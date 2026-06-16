Obras
La estatua del padre Arnaiz vuelve a Armengual de la Mota tras las obras del metro de Málaga
La reubicación definitiva de la estatua de Tiburcio se realiza con una grúa de 200 toneladas, marcando la fase final de la reurbanización de Armengual de la Mota
El monumento al padre Arnaiz, conocido también como la estatua de Tiburcio, ha regresado este martes a su ubicación original en Armengual de la Mota, en Málaga capital. La estructura había sido desplazada de forma provisional a la zona de la plaza Albert Camus para permitir el desarrollo de las obras de la prolongación del metro de Málaga.
La actuación forma parte de los trabajos vinculados al tramo Guadalmedina-Hilera de la ampliación del suburbano hacia el Hospital Virgen de la Esperanza, promovida por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.
La reurbanización de Armengual de la Mota encara su fase final
La Agencia de Obra Pública, encargada de gestionar las obras de ampliación del metro de Málaga, ha llevado a cabo la reubicación definitiva de la estatua una vez que el avance de los trabajos en este primer tramo lo ha permitido.
El traslado había sido consensuado previamente con el Patronato del Padre Tiburcio Arnáiz Muñoz, con el objetivo de devolver el monumento a su emplazamiento originario en Armengual de la Mota, junto a la estación Guadalmedina del metro, punto desde el que parte esta prolongación.
Una grúa de 200 toneladas para mover la estatua de Tiburcio
La operación de retorno se ha realizado durante la mañana con el apoyo de una grúa de gran tonelaje, de 200 toneladas, y con medidas de seguridad en todo el perímetro de la actuación.
El regreso del monumento coincide con la recta final de las tareas de reurbanización y restitución de Armengual de la Mota, cuya conclusión está prevista este verano.
Las obras del metro avanzan tras ejecutar el túnel
Los trabajos en la zona han seguido avanzando tras la ejecución de las pantallas del túnel, la extensión de la losa de cubierta y la excavación entre pantallas, fases necesarias para permitir la restitución del entorno urbano afectado por las obras.
Con la estatua del padre Arnaiz de nuevo en su emplazamiento original, Armengual de la Mota recupera uno de sus elementos reconocibles mientras se aproxima el final de la reurbanización vinculada a la ampliación del metro de Málaga hacia el Hospital Virgen de la Esperanza.
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