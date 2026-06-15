Aperturas
Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
La cadena de Juan Roig rompe así con su política habitual de abrir solo de lunes a sábado, eso sí la apertura solo se aplica a ciertos locales de la provincia
El verano aún no ha llegado oficialmente, pero los supermercados y centros comerciales en Málaga ya empiezan a adaptar sus horarios de cara a los próximos meses, con aperturas previstas en domingos y festivos. Este año, Mercadona también se suma a este calendario especial y modifica su horario comercial para la temporada de verano.
La cadena de Juan Roig rompe así con su política habitual de abrir solo de lunes a sábado para levantar la persiana también los domingos y festivos en Málaga. Eso sí, no abrirá todos los supermercados que tiene en la provincia, solo en algunos.
Los municipios de Málaga en los que abrirá Mercadona
La compañía limita estas aperturas a determinados municipios con el objetivo de reforzar el servicio en las zonas costeras con mayor afluencia turística durante el verano. Los establecimientos que sí abrirán los domingos estarán ubicados en Torrox, Estepona, Manilva, Vélez-Málaga, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Málaga capital, Nerja, Rincón de la Victoria, Marbella y Algarrobo.
En cuanto al horario, será de 9.00 a 15.00 horas, aunque no se aplicará en todos los supermercados de la provincia. La principal excepción será el supermercado de Mercadona en Plaza Mayor, que abrirá sus puertas una hora más tarde, de 10.00 a 15.00 horas. Los horarios y qué supermercados abren se puede consultar en su página web.
El nuevo horario de Mercadona en Málaga comenzará oficialmente el 28 de junio y se mantendrá hasta el 30 de agosto.
Mercadona también abrirá los domingos en otros puntos de Andalucía
En el resto de Andalucía, la cadena también aplicará aperturas dominicales en varias provincias con fuerte presencia turística durante la temporada estival.
- En Cádiz, los supermercados abrirán los domingos en Chiclana de la Frontera, Barbate, Tarifa, Conil de la Frontera, Rota, El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y San Roque.
- En Almería, las aperturas dominicales se aplicarán en Roquetas de Mar, El Ejido, Mojácar, Garrucha, Carboneras y Vera.
- En Huelva, la medida llegará a los establecimientos situados en Ayamonte, Lepe, Punta Umbría e Isla Cristina.
- Por su parte, en Granada, los supermercados seleccionados se encuentran en Salobreña, Almuñécar y Motril.
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