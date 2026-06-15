Los técnicos sanitarios se movilizan en Málaga para exigir su reclasificación profesional: “Nos sentimos ninguneados”

Los técnicos medios y superiores se han concentrado este lunes frente al Hospital Clínico Universitario de Málaga para “alzar la voz” y exigir su reclasificación profesional. Una reivindicación histórica, según los sindicatos, que debería haberse cumplido en 2023, pero que a día de hoy sigue sin ser efectiva debido a un bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda.

“El Ministerio de Hacienda es el que lo tiene bloqueado, porque no pone el dinero suficiente para que el Ministerio de Sanidad lo ejecute ya. Entonces seguiremos con las movilizaciones hasta que esto salga para adelante”, ha afirmado Carlos Bueno, secretario general de la sección sindical de UGT en el Hospital Regional.

La movilización, convocada por CCOO y UGT, se ha producido también en los hospitales comarcales de la Serranía de Ronda y de Antequera. Es la segunda protesta que lleva a cabo el colectivo en menos de un mes por este motivo. La primera tuvo lugar el pasado 25 de mayo, frente a las puertas del Hospital Regional Universitario de Málaga, que coincidió con una jornada de huelga de 24 horas. Los sindicatos aseguran que la posibilidad de una nueva huelga está sobre la mesa si el Gobierno no cumple lo pactado.

Acuerdo incumplido desde 2022

Los sindicatos recuerdan que esta medida ya estaba prevista en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Además, en 2022, CCOO y UGT firmaron con el Gobierno el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, donde se recogía la reclasificación de los técnicos medios y superiores en el grupo C1 y B respectivamente.

Concentración de técnicos medios y superiores en el Hospital Clínico. / L.O.

El pacto establecía que la nueva clasificación profesional debía alcanzar su plena implantación a lo largo del año 2023. Sin embargo, los sindicatos denuncian que, tres años después, sigue sin ponerse en marcha por un bloqueo por parte del Ministerio de Hacienda, que debe autorizar la transferencia económica necesaria para que el Ministerio de Sanidad pueda ejecutar la reclasificación.

Una clasificación profesional obsoleta: más formación, competencias y resonsabilida

“Miles de técnicos superiores y medios continúan encuadrados en una clasificación profesional obsoleta que no reconoce adecuadamente ni su formación, ni sus competencias, ni la responsabilidad que desempeñan diariamente en el Sistema Nacional de Salud”, han subrayado los sindicatos en el manifiesto leído este lunes frente al Hospital Clínico. “Esta situación supone una discriminación inadmisible para miles de profesionales esenciales”, han incidido.

Concentración de técnicos sanitarios en el Hospital de la Serranía de Ronda. / L.O.

“El mapa de competencia de las funciones que realizan, por ejemplo, los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) datan del año 70 y tanto, es decir,ya está obsoleto. Hacen otras funciones, otras competencias mucho más complejas y mucho más técnicas”, ha explicado Juan Carlos Navas, secretario general del sindicato de sanidad y sectores sociosanitarios de Comisiones Obreras de Málaga, que ha insistido también en la necesidad de “adaptarnos a Europa”.

"Una falta de respeto hacia unos profesionales imprescindibles"

“El bloqueo impuesto por el Ministerio de Hacienda supone un incumplimiento del Acuerdo Marco y una falta de respeto hacia unos profesionales imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario público”, han denunciado los sindicatos.

Miguel Ángel Guerrero, TCAE y miembro de la acción sindical del Sindicato de Técnicos en Cuidados de Enfermería (SAE) de Málaga, ha defendido que la situación ya es “insostenible”. “Lo único que pedimos es que se nos reclasifique donde tenemos que estar, en el lugar donde nos corresponde”, ha remarcado.

“Estamos desde hace más de 20 años cobrando el C2. Y los técnicos superiores igual. Tendrían que cobrar el sueldo del grupo B y están cobrando el C1”, ha lamentado. “Nos sentimos ninguneados completamente por la Administración de infravalorados”, ha añadido.

Guerrero ha hecho hincapié en el papel fundamental que desempeña el colectivo dentro del sistema sanitario. “Somos los profesionales que estamos a pie de cama. Los que estamos en contacto directo con el paciente. Somos los primeros que detectamos cualquier problema de la patología del paciente y los que se lo transmitimos tanto a la enfermera como al médico responsable”, ha resumido.