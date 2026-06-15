El PTA de Málaga confirma su auge con las primeras empresas extranjeras llegadas por el efecto IMEC y el gran centro de datos de Benbros Energy

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en la barriada malagueña de Campanillas, ha celebrado este lunes su consejo de administración, que ha aprobado las cuentas de 2025 y ha valorado la posición de la tecnópolis como referente innovador de la zona sur de Europa con la llegada de "grandes proyectos industriales, nuevas infraestructuras estratégicas y nuevas empresas internacionales vinculadas a sectores de alto valor añadido que llegan atraídas por el proyecto del IMEC". Así se ha destacado en el balance realizado por la junta general de accionistas y el consejo de administración, presidido por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones y presidenta del PTA, Carolina España.

El consejo ha valorado positivamente el acuerdo estratégico cerrado recientemente por el PTA con Benbros Energy (holding de la familia Benjumea) a través de la sociedad Saltburn Holding/Meridian Data Centers para el desarrollo de uno de los mayores centros de datos del sur de Europa. Esta infraestructura, orientada a satisfacer la demanda de espacios privados para grandes corporaciones tecnológicas, administraciones públicas y pymes, se ubicará en la futura ampliación de la tecnópolis (sector SUS-CA 23).

El complejo contará con una superficie total de más de 70.000 metros cuadrados y una edificabilidad que supera los 47.000 metros cuadrados. El proyecto de Saltburn Holding supondrá una inversión histórica que asciende a 1.257 millones de euros, con la previsión de generar 710 empleos directos durante su fase de construcción y otros 254 en su operativa habitual. Para su funcionamiento, se requerirá una potencia de 150 megavatios, cuyo suministro eléctrico se realizará a través del nudo SET Cártama de Red Eléctrica de España.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA), en la que se ven los terrenos de la futura ampliación. / L. O.

Dada su envergadura, el proyecto se integró el pasado 12 de mayo, tras la aprobación del Consejo de Gobierno, en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, lo que permitirá coordinar y agilizar su tramitación administrativa hasta el año 2030.

El ‘efecto IMEC’ ya atrae empresas internacionales

"El PTA avanza con paso firme en su estrategia de consolidarse como el gran nodo tecnológico de referencia para la inversión en el sur de Europa", ha explicado Carolina España, que destaca en toda esta dinámica el impacto del futuro centro de investigación de IMEC.

"Ha generado un creciente interés por parte de empresas internacionales vinculadas a la microelectrónica, los semiconductores y la fotónica, lo que convierte al parque en un enclave verdaderamente estratégico para liderar el futuro industrial de nuestra tierra", ha apuntado.

Una de las primeras compañías en materializar este interés, como ya informó este periódico, ha sido la firma belga Estel, especializada en el diseño y fabricación de transceptores ópticos de alto rendimiento para sectores como las telecomunicaciones, los centros de datos, la defensa o la industria espacial. La firma, que ya cuenta con una sede de producción en Bélgica, un centro de investigación en Suecia y oficinas corporativas en Estados Unidos, ampliará su alcance operando desde Málaga, e instalará su nuevo centro europeo en el edificio NODE I del complejo construido por Kadans Science Partner, compañía especializada en edificios destinados a la ciencia y la investigación.

La inversión inicial contempla la puesta en marcha de una sala limpia de 500 metros cuadrados, ampliable hasta los 1.000 metros cuadrados, con una inversión estimada de 15 millones de euros y la creación de alrededor de 50 empleos altamente cualificados. La compañía ya ha iniciado los procesos de contratación para perfiles de ingeniería.

José Pozo, Miguel Muñoz, Steijn Ribbens (CEO de Estel), Francisco de la Torre y Felipe Romera, en una foto publicada por Estel de la inauguración del edificio de Kadans en el PTA de Málaga. / L. O.

Otra de las primeras empreas instaladas en el edficio Node I es Quantexa, una compañía británica del sector de la inteligencia artificial (IA) y análisis de datos que contará en Málaga con alrededor de 50 trabajadores, según explicó en una entrevista con este periódico el pasado mes de abril el director general de Kadans Science Partner España, Miguel Muñoz.

Proyecto Núcleo y convocatoria i-start

De forma paralela a la captación de corporaciones consolidadas, Málaga TechPark promueve activamente el despliegue local y regional de los programas internacionales de IMEC, convirtiéndose en el puente ideal entre el talento emergente y la gran industria. Así el parque, junto a otras instituciones como el proyecto Núcleo (promovido por el Ayuntamiento de Málaga), está impulsando la primera convocatoria piloto del programa i-start, uno de los aceleradores de inversión pre-semilla más prestigiosos del mundo que ya ha respaldado a más de 300 compañías desde 2011.

Dirigido a proyectos de base tecnológica o deep tech, esta iniciativa ofrece una financiación inicial de 100.000 euros, ampliables a 300.000 en rondas posteriores, y mentorización especializada y acceso directo al ecosistema investigador global. Reforzando esta línea de internacionalización, una delegación del equipo directivo del PTA acudió a finales de mayo al evento ITF World celebrado en Amberes, un encuentro anual de élite organizado por IMEC que reúne a más de 600 socios industriales y a una extensa red académica internacional para debatir el futuro de la tecnología profunda.

El ecosistema de Málaga TechPark; 715 empresas y 29.000 trabajadores

Carolina España ha recordado que el Málaga TechPark, que está dirigido por Felipe Romera, cuenta en estos momentos con más de 715 empresas instaladas que generan una facturación conjunta superior a los 4.800 millones de euros anuales y dan empleo a más de 29.000 profesionales de alta cualificación. El parque es líder en sectores críticos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, las tecnologías cuánticas, la microelectrónica o la fotónica, al tiempo que mantiene conexiones activas con los ecosistemas de innovación más competitivos de Europa y el mundo, "lo que permite atraer de manera ininterrumpida proyectos de alto valor añadido para el futuro de la industria europea”.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga. / L. O.

A este crecimiento contribuye también la red de alianzas impulsada por el parque con universidades, centros de conocimiento e instituciones públicas y privadas. En este marco se enmarca el reciente acuerdo suscrito con la Academia Andaluza de Ciencias Económicas y del Territorio, que permitirá reforzar la transferencia de conocimiento y estrechar la conexión entre el ámbito académico y el tejido empresarial.

Según la tecnópolis malagueña, la instalación de la sede malagueña de esta academia en las propias instalaciones de Málaga TechPark "contribuirá a seguir fortaleciendo un ecosistema que combina investigación, innovación y actividad empresarial, y que continúa atrayendo nuevas iniciativas con capacidad para generar inversión, empleo y desarrollo tecnológico".