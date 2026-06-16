MERCADILLO
Unos 120 puestos de ropa, calzado y complementos: así es el mercadillo 'low cost' de un barrio de Málaga en el que conseguir los mayores descuentos cada jueves
En este popular rastro se pueden adquirir por apenas unos euros menaje del hogar, pequeños electrodomésticos, fruta, verdura y demás alimentos
El mercadillo de los jueves de Ciudad Jardín se ha convertido en uno de los más populares y visitados de toda la capital de Málaga por la amplia variedad de productos que se pueden encontrar entre sus puestos, disponibles por apenas unos euros.
Unas ofertas 'low cost' para todos los gustos y bolsillos que se pueden conseguir todos los jueves en este mercadillo instalado en la avenida Jacinto Benavente de Ciudad Jardín, junto al Polideportivo.
Ropa, calzado, complementos y artículos para todos los gustos
Este rastro está compuesto por 120 puestos en los que se pueden encontrar gran variedad de productos que incluyen ropa, tanto nueva como de segunda mano, bisutería, complementos, bolsos, calzado y artículos de piel y cuero.
Además, los visitantes pueden encontrar en estos negocios ambulantes pequeños electrodomésticos, artículos de regalo y bazar, confección, fundas de móviles y plantas y flores.
Alimentación, precios bajos y horario del mercadillo de los jueves
Pero uno de los principales reclamos de este mercadillo son sus puestos de alimentación y la calidad y bajos precios de sus productos, que permiten a los ciudadanos adquirir por pocos euros frutas y verduras frescas, encurtidos, frutos secos y demás alimentos.
Con su extensa variedad de artículos y productos, este mercadillo se ha convertido en uno de los favoritos de los vecinos de la zona para realizar sus compras sin tener que acudir a otras grandes superficies.
Este mercadillo que se instala en la avenida Jacinto Benavente está disponible de 9.00 a 14.00 horas todos los jueves. Para quienes deseen acudir a este lugar mediante transporte público, pueden utilizar las líneas de autobús 2, 15, 17 y 20.
- Cambios en la ZBE de Málaga: el TSJA anula que solo se pueda multar a matrículas de fuera de Málaga
- Fallece Ignacio A. Castillo, periodista de La Opinión de Málaga, pregonero de la Semana Santa y amigo
- El pueblo blanco de Málaga que celebra esta semana su Feria de San Antonio con actuaciones en directo, juegos populares y romería: horarios, fecha y toda la programación
- Leticia Fernández, la mejor nota de Selectividad 2026 en Málaga con un 13,98: 'Lo he dado todo por la carrera de mis sueños
- Mercadona abrirá los domingos y festivos en Málaga: lista de municipios y horarios
- El pueblo de Málaga que acaba de abrir sus tres parques de agua gratuitos con chorros, cañones y juegos: ubicación y horarios de las atracciones
- El precio de la felicidad en Málaga: este es el sueldo que hace falta para ser feliz en la ciudad
- La pequeña taberna escondida del Centro de Málaga en la que comer las mejores chacinas, gildas y bocadillos a precios de antes: 'Todos los productos son brutales