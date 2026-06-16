La Diputación cifra en 15.000 millones la inversión necesaria en Málaga

Málaga requiere de importantes inversiones que anulen "cuellos de botella" como la movilidad, el agua, la vivienda o la capacidad eléctrica. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha participado en un foro empresarial en Madrid donde ha puesto números a las necesidades más urgentes de la provincia. En concreto ha cifrado en 15.000 millones el montante para afrontar "los retos acordes a su cambio de escala".

También ha aprovechado para recordar que en los últimos 25 años la recaudación fiscal se ha multiplicado por cinco, al tiempo que el PIB malagueño ha registrado unos 45 puntos de crecimiento acumulado, por encima de las medias andaluza y nacional. “Málaga necesita infraestructuras e inversiones de liga mayor. No se puede tratar como secundaria a una provincia que actúa como una de las grandes locomotoras económicas de España", argumentó este martes durante el Executive Forum España.

En cifras

Para el dirigente provincial la próxima década va a ser decisiva. Después de ser presentado por su antecesor en el cargo y actual diputado nacional y vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, Salado se ha referido a que en poco más de dos décadas el PIB malagueño ha crecido en un 176%, frente a los crecimientos del 130% en la comunidad autónoma y el conjunto del país.

"Podríamos hablar, si me lo permiten, del milagro económico de Málaga", relató el presidente de la Diputación. En el horizonte aparece la posibilidad de que la provincia se convierta en el tercer gran eje económico, cultural, turístico, tecnológico y social del país: "Y lo hace entendida no solo como provincia, sino como un espacio económico más amplio, conectado desde el Campo de Gibraltar hasta Motril por relaciones empresariales, laborales y sociales".

Demografía

Los números de habitantes censados también hablan por sí mismos, con el horizonte de que la provincia pase de los 2 millones a partir de 2030 o 2031, como Salado ha puesto de manifiesto con las tablas poblacionales en la mano. Málaga ha pasado de 1,3 millones de habitantes a principios de este siglo hasta rozar los 1,9 millones actuales. "Málaga ha cambiado de escala. Y ahora necesitamos que las inversiones públicas y privadas cambien también de escala", abundó.

En términos empresariales, el tejido empresarial activo ha crecido un 87% en lo que va de siglo, el doble que Andalucía y más del triple que España, "pasando de 76.081 empresas activas a 142.401". Y en estos 25 años la creación de sociedades mercantiles ha crecido un 28,1% en Andalucía y un 10,4% en España, frente al 56% en Málaga.

Mayor contribución

La recaudación fiscal en base a los datos oficiales de la AEAT ha saltado de 1.330 millones de euros en el año 2000 a unos 6.550 millones en 2025. Según ha expresado Salado, ese aumento del 393% está muy por encima del 201% en que ha crecido la recaudación fiscal en Andalucía y del 216% del conjunto de España.

Sobre Málaga TechPark, el parque tecnológico provincial, en la actualidad son ya más de 700 entidades las instaladas en su recinto, con más de 29.000 trabajadores y una facturación cercana a los 4.900 millones de euros. Y en esa revolución e impulso que se avecina figuran proyectos como el IMEC, el Centro Interuniversitario de Microelectrónica de la Universidad de Lovaina, que va a abrir un centro de investigación y desarrollo de microchips y nanoelectrónica en Málaga con una inversión total de más de 600 millones de euros.

Más infraestructuras

El crecimiento sostenible a juicio del dirigente provincial puede estar condicionado por cuatro cuellos de botella: la movilidad, el agua, la vivienda y la capacidad eléctrica. Y esa agenda de inversiones necesarias ya aludida, Salado considera que deben incluirse infraestructuras como el tren de la Costa del Sol, la mejora del cercanías del Guadalhorce y el fin del corredor Algeciras-Bobadilla, la ampliación del metro, mejoras en la A-7 y la AP-7, una segunda ronda Este, las desaladoras de la Axarquía y de la Costa del Sol Occidental, las presas de Cerro Blanco y de Gibralmedina, el trasvase de Iznájar, la autovía del agua o la ampliación de la red eléctrica.

Igualmente se ha referido a las grandes inversiones sanitarias, "que está efectuando la Junta de Andalucía, como el nuevo hospital que superará los 700 millones de euros y ya está en obras", además de nuevas plantas de tratamiento y valoración de residuos, acordes a la población de la provincia. Respecto a la vivienda, el presidente ha indicado que hace falta más vivienda asequible, con una política fiscal acorde, más colaboración público-privada, más suelo, más agilidad administrativa, más seguridad jurídica e inversión pública.

Principal problema

"Si la vivienda es percibida como el principal problema de nuestro país, no es aceptable que apenas reciba el 1% del presupuesto público", afirma. Y a renglón seguido ha hablado de electricidad: "Si no hay energía suficiente, la vivienda se bloquea". Al respecto ha recordado que solo en Málaga capital hay suelos bloqueados que suman más de 22.000 viviendas, la mitad protegidas; en la Costa del Sol, unas 12.000 viviendas, y en la Axarquía, más de 4.000.

Francisco Salado durante su intervención en un foro económico celebrado en Madrid. / L. O.

Inversiones provinciales

Salado apunta que la institución provincial no deja de afrontar nuevas inversiones, pero ha aclarado que una diputación "no puede resolver sola problemas de escala estatal". Así ha destacado las inversiones en materia de agua, con 27,9 millones de euros movilizados solo este año para digitalización, modernización de tuberías y depósitos, control de fugas y mejora de estaciones depuradoras, y de movilidad, con otros 30 millones de euros invertidos cada año para mejorar las comunicaciones viarias del interior.

Igualmente ha incidido en su liderazgo en materia de promoción turística y grandes proyectos estratégicos como el Caminito del Rey, la Senda Litoral, la Gran Senda, la marca de promoción agroalimentaria Sabor a Málaga o un proyecto de uso de biomasa en pueblos pequeños pionero en España.

"Málaga no es una moda pasajera. Málaga es un proyecto sólido de futuro. Si hemos llegado hasta aquí con tantas limitaciones, imaginen hasta dónde puede llegar si cuenta con la movilidad, el agua, la vivienda y la energía que necesita. Ese es el reto. Y esa es la oportunidad", ha concluido en este foro celebrado este martes en la capital de España.