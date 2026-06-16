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MERCADILLO

Unos 120 puestos de ropa, calzado y complementos: así es el mercadillo 'low cost' de un barrio de Málaga en el que conseguir los mayores descuentos cada jueves

En este popular rastro se pueden adquirir por apenas unos euros menaje del hogar, pequeños electrodomésticos, fruta, verdura y demás alimentos

El mercadillo del jueves de Ciudad Jardín de Málaga, un rastro 'low cost' en el que conseguir los mayores descuentos

El mercadillo del jueves de Ciudad Jardín de Málaga, un rastro 'low cost' en el que conseguir los mayores descuentos

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

El mercadillo de los jueves de Ciudad Jardín se ha convertido en uno de los más populares y visitados de toda la capital de Málaga por la amplia variedad de productos que se pueden encontrar entre sus puestos, disponibles por apenas unos euros.

Unas ofertas 'low cost' para todos los gustos y bolsillos que se pueden conseguir todos los jueves en este mercadillo instalado en la avenida Jacinto Benavente de Ciudad Jardín, junto al Polideportivo.

Ropa, calzado, complementos y artículos para todos los gustos

Este rastro está compuesto por 120 puestos en los que se pueden encontrar gran variedad de productos que incluyen ropa, tanto nueva como de segunda mano, bisutería, complementos, bolsos, calzado y artículos de piel y cuero.

Además, los visitantes pueden encontrar en estos negocios ambulantes pequeños electrodomésticos, artículos de regalo y bazar, confección, fundas de móviles y plantas y flores.

Alimentación, precios bajos y horario del mercadillo de los jueves

Pero uno de los principales reclamos de este mercadillo son sus puestos de alimentación y la calidad y bajos precios de sus productos, que permiten a los ciudadanos adquirir por pocos euros frutas y verduras frescas, encurtidos, frutos secos y demás alimentos.

Con su extensa variedad de artículos y productos, este mercadillo se ha convertido en uno de los favoritos de los vecinos de la zona para realizar sus compras sin tener que acudir a otras grandes superficies.

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Imagen de archivo de un mercadillo de Málaga / Mercadillo Semanal

Este mercadillo que se instala en la avenida Jacinto Benavente está disponible de 9.00 a 14.00 horas todos los jueves. Para quienes deseen acudir a este lugar mediante transporte público, pueden utilizar las líneas de autobús 2, 15, 17 y 20.

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