Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios

El verano aún no ha llegado oficialmente, pero los supermercados y centros comerciales en Málaga ya empiezan a adaptar sus horarios de cara a los próximos meses, con aperturas previstas en domingos y festivos. Este año, Mercadona también se suma a este calendario especial y modifica su horario comercial para la temporada de verano.

La cadena de Juan Roig rompe así con su política habitual de abrir solo de lunes a sábado para levantar la persiana también los domingos y festivos en Málaga. Eso sí, no abrirá todos los supermercados que tiene en la provincia, solo en algunos.

Los municipios de Málaga en los que abrirá Mercadona

La compañía limita estas aperturas a determinados municipios con el objetivo de reforzar el servicio en las zonas costeras con mayor afluencia turística durante el verano. Los establecimientos que sí abrirán los domingos estarán ubicados en Torrox, Estepona, Manilva, Vélez-Málaga, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Málaga capital, Nerja, Rincón de la Victoria, Marbella y Algarrobo.

En cuanto al horario, será de 9.00 a 15.00 horas, aunque no se aplicará en todos los supermercados de la provincia. La principal excepción será el supermercado de Mercadona en Plaza Mayor, que abrirá sus puertas una hora más tarde, de 10.00 a 15.00 horas. Los horarios y qué supermercados abren se puede consultar en su página web.

El nuevo horario de Mercadona en Málaga comenzará oficialmente el 28 de junio y se mantendrá hasta el 30 de agosto.

Mercadona también abrirá los domingos en otros puntos de Andalucía

En el resto de Andalucía, la cadena también aplicará aperturas dominicales en varias provincias con fuerte presencia turística durante la temporada estival.