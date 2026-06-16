Incendio en el hotel Ibis de Málaga: este miércoles comienza la retirada del forjado de madera afectado por el fuego

El Ayuntamiento de Málaga ha requerido nuevas medidas cautelares a la propiedad del edificio donde se ubica el hotel Ibis, en el distrito Centro, afectado por el incendio registrado durante la madrugada del pasado 25 de mayo. El fuego se encuentra controlado y prácticamente extinguido, aunque todavía quedan elementos de la cubierta dañados que deben retirarse para completar la intervención.

La nueva orden, tramitada a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, obliga a retirar varios tramos de forjado de madera de la cubierta que continúan afectados por las llamas. Esta actuación permitirá facilitar y finalizar las labores de extinción del incendio en el inmueble.

Chaima Laghrissi

Un brazo de 29 metros para actuar sobre la cubierta

Los trabajos requerirán el uso de un equipo de obra dotado de un brazo de 29 metros, equipado con pinzas y cizalla, con el que se podrá intervenir directamente sobre la cubierta del edificio. La actuación tiene un plazo estimado de una semana y se desarrollará a lo largo de toda la zona superior del inmueble, avanzando de un extremo a otro.

El Ayuntamiento ha precisado que las tareas se llevarán a cabo siguiendo en todo momento las pautas e indicaciones de los Bomberos de Málaga. Además, la intervención quedará limitada exclusivamente a las partes afectadas por el fuego, sin actuar sobre el resto de la cubierta que no ha resultado dañada.

El trabajo de los bomberos en el hotel Ibis aún no ha terminado. / Álex Zea

Nuevas medidas tras las inspecciones de Urbanismo

Esta nueva medida se suma a las ya requeridas a la propiedad tras las inspecciones realizadas el 27 de mayo y el 5 de junio. Desde la primera visita técnica al edificio, Urbanismo instó a adoptar actuaciones urgentes para garantizar la seguridad exterior del inmueble, impedir el acceso de personas ajenas y facilitar futuras inspecciones en condiciones seguras.

Entre las medidas cautelares ordenadas figuran el vallado perimetral del edificio para evitar daños a terceros por posibles caídas de material a la vía pública, el tapiado de los huecos de fachada para impedir la entrada al interior —salvo al personal técnico autorizado—, el desescombro del local de la planta baja situado en la zona sur y el apuntalamiento de la estructura conforme avance la retirada de escombros.

El incendio en el hotel Ibis se ha reactivado en distintas ocasiones. / Álex Zea

Actuaciones para evitar desprendimientos

El vallado perimetral del inmueble fue ejecutado el sábado 30 de mayo, según ha recordado el Ayuntamiento. Posteriormente, el 5 de junio, se llevó a cabo otra intervención preventiva en la cubierta del edificio.

En esa actuación, un camión pluma situado en la calle Cerrojo, con la colaboración de personal de Bomberos de Málaga, retiró el sistema de climatización instalado en la parte superior del inmueble. El objetivo fue evitar posibles desprendimientos de fragmentos de material y reducir riesgos en el entorno del edificio afectado por el incendio.

La Gerencia de Urbanismo mantiene así el seguimiento del estado del inmueble y continúa exigiendo a la propiedad las actuaciones necesarias para asegurar la zona, proteger la vía pública y permitir que los técnicos puedan valorar con seguridad el estado completo del edificio.