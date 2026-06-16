Málaga impulsa 232 nuevas VPO y activa el primer gran proyecto de vivienda asequible ligado a la Fundación Unicaja

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un nuevo impulso a la construcción de vivienda protegida con la tramitación de 252 nuevos pisos, de los que 232 tendrán algún régimen de protección. El proyecto de mayor envergadura se localiza en la avenida Imperio Argentina, donde se prevé levantar entre 200 y 220 viviendas en alquiler asequible dirigidas principalmente a jóvenes, aunque también podrán acceder personas mayores.

Detrás de esta iniciativa se encuentra LiveUpp Unicaja Promociones, la sociedad creada por la Fundación Unicaja para desarrollar promociones de vivienda protegida en alquiler. De hecho, se trata de uno de los primeros proyectos concretos que salen adelante tras la puesta en marcha de Fundatia, el nuevo holding con el que la institución pretende impulsar tanto inversiones empresariales como la construcción de vivienda asequible en Andalucía.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado sacar a concurso la concesión de una parcela municipal de 11.050 metros cuadrados ubicada en Imperio Argentina. El suelo se cederá durante 75 años y sin canon económico, al considerar el Ayuntamiento que la promoción cumple una finalidad social al incrementar la oferta de viviendas protegidas en alquiler.

El origen de la operación está en una propuesta presentada por LiveUpp y admitida a trámite por el Consistorio el pasado mes de mayo. A partir de ahora se abre el correspondiente proceso de licitación pública, aunque la iniciativa promovida por la sociedad vinculada a la Fundación Unicaja ha sido la que ha permitido activar el desarrollo de este nuevo proyecto residencial.

El desembarco de la Fundación Unicaja en la vivienda protegida

La promoción encaja en la estrategia que la Fundación Unicaja presentó en septiembre de 2025 al anunciar la creación de Fundatia, un holding destinado tanto a la inversión empresarial como al desarrollo de vivienda protegida en alquiler. Entonces, la institución avanzó su intención de impulsar complejos residenciales innovadores en enclaves singulares de ciudades andaluzas, con amplias zonas comunes, servicios compartidos y criterios de sostenibilidad. Málaga aparecía ya como una de las ubicaciones preferentes para las primeras actuaciones y el proyecto previsto en Imperio Argentina responde precisamente a ese modelo.

El presidente de la Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez (derecha), y el director general, Sergio Corral / Álex Zea

El pliego municipal fija una edificabilidad máxima de 19.000 metros cuadrados y contempla edificios de baja altura, con planta baja, tres plantas y ático. Además de las viviendas, se valorará especialmente la incorporación de espacios comunes destinados a actividades culturales, educativas, deportivas o formativas, así como la inversión en equipamientos y mobiliario para estas zonas compartidas.

La mayor parte de los inmuebles serán de uno y dos dormitorios. Al menos el 55% deberán contar con una habitación y una superficie cercana a los 45 metros útiles, mientras que hasta un 40% podrán tener dos dormitorios. También se reserva un mínimo del 4% de las viviendas para personas con discapacidad.

En cuanto a los alquileres, estarán sujetos a los límites de la normativa de vivienda protegida. Actualmente, el precio máximo se sitúa en 10,35 euros por metro cuadrado útil al mes, aunque las ofertas que planteen rentas inferiores obtendrán una mejor valoración en el concurso. Las viviendas estarán destinadas principalmente a jóvenes, aunque también podrán acceder personas mayores. El sistema será rotacional, con estancias máximas de siete años salvo excepciones justificadas.

Un modelo con espacios comunes y alquiler asequible

Uno de los aspectos diferenciales de la propuesta impulsada por LiveUpp es la apuesta por fórmulas residenciales que van más allá de la vivienda tradicional. La sociedad promotora, creada por la Fundación Unicaja dentro de la estructura de Fundatia, planteó desde su nacimiento promociones con espacios comunitarios destinados a actividades culturales, deportivas, sociales o formativas, además de zonas de convivencia para los residentes.

El Ayuntamiento ha incorporado esta filosofía al pliego de condiciones, que premiará aquellas ofertas que destinen más superficie a bibliotecas, aulas, gimnasios u otras instalaciones de uso gratuito para los inquilinos.

Otras 12 VPO en Las Esclavas

Junto a esta actuación, la Junta de Gobierno ha aprobado la admisión a trámite del proyecto de urbanización en Las Esclavas, en el distrito Este. La iniciativa permitirá desarrollar 32 nuevas viviendas, de las que 12 tendrán algún régimen de protección. El proyecto contempla además la creación de más de 2.100 metros cuadrados de zonas libres y un total de 62 plazas de aparcamiento.

Con ambos expedientes, el Ayuntamiento suma otros 252 inmuebles a la bolsa de vivienda actualmente en tramitación. De ellos, 232 serán protegidos, reforzando la apuesta municipal por ampliar la oferta residencial asequible en una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.

La operación de Imperio Argentina adquiere además un valor simbólico añadido al convertirse en uno de los primeros desarrollos concretos vinculados a la nueva estrategia inmobiliaria de la Fundación Unicaja, que aspira a convertirse en uno de los nuevos actores de referencia en la promoción de VPO en alquiler en Andalucía.