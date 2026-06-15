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La playa más auténtica de Málaga tiene solo 200 metros y está en uno de los pueblos más conocidos de la Costa del Sol: tiene cobertizos junto a las rocas para los pescadores

La playa de El Salón es una de las más visitadas por familias y turistas españoles

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga / Diputación de Málaga

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Una de las playas más singulares y con más encanto de toda Málaga. Así se define la playa de El Salón, una pequeña cala ubicada en el concurrido municipio de Nerja que se ha convertido en una de las más auténticas de todo el territorio gracias a su tradicional imagen, aún repleta de pequeñas barcas, cobertizos de pescadores, arena oscura y agua cristalina.

Esta cala cuenta con una ubicación privilegiada al situarse en pleno Centro de Nerja y tener a escasos metros el famoso Balcón de Europa, lo que permite disfrutar de una instantánea única de este emblemático lugar desde su arena.

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga / Nerja Turismo

Una pequeña playa de aguas tranquilas en pleno Centro de Nerja

A pesar de su pequeña extensión, de 200 metros de longitud y un ancho de apenas 20 metros de media, que varía según la marea, esta playa está muy concurrida, sobre todo por turistas malagueños y nacionales, que acuden a este lugar al considerarlo acogedor y hermoso.

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga / Diputación de Málaga

Además, la belleza de su entorno, repleto de arena oscura de grano medio y aguas limpias y turquesas, hacen de este entorno uno de los favoritos de los visitantes para disfrutar de una jornada de calma al aire libre.

Barcas, cobertizos y esencia marinera junto al Balcón de Europa

Esto se une a su encanto singular gracias a su tradicional estampa, con barquitas en su orilla y pequeños cobertizos junto a las rocas que aún son usados por los pescadores de la zona como almacén para sus aparejos de pesca.

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga

Playa de El Salón, en Nerja, una de las calas más auténticas y singulares de Málaga / Nerja Turismo

Pero a pesar de su belleza salvaje, este enclave cuenta con todas las comodidades de un céntrico litoral, al tener a pocos pasos toda clase de restaurantes, alojamientos, zonas comerciales y miradores en los que contemplar las vistas más impresionantes de Nerja.

Cómo llegar a la playa de El Salón desde Nerja y Málaga

Para llegar a esta playa desde el centro de Nerja, es necesario realizar un paseo a pie a través de la conocida calle El Salón, que llega directa a esta pequeña cala.

Para quienes deseen acudir a este entorno desde el Centro de Málaga, es necesario tomar la carretera hacia la A-7 en dirección a la avenida Alcalde Antonio Villasclaras, para coger la salida 292 en dirección hacia calle Carmen en Nerja.

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Una vez allí, es necesario dejar el coche en el parking del Ayuntamiento para acudir a pie hasta la calle El Salón y, tras esto, alcanzar esta pequeña y acogedora cala.

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