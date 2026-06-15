El PP exige al Gobierno un 'hat trick' en movilidad de cara al verano: el estudio del tren litoral, el tercer carril reversible en la A7 y la bonificación de la autopista

La movilidad es una de las grandes preocupaciones del Partido Popular en la provincia. Así lo manifiestan casi cada semana en alguna de las comparecencias que dan a los medios. Esta vez, con un Málaga CF rozando con las yemas de los dedos el ansiado ascenso a primera división, han hecho tres peticiones al Gobierno usando la jerga deportiva. Los populares malagueños invitan a Pedro Sánchez a que se marque un 'hat trick' de la movilidad y que dote a la provincia de mejoras en la A7 con la incorporación de un tercer carril reversible; que bonifique el peaje de la Costa del Sol, que se encareció el pasado 1 de junio, como cada año, con la llegada de la época estival; y que impulse el tren litoral.

El Ministerio de Transportes que lidera Óscar Puente adjudicó el estudio de viabilidad del tren litoral de Málaga en junio de 2025 y aseguró que para antes de este verano, estaría completa la redacción del mismo. Por lo pronto se sabe que, como ya adelantó este periódico, los primeros datos del estudio apuntan a que el tramo Fuengirola-Marbella sería "prioritario" y el primero en ejecutarse al impulsar el futuro tren de la Costa del Sol, que podría abarcar desde Nerja hasta el Campo de Gibraltar e incrementaría en sendas direcciones el trazado entre Málaga y Fuengirola que abarca únicamente la actual línea costera del Cercanías. El equipo de Óscar Puente todavía no ha comunicado el contenido del estudio al completo. Y esa es, precisamente, la denuncia de los populares.

Un tercer carril desde el Rincón de la Victoria

La presidenta del PP malagueño ha vuelto a pedir un tercer carril adicional desde Rincón de la Victoria hacia la capital y también entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara, además de mejorar los enlaces más saturados. Además, la dirigente popular ha afeado al Gobierno que hoy mismo haya contribuido a colapsar la A-7 en hora punta al no despejar a tiempo el túnel de Cerrado de Calderón con unos trabajos de mantenimiento. Ha recordado que Málaga sigue sin contar con un servicio de grúa para la retirada de vehículos pesados que genera retenciones "de hasta 10 horas" por este motivo. "Dónde están, cuándo se van a dar a conocer y qué calendario de plazos disponen esos estudios anunciados para antes de verano en torno a la viabilidad más que justificada del tren litoral y a las actuaciones para reducir los atascos en la A-7”, se ha cuestionado la delegada.

Subida del peaje del 63%

Navarro ha criticado que “lo único" que Sánchez suele aplicar puntualmente cada periodo estival sea la subida de la AP-7, que desde el 1 de junio se encarece de 12 a 19,55 euros el trayecto entre Málaga y Guadiaro, lo que se traduce en un incremento del 63%. “Por qué no se bonifica el peaje de la Costa del Sol al nivel de otras autopistas, como la AP-9 gallega, donde la vuelta es gratis si se realiza en 24 horas y los usuarios habituales disponen de un descuento del 50% adicional si superan los 20 viajes al mes y utilizan el telepeaje; y por qué no impulsan el necesario tercer carril desde Rincón de la Victoria hasta la capital y medidas a corto plazo como carriles reversibles o unidades de respuesta rápida de la DGT”, ha expresado.