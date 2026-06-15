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Apertura

Rossé, la emblemática discoteca de Málaga, volverá a abrir de nuevo sus puertas

El histórico local cerró el pasado enero, se traspasó por un millón de euros y apunta a reabrir bajo el mismo nombre

La discoteca Rossé volverá a abrir sus puertas.

La discoteca Rossé volverá a abrir sus puertas. / L.O

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Rossé, la emblemática discoteca malagueña, vuelve a abrir sus puertas. Así lo ha anunciado el propio club nocturno a través de una publicación en sus redes sociales.

El club nocturno ha confirmado que volverá a subir la persiana y todo apunta a que lo hará bajo el mismo nombre. La discoteca Rossé, que cerró el pasado 11 de enero tras más de una década al servicio de los malagueños, prepara ahora su regreso: "Hay amores que pasan y otros que se quedan contigo para siempre. Una historia de amor que vuelve a empezar”, anuncian en su web.

Aunque todavía se desconoce la fecha de apertura, muchos malagueños ya celebran la noticia en redes sociales. “Con muchas ganas R", Ya es hora de volver", "Ya era hora" son algunos de los comentarios que pueden leerse tras el anuncio del regreso de Rossé.

Un traspaso de un millón de euros

El histórico establecimiento buscaba comprador a mediados de enero por un millón de euros. La operación, liderada por la inmobiliaria Málaga Homes, se planteaba como un traspaso, lo que permitía continuar con la misma actividad comercial como club nocturno en Málaga.

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El establecimiento, ubicado en el polígono de San Rafael, ha sido durante años un punto de encuentro para miles de jóvenes.Por la discoteca han pasado más de 200 artistas y casi dos millones de asistentes a lo largo de su trayectoria, consolidándose como uno de los locales de referencia en Málaga.

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