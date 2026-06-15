Subastan por el precio simbólico de un euro los derechos de un suelo para vivienda en Rincón de la Victoria tras quedar desierta la primera puja

El portal especializado Escrapalia ha relanzado la subasta de los derechos de aprovechamiento derivados de la Finca Registral 3.219, aportada al sector UR R-3 'Los Algarrobos' en el muncipio malagueño de Rincón de la Victoria. Tasado en 63.700 euros, tras quedar desierta este pasado mes de mayo la primera subasta por algo más de 33.000 euros, sale ahora a pujas por un precio simbólico de un euro.

El derecho subjetivo adjudicado asciende a más de 360 metros cuadrados de techo edificable, destinados íntegramente a vivienda libre, sin reserva de VPO, lo que "incrementa su valor frente a otros sectores del litoral malagueño", según ha detallado Escrapalia.

Escrapalia recuerda que la finca original, de 1.796 metros cuadrados, representa el 2,23% de la participación total del sector, pero "al no alcanzar la superficie mínima para formar parcela independiente, se ha resuelto mediante reparcelación económica, convirtiendo el derecho en un activo líquido y transferible".

El titular que se adjudique el activo deberá asumir su parte proporcional de los gastos de urbanización, estimada en algo más de 33.700 euros, según la liquidación provisional del sector. El derecho puede usarse como moneda de compensación en excesos de adjudicación o como inversión financiera vinculada al valor del suelo finalista.

Plazo de pujas hasta el 7 de julio

El activo procede de la liquidación de Promociones Barranco y Carrillo, gestionada ante el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba. La subasta permanecerá abierta hasta el 7 de julio, a las 12.30 horas. Los interesados deben registrarse en Escrapalia, y realizar el depósito de garantía de 8.000 euros, que será devuelto íntegramente en caso de no resultar adjudicatario.

Mapa donde se muestra la Finca Registral 3.219, aportada al Sector UR R-3 “Los Algarrobos” de Rincón de la Victoria, en Málaga,. / L. O.

El portal considera que este activo puede ser de interés para "promotores que necesiten completar edificabilidad en sus parcelas del mismo sector; inversores institucionales en activos urbanísticos de bajo riesgo y alta liquidez, o fondos que apuesten por la revalorización del suelo en el Área Metropolitana de Málaga".

¿Por qué es relevante este sector de Rincón de la Victoria?

Escrapalia explica que el sector UR R-3 'Los Algarrobos' se encuentra en fase final de desarrollo urbanístico y cuenta con proyecto de urbanización aprobado, tramitación ambiental superada y está listo para la emisión inmediata de licencias de obra. Está situado al norte de la A-7, junto a zonas consolidadas como Montesol.