

Más seguridad dentro y fuera del agua

Desde este 15 de junio el servicio de salvamento y socorrismo pasa a funcionar todos los días hasta mediados de septiembre. El dispositivo cubre todo el litoral urbano malagueño y cuenta con 42 socorristas, personal sanitario, embarcaciones de rescate, motos acuáticas y ambulancias para atender cualquier incidencia.

Autoridades con el dispositivo que se desplegará este verano en Málaga / L.O.

A este operativo se suma el refuerzo de la vigilancia por parte de la Policía Local, que desplegará un dispositivo específico en playas y paseos marítimos durante todo el verano. Los agentes velarán por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, la convivencia y la seguridad, con apoyo de drones y patrullas tanto uniformadas como de paisano.

Una apuesta por la accesibilidad y el ahorro de agua

Málaga mantiene este verano su programa ‘Disfruta la Playa’, destinado a facilitar el baño a personas con diversidad funcional mediante puntos de asistencia especializada y equipamientos adaptados repartidos por el litoral.

La concejala de Playas, Teresa Porras; el concejal delegado del distrito Centro, Francisco Cantos; presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol (Aeplayas) en Málaga, Manuel Villafaina, junto a representantes de colectivos profesionales y asociativos / Esperanza Mendoza

Además, la ciudad pondrá en marcha en la playa de La Malagueta un proyecto piloto de lavapiés alimentados con agua de mar, una iniciativa pionera que busca reducir el consumo de agua potable y avanzar hacia una gestión más sostenible de los espacios costeros. La mejora de las pasarelas, la renovación de material adaptado y los sistemas de audioplaya para personas con discapacidad visual completan las actuaciones previstas para esta campaña.

Calidad ambiental y tecnología para proteger el litoral

La limpieza de las playas también se intensifica durante los meses de verano con más personal, nueva maquinaria y servicios específicos para mantener en buen estado tanto la arena como las aguas de baño.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol (Aeplayas), Manuel Villafaina, ha destacado que la temporada comienza con una calidad del agua excelente en todas las playas de Málaga, una valoración que también se extiende a la arena. Villafaina ha puesto en valor el trabajo de seguimiento científico que se realiza en el litoral y ha explicado que, gracias al uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, es posible anticipar con hasta cinco días de antelación la llegada de medusas, lo que permite mejorar la prevención y la seguridad de los bañistas.

Estas tecnologías también ayudan a detectar la posible aparición de algas invasoras y facilitan la toma de decisiones para preservar el entorno costero. En este sentido, Cantos incidió en la importancia de seguir trabajando para mantener el ecosistema marino y garantizar la conservación de un litoral que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Además, la Cátedra de Ciencias del Litoral Costa del Sol continuará realizando controles sobre la calidad sanitaria de las aguas y colaborará en las labores de vigilancia ambiental durante toda la temporada. Málaga afronta una nueva campaña de verano con el objetivo de ofrecer unas playas más seguras, accesibles y sostenibles, preparadas para recibir a miles de vecinos y visitantes durante los próximos meses.