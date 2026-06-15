El PSOE teme que el pacto de gobierno entre PP y Vox empeore las políticas de vivienda, sanidad y dependencia

Josele Aguilar, Ana Villarejo, Dani Pérez y Patricia Alba, en definitiva, los cuatros socialistas malagueños que el pasado jueves recogieron sus actas de diputados en el Parlamento andaluz en el arranque de la nueva legislatura, se han reunido esta mañana con diputados nacionales y senadores para conformar el órgano interparlamentario del PSOE de cara a la renovación de nombres en la bancada socialista malagueña en la cámara autonómica. Según ha expresado Aguilar, la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda será la principal reivindicación del grupo parlamentario porque "temen" que las políticas sociales sean las que más "empeoren" tras los futuros pactos del Partido Popular con Vox, unos acuerdos de gobierno que, ha asegurado, ya está "muy avanzado".

"En el Parlamento andaluz se residencian la mayoría de los problemas que afectan a Málaga", por eso, la urgencia habitacional, que hace tiempo que ya es una realidad en la provincia, será la gran lucha de los socialistas en Sevilla. El PSOE ha esbozado brevemente cuáles van a ser sus principales enfrentamientos con Juanma Moreno, que antes o después será investido de nuevo como presidente de la Junta. Sus reivindicaciones no distan de las que ya solicitaron durante la campaña del 17M y parten de la lucha por los servicios públicos. "Moreno tiene que sumarse al esfuerzo del Gobierno de España para construir más VPO y poner en marcha la Ley Estatal de Vivienda", ha afirmado el también secretario general del partido, que ha puesto de ejemplo a algunos ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que han obtenido un resultado "positivo" tras aplicarla.

La sanidad, la asignatura pendiente

"En Málaga estamos viendo noticias preocupantes", ha alertado Aguilar. Andalucía ha vivido en pocos meses dos crisis de cribados. La primera, que puso en jaque a miles de mujeres que esperaban un diagnóstico de cáncer de mama que llegó tarde y que supuso el despido de la entonces consejera de Sanidad de la Junta, Rocío Hernández; y la segunda, que estalló hace apenas una semana por un fallo en 400 diagnósticos falsos positivos de cáncer de colon que habrían sido contaminados con líquido de limpieza, según las últimas explicaciones del consejero en funciones, Antonio Sanz. Frente a esta situación y la que el grupo socialista viene denunciando en el hospital de la Axarquía, donde se habrían estado "utilizando materiales caducados por instrucciones de la propia gerencia del hospital", el PSOE exige respuestas.

La infrafinanciación de la escolarización pública

La educación pública también será una cuestión prioritaria para la bancada del conjunto de la izquierda en el Parlamento de Andalucía. "Los niños siguen en barracones, con unas aulas saturadas en los que no se han bajado los ratios y, por supuesto, ahora que estamos en un mes de junio y hemos tenido unos meses muy calurosos, no se ha cumplido el plan de confort térmico", ha criticado Aguilar. La infrafinanciación de la Universidad Pública de Málaga se ha ganado también un puesto alto en la lista de peticiones a Moreno para la nueva legislatura con la ultraderecha. "No hay ningún problema en que la universidad pública compita con la privada, pero tienen que competir en pie de igualdad", ha añadido.

Políticas sociales y de dependencia

Los socialistas se muestran preocupados por el futuro de las políticas sociales con la posible entrada de Vox en el Gobierno andaluz. Por eso, explican, van a seguir insistiendo en esta legislatura en que se adopten las medidas necesarias "para que no haya personas que fallezcan en la lista de espera". Pretenden ser "la voz de los malagueños" en la cámara autonómica. Así lo ha corroborado el diputado nacional en el Congreso Ignacio López, que se ha sumado a lo mencionado por el secretario provincial.

López ha explicado la "disparidad" en las medidas que llevan a cabo los socialistas desde Madrid con las políticas que nacen en Sevilla. Lo ha hecho a través de cinco cifras de inversión: 140 millones de euros para ayuntamientos y agricultores afectados por los trenes de borrasca de principios de año, 34 millones para VPO en la explanada de Buenavista, 168 millones de euros para el IMEC de Málaga, "el verano joven con el que miles de jóvenes malagueños se podrán beneficiar" y 400 millones de euros para la climatización de las escuelas y de los centros de salud públicos, "de los que muchos llegarán a esta ciudad". El diputado ha asegurado que, "a pesar del ruido", siguen gobernando.