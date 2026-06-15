Quinta semana de huelga: casi un centenar de médicos de Málaga viaja a Madrid para protestar contra el Estatuto Marco

Los médicos de Málaga han iniciado este lunes su quinta semana de huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y exigir un texto propio que reconozca las particularidades de la profesión. La nueva semana de paros ha arrancado con una manifestación central en Madrid, frente a la sede ministerial, a la que han acudido cerca de un centenar de facultativos de la provincia, según los datos facilitados por el Sindicato Médico de Málaga (SMM)

Para facilitar la asistencia a la manifestación, a la que han acudido médicos de todo el país, el SMM ofreció plazas gratuitas de ida y vuelta en el mismo día en tren de alta velocidad a los profesionales malagueños que quisieran desplazarse hasta Madrid.

Más de 5.800 médicos llamados a la huelga en Málaga

En la provincia de Málaga, son más de 5.800 facultativos los que están llamados a secundar el paro, que se prolongará hasta el próximo viernes 19 de junio. Según la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencia, el seguimiento del primer día de huelga en Málaga ha sido del 18,13%, por encima de la media andaluza, situada en el 17%. Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga eleva el apoyo al paro hasta el 50%.

Además de la manifestación celebrada este lunes en Madrid, el SMM ha convocado una concentración provincial para el próximo miércoles 17 de junio en la puerta principal del Hospital Costa del Sol de Marbella, a las 10.00 horas. La organización sindical pondrá también a disposición de los asistentes un autobús gratuito para facilitar el desplazamiento.

Qué reclaman los médicos al Ministerio de Sanidad

Los facultativos reclaman la creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad, así como un ámbito de negociación propio de sus condiciones laborales, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas.

Cerca de un centenar de médicos de Málaga acuden a la manifestación de Madrid contra el Estatuto Marco. / L.O.

Además, exigen el fin de las guardias de 24 horas y la implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, ya que, actualmente, las horas de guardia no computan para la jubilación y se pagan por debajo de la hora ordinaria.

Otras de las grandes reivindicaciones del colectivo es una “clasificación profesional justa”, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica. Los facultativos denuncian que el nuevo Estatuto Marco plantea reclasificar a todos los graduados sanitarios como grupo A1, equiparando formaciones de 240 créditos con la de 360 de los médicos, cuyo periodo formativo supera la década entre el grado universitario, la preparación del examen MIR y la realización de la especialidad. Por todo ello, exigen la creación de la categoría A1+.

El Comité de Huelga anuncia huelga indefinida tras el verano

El Comité de Huelga ha anunciado este mismo lunes que convocará una huelga indefinida tras los meses de verano si no se producen avances en la negociación. La decisión llega, según el comité, ante la “ausencia total” de propuestas por parte de los responsables ministeriales, el “nulo avance” en el conflicto mantenido hasta ahora y “el empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto”.

Cerca de un centenar de médicos de Málaga acuden a la manifestación de Madrid contra el Estatuto Marco. / L.O.

“El Comité de Huelga asegura que si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto, en septiembre anunciará el formato de la huelga indefinida y el resto de medidas adoptadas para mantener las reivindicaciones del colectivo”, afirman en un comunicado, en el que también han mostrado su “total apoyo” al creciente número de profesionales que está decidiendo dejar de hacer toda actividad extraordinaria voluntaria

Además, han pedido disculpas a los pacientes por los problemas que los paros les puedan ocasionar, aunque insisten en que el objetivo último del conflicto es mejorar las condiciones en las que ejercen los profesionales para garantizar “la mayor calidad asistencial y la máxima seguridad clínica en el Sistema Nacional de Salud”.

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha publicado un comunicado en sus redes sociales advirtiendo a la ciudadanía de que a lo largo de estos cinco días, con motivo de la huelga, pueden producirse alteraciones en la actividad asistencial programada durante estas jornadas.

60.000 consultas, operaciones y pruebas suspendidas al día en Andalucía

Asimismo, han recordado que los servicios mínimos garantizan la atención urgente, así como la atención a cuidados críticos, urgencias obstétricas y pediátrica, así como los tratamientos oncológicos y no demorables.

Respecto al impacto de la huelga en el sistema sanitario, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, ha señalado que cada día de paro supone la suspensión de unos 60.000 actos sanitarios, entre consultas externas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

“Fíjese la consecuencia, luego, cuando las listas de espera salgan los resultados, dirá que es culpa de las comunidades autónomas, que es lo que acostumbran. Pero, evidentemente, esto destroza a cualquier sistema”, ha afirmado Sanz, que ha recordado que el Gobierno andaluz “apoya a los médicos, como apoya al conjunto de los profesionales sanitarios” y ha pedido a la ministra que “se siente y resuelva el problema”.