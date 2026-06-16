Málaga acoge un nuevo foro de inversores 'Keiretsu': hasta un millón de euros de financiación privada para startups

Málaga acogerá este próximo jueves 2 de julio el XIV Foro de Inversores 'Keiretsu Forum Andalucía', dirigido a emprendedores, startups y empresas de reciente creación, con preferencia las del territorio andaluz y que deseen acceder a financiación facilitada por inversores privados o Business Angels. El certamen está organizado conjuntamente por la incubadora de empresas BIC Euronova, situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), y Keiretsu Forum Spain,

Esta nueva edición del “Keiretsu Forum Andalucía” se celebrará a las 16.00 horas en la sede del Museo Carmen Thyssen de Málaga, tras el éxito de las anteriores ediciones ya celebradas en la ciudad. El evento se celebrará también en formato online de forma simultánea.

El foro 'Keireitsu Forum Andalucía' es una marca concedida por Keiretsu Forum, la mayor red internacional de inversores privados, con más de medio centenar de sedes en alrededor de una treintena de países de cuatro continentes, destacando la presencia en EEUU, Europa, China y Japón; contando con más de 2.000 miembros.

La incubadora BIC Euronova, que tiene su sede en el PTA de Málaga. / L. O.

Keireitsu Forum Andalucía busca diez startups

'Keiretsu Forum Andalucía' busca a diez startups o empresas andaluzas de reciente creación que deseen presentar su proyecto ante esta ronda de inversores, interesados en oportunidades reales y escalables de negocio. Las startups participantes podrán obtener hasta un millón de euros, contactos internacionales de negocios, oportunidades comerciales, formación y networking, entre otras ventajas.

Las startups e interesados en participar buscando inversión para su proyecto, deben registrarse en el siguiente enlace para asistir presencialmente o en formato online. También se ha establecido este otro link para inversores.

Para más información y contacto, el BIC Euronova, presidido por Álvaro Simón de Blas, ha establacido el siguiente contacto: joaquin.tegt@bic.es/Telf. 951010504.