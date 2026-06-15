Toboganes, cascadas y jacuzzis frente al mar: el parque acuático de Málaga con 30.000 metros cuadrados de diversión para toda la familia

Un enorme parque de atracciones de 30.000 metros cuadrados con nueve piscinas, toboganes, zona splash, restaurante y hasta siete áreas de ocio tematizadas para todas las edades. Todo esto es lo que ofrece Holiday World Beach Club, el parque acuático situado en el hotel Holiday World Resort Affiliated by Meliá de Benalmádena en el que malagueños y visitantes pueden disfrutar del mejor plan de ocio familiar y veraniego de la provincia.

Pero no solo las personas alojadas en este hotel pueden disfrutar de este enorme conjunto acuático, sino que los usuarios de fuera también pueden hacerlo al adquirir la entrada 'Pass Day' para disfrutar del recinto durante un día.

Piscinas, toboganes y zonas tematizadas junto al mar

De ese modo, todos los malagueños y visitantes que lo deseen pueden visitar este parque situado junto al mar en el que, además de unas vistas únicas del Mediterráneo, podrán adentrarse en un entorno repleto de espacios adaptados por edades, piscinas, cascadas, toboganes, jacuzzis y espacios tematizados.

"Es un parque diseñado para que toda la familia disfrute, juegue y se relaje en la Costa del Sol", recalcan desde el propio complejo que, además de piscina de olas y atracciones, dispone de una isla del tesoro inspirada en el Caribe con barco pirata, cascadas y hasta cinco jacuzzis.

Zona VIP, camas balinesas y música en directo

A esto se suma su Zona VIP Beach Club, en el que los adultos se pueden relajar en sus camas balinesas, la zona de hidromasaje, las actuaciones de música en directo y sesiones de Djs, así como animaciones especiales, además de bares y restaurantes buffets.

El acceso a este club VIP tiene un coste adicional para todos los usuarios, a excepción de quienes estén alojados en el hotel en régimen de todo incluido, que no deberán abonar ningún sobrecoste.

Los ciudadanos alojados en el hotel pueden hacer uso del parque acuático de forma gratuita, mientras que aquellos que no lo estén tendrán que adquirir el 'Day Pass', que permite acceder a las piscinas, toboganes y áreas infantiles, así como disfrutar del servicio de almuerzo buffet, bebidas y merienda para niños.

Precios, entrada gratuita para menores y ubicación en Benalmádena

Esta entrada se puede adquirir por 75 euros para los mayores de 12 años, mientras que los niños de entre 4 y 11 años deben abonar 55 euros. Los menores de 4 años, por su parte, entran gratis. Además, todos los menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto.

Este parque acuático está abierto desde abril hasta el mes de octubre, en horario de 10.00 a 18.00 horas, aunque podría haber cambios en función de las condiciones climáticas.

Este recinto se encuentra en la avenida del Sol, antigua Carretera Nacional 340, en el punto kilométrico 215,6 de Benalmádena.